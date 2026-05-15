Vat Savitri vrat 2026: लाल चूड़ियां पहन रहीं तो बैंगल्स के साथ ऐसे बनाएं सेट, देखें 8 डिजाइन

लाल चूड़ियों से बढ़ जाएगी हाथों की शोभा

वट सावित्री व्रत का त्यौहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन पूरे सोलह शृंगार के साथ तैयार होती हैं और अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। इन्हीं सोलह शृंगार में लाल रंग की चूड़ियां भी काफी महत्व रखती हैं। इन्हें सुहाग की निशानी माना जाता है। आप भी सूट-साड़ी पहनकर पूजा के लिए तैयार हो रही हैं, तो लाल चूड़ी के सेट बनाने के ये आइडियाज आपके बड़े काम आएंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से इनमें से कोई भी स्टाइल चुन सकती हैं, हाथों की शोभा में चार चांद लग जाएंगे। (All Images Credit- Pinterest)