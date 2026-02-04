Hindustan Hindi News
Valentine's Day Outfit Ideas: डेट नाइट के लिए गर्ल्स चुनें ऐसी शानदार पार्टी ड्रेसेस, नजरें नहीं हटा पाएगा पार्टनर

वैलेंटाइन डे अब ज्यादा दूर नहीं है। इस खास दिन पर कपल्स डेट पर जाते हैं। अगर आप डेट नाइट पर जाने वाली हैं, तो कुछ ट्रेंडी आउटफिट्स हम आपको दिखाते हैं, जो आप स्टाइल कर सकती हैं।

Deepali SrivastavaFeb 04, 2026 12:18 pm IST
1/9

वैलेंटाइन डे की डेट नाइट

वैलेंटाइन डे के खास दिन पर कपल्स डेट पर जाते हैं और इसके लिए खासतौर पर लड़कियां काफी ज्यादा एक्साइटेड होती हैं। लड़कियां पहले से ही अपनी ड्रेस, हेयरस्टाइल वगैरह सब डिसाइड कर लेती हैं। अगर आप अभी तक सोच नहीं पाई हैं कि वैलेंटाइन डेट नाइट पर क्या पहनें। तो हम आपको कुछ आउटफिट्स आइडिया देने जा रहे हैं। ये ड्रेसेस न सिर्फ ट्रेंड में है बल्कि हर किसी पर क्लासी लगेंगी। चलिए आपको कुछ खास लुक्स दिखाते हैं।

2/9

रेड बैकलेस जंपसूट

अगर आप वेस्टर्न आउटफिट्स में कुछ अलग कैरी करना चाहती हैं, तो बैकलेस जंपसूट परफेक्ट रहेगा। अनन्या ने रेड कलर का जंपसूट स्टाइल किया है। इसके साथ स्टड ईयरिंग्स, बन हेयर अच्छा लग रहा है।

3/9

ब्लैक मैजिक

जान्हवी कपूर ने ब्लैक फुल टॉप और स्कर्ट के साथ मैचिंग बूट्स स्टाइल किया है। डेट नाइट पर आप भी ब्लैक लुक में कातिलाना दिख सकती हैं।

4/9

रेड फ्लोरल ड्रेस

शॉर्ट स्टाइल में रेड कलर की फ्लोरल प्रिंट वाली ड्रेस भी डेट के लिए परफेक्ट रहेगी। व्हाइट हील्स और इस तरह की ड्रेस का कॉम्बिनेशन परफेक्ट लगेगा।

5/9

गोल्डन ड्रेस लुक

तार वाली स्टाइल में गोल्डन ड्रेस भी आप डेट पर पहनकर जा सकती हैं। सुहाना खान ने फिशकट स्टाइल में ये ड्रेस पहनी हुई है। इस तरह की ड्रेस नाइट डेट पर जचेगी।

6/9

प्रिंटेड फ्रॉक-टॉप

अनन्या ने प्रिंटेड स्टाइल वाली फ्रॉक और टॉप लुक वाली ड्रेस पहनी हुई है। एक्ट्रेस ने प्वॉइंटेड बेली के साथ ड्रेस को कैरी किया है, जिसमें वह एलिगेंट दिख रही हैं।

7/9

वन साइड शोल्डर ड्रेस

सुहाना खान ने वन साइडेड शोल्डर ग्रीन कलर की ड्रेस स्टाइल की है। इस ड्रेस में एक साइड से लॉन्ग टेल दी गई है और एक्ट्रेस ने मैचिंग हील्स के साथ इसे पहना है।

8/9

पिंक बॉर्बी ड्रेस

बॉर्बी लुक चाहिए, तो रेड-येलो नहीं पिंक ड्रेस पहनें। शनाया की तरह पिंक कलर की ड्रेस स्टाइल करें और मैचिंग हील्स पहनें।

9/9

पर्पल ड्रेस

पर्पल कलर इन दिनों काफी ट्रेंड में है। जान्हवी कपूर ने पर्पल कलर की शॉर्ट मिनी ड्रेस स्टाइल की है। उनका ये लुक हॉट और क्लासी लग रहा है। आप भी डेट नाइट पर इसे स्टाइल कर सकती हैं।

