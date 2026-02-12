वैलेंटाइन डे अलर्ट: वैलेंटाइन डे पर पार्टनर को दिए ये 7 गिफ्ट्स, तो समझो ब्रेकअप पक्का!

वैलेंटाइन डे पर पार्टनर को गिफ्ट में न दें ये चीजें

वैलेंटाइन डे 2026 का इंतजार प्रेमी जोड़े पूरे साल बड़ी बेसब्री से करते हैं। यही वो दिन होता है जब दिल में छिपे जज्बात शब्दों से ज्यादा उपहार के जरिए एक दिल से दूसरे के दिल में पहुंचते हैं। यही वजह है कि वैलेंटाइन वीक शुरू होते ही कपल्स अपने पार्टनर के लिए प्यारा सा गिफ्ट पहले ही खरीदकर रख लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे भी उपहार होते हैं, जो रिश्ते में प्यार बढ़ाने की जगह कपल्स के बीच ब्रेकअप का कारण बन जाते हैं।