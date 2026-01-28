Valentine’s Day Gift Ideas : रस्मी तोहफे नहीं, वेलेंटाइन डे पर रूह को छू लेने वाले 7 उपहार, हर पल मिस करेगा पार्टनर

अगर आप दोनों एक दूसरे से अक्सर दूर रहते हैं तो यह गिफ्ट आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। दरअसल ये ब्रेसलेट्स ऐप से जुड़े होते हैं। जब आप अपने ब्रेसलेट को छूते हैं, तो आपके पार्टनर का ब्रेसलेट धीरे से कंपन (Vibrate) करते हुए जलने लगता है। यह बिना बोले यह बताने का तरीका है कि 'मैं तुम्हें याद कर रहा हूं।'
आप दोनों की प्रेम कहानी को एक छोटी कॉमिक बुक या ग्राफिक नॉवेल के रूप में छपवाएं। इसमें आपकी पहली मुलाकात से लेकर अब तक के यादगार पलों को कार्टून के रूप में दिखाया जा सकता है। यह गिफ्ट सालों-साल उनके पास रहेगा और हमेशा उनके चेहरे की मुस्कुराहट की वजह बना रहेगा।
एक सुंदर लकड़ी का बॉक्स लेकर उसमें 50 ऐसी चीजों के नाम लिखें जो आप साल भर में साथ करना चाहते हैं (जैसे- साथ में सूर्यास्त देखना, कोई नई भाषा सीखना, ट्रेकिंग पर जाना)। आपका यह उपहार सिर्फ एक दिन का गिफ्ट नहीं, बल्कि पूरे साल की खुशियों का वादा है।
कांच का एक सुंदर जार लेकर उसमें छोटी-छोटी रंगीन चिट्स या पर्चियां डालें। हर चिट पर एक कारण लिखें कि आप उन्हें क्यों पसंद करते हैं। यह उपहार उन्हें तब भी खुशी देगा जब आप उनके पास नहीं होंगे।