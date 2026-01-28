Valentine’s Day Gift Ideas : रस्मी तोहफे नहीं, वेलेंटाइन डे पर रूह को छू लेने वाले 7 उपहार, हर पल मिस करेगा पार्टनर

बॉन्ड टच ब्रेसलेट्स

अगर आप दोनों एक दूसरे से अक्सर दूर रहते हैं तो यह गिफ्ट आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। दरअसल ये ब्रेसलेट्स ऐप से जुड़े होते हैं। जब आप अपने ब्रेसलेट को छूते हैं, तो आपके पार्टनर का ब्रेसलेट धीरे से कंपन (Vibrate) करते हुए जलने लगता है। यह बिना बोले यह बताने का तरीका है कि 'मैं तुम्हें याद कर रहा हूं।'