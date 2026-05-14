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साड़ी संग नथ पहनकर दिखेंगी सबसे अलग, वट सावित्री पूजा में हीरोइन जैसे हो जाएं तैयार

Vat Savitri vrat 2026: वट सावित्री की पूजा में रेडी होना है तो साड़ी के साथ नथ पहनकर रेडी हो। ये लुक आपको सभी लेडीजों में बिल्कुल हटकर दिखाएगा। इन एक्ट्रेसेज के साड़ी के साथ नथ वाले लुक को देखकर आप भी टिप्स ले सकती हैं।

AparajitaMay 14, 2026 02:44 pm IST
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वट सावित्री पर नथ पहनने के टिप्स

वट सावित्री की पूजा सुहागिन महिलाएं करती हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ये व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं सजधज कर पूरे 16 शृंगार में बरगद के पेड़ पर धागा बांधती हैं और व्रत करने के साथ पति की लंबी आयु और सौभाग्य की कामना करती हैं। वट सावित्री की पूजा में रेडी होना है बाकी सारी लेडीज के बीच सबसे अलग दिखना है तो नाक में नथ जरूर पहनें। अगर आपको टिप्स जाहिए तो इन हीरोइनों के साड़ी के साथ नथ वाले लुक्स को जरूर देख लें।

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राउंड शेप नथ

भोजपुरी एक्ट्रेस की तरह वट सावित्री की पूजा में आप सुहागिन का पूरा शृंगार करना चाहती हैं तो राउंड शेप वाली इस तरह की नथ पहनकर रेडी हो जाएं। नई शादीशुदा महिलाओं के ऊपर ये लुक काफी खूबसूरत दिखता है।

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हैवी नथ

अगर आप नई दुल्हन हैं और पहली बार वट सावित्री की पूजा के लिए रेडी हो रहीं तो हैवी नथ और मांगटीका आपके पूजा वाले लुक को इनहैंस करेगा। भोजपुरी एक्ट्रेस का ये लुक रेडी होने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।

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महाराष्ट्रीयन नथ

महाराष्ट्रीयन नथ काफी ट्रेंड में रहती है। जाह्नवी कपूर की तरह आप रेड सिल्क साड़ी और बालों में सिंपल स्लीक चोटी के साथ नथ ट्राई करें। ये आपको सारी लेडीज में हटके लुक देगी।

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नोजपिन

अगर आप हैवी नथ पहनना अवॉएड करना चाहती हैं तो इस तरह की सिंपल थोड़े बड़े साइज की नोज पिन श्रद्धा कपूर की तरह पहनकर रेडी हो जाएं। प्लेन रेड साड़ी और लाइट सटल मेकअप के साथ इस तरह की नोजपिन खूबसूरती बढ़ाएगी।

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मोतियों वाली नोजपिन

आलिया भट्ट का ये लुक परफेक्ट है। आप अपने वट सावित्री पूजा वाले सिंपल लुक को इस तरह की नोजपिन से स्पेशल बना सकती हैं। मोतियों वाले राउंड शेप नथ को पहनकर रेडी हो तो फेस पर ग्लो अलग ही दिखेगा।

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लांग नथ

वट सावित्री की पूजा में रेडी होकर कुछ हटके लुक चाहिए तो इस तरह की लांग डिजाइन वाली नथ को वियर कर सकती हैं। यलो साड़ी और पर्ल ज्वैलरी के साथ नथ खूबसूरत दिखेगी।

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