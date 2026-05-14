साड़ी संग नथ पहनकर दिखेंगी सबसे अलग, वट सावित्री पूजा में हीरोइन जैसे हो जाएं तैयार

वट सावित्री पर नथ पहनने के टिप्स

वट सावित्री की पूजा सुहागिन महिलाएं करती हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ये व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं सजधज कर पूरे 16 शृंगार में बरगद के पेड़ पर धागा बांधती हैं और व्रत करने के साथ पति की लंबी आयु और सौभाग्य की कामना करती हैं। वट सावित्री की पूजा में रेडी होना है बाकी सारी लेडीज के बीच सबसे अलग दिखना है तो नाक में नथ जरूर पहनें। अगर आपको टिप्स जाहिए तो इन हीरोइनों के साड़ी के साथ नथ वाले लुक्स को जरूर देख लें।