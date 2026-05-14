साड़ी संग नथ पहनकर दिखेंगी सबसे अलग, वट सावित्री पूजा में हीरोइन जैसे हो जाएं तैयार

वट सावित्री की पूजा सुहागिन महिलाएं करती हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ये व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं सजधज कर पूरे 16 शृंगार में बरगद के पेड़ पर धागा बांधती हैं और व्रत करने के साथ पति की लंबी आयु और सौभाग्य की कामना करती हैं। वट सावित्री की पूजा में रेडी होना है बाकी सारी लेडीज के बीच सबसे अलग दिखना है तो नाक में नथ जरूर पहनें। अगर आपको टिप्स जाहिए तो इन हीरोइनों के साड़ी के साथ नथ वाले लुक्स को जरूर देख लें।
भोजपुरी एक्ट्रेस की तरह वट सावित्री की पूजा में आप सुहागिन का पूरा शृंगार करना चाहती हैं तो राउंड शेप वाली इस तरह की नथ पहनकर रेडी हो जाएं। नई शादीशुदा महिलाओं के ऊपर ये लुक काफी खूबसूरत दिखता है।
अगर आप नई दुल्हन हैं और पहली बार वट सावित्री की पूजा के लिए रेडी हो रहीं तो हैवी नथ और मांगटीका आपके पूजा वाले लुक को इनहैंस करेगा। भोजपुरी एक्ट्रेस का ये लुक रेडी होने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
महाराष्ट्रीयन नथ काफी ट्रेंड में रहती है। जाह्नवी कपूर की तरह आप रेड सिल्क साड़ी और बालों में सिंपल स्लीक चोटी के साथ नथ ट्राई करें। ये आपको सारी लेडीज में हटके लुक देगी।
अगर आप हैवी नथ पहनना अवॉएड करना चाहती हैं तो इस तरह की सिंपल थोड़े बड़े साइज की नोज पिन श्रद्धा कपूर की तरह पहनकर रेडी हो जाएं। प्लेन रेड साड़ी और लाइट सटल मेकअप के साथ इस तरह की नोजपिन खूबसूरती बढ़ाएगी।
आलिया भट्ट का ये लुक परफेक्ट है। आप अपने वट सावित्री पूजा वाले सिंपल लुक को इस तरह की नोजपिन से स्पेशल बना सकती हैं। मोतियों वाले राउंड शेप नथ को पहनकर रेडी हो तो फेस पर ग्लो अलग ही दिखेगा।
वट सावित्री की पूजा में रेडी होकर कुछ हटके लुक चाहिए तो इस तरह की लांग डिजाइन वाली नथ को वियर कर सकती हैं। यलो साड़ी और पर्ल ज्वैलरी के साथ नथ खूबसूरत दिखेगी।