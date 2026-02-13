वेलेंटाइन डे पर बोरिंग रेड कलर छोड़िए! डेट नाइट लुक को खास बनाएंगे ये 7 रंग

वेलेंटाइन डे का मतलब सिर्फ लाल गुलाब और लाल लिबास ही नहीं होता है। प्यार के इस उत्सव को मनाने के लिए आप अपनी पसंद का कोई अलग रंग और अंदाज भी पसंद कर सकती हैं। जहां आप घिसे-पिटे 'रेड ड्रेस कोड' से हटकर अपनी एक नई पहचान बना सकें। कल्पना कीजिए एक ऐसी शाम की, जहां आप रेड की भीड़ में अपने किसी पसंदीदा और अनोखे शेड के साथ चमक रही हों। रंगों का हटकर चुनाव करना न केवल आपके मूड को बयां करता है, बल्कि यह आपके कॉन्फिडेंस में भी चार चांद लगा देता है। आइए, इस साल लाल रंग की बंदिशों को तोड़ते हुए उन 7 शानदार रंगों पर नजर डालते हैं जो इस वेलेंटाइन डे पर आपको सबसे अलग और ग्लैमरस दिखाएंगे।
लैवेंडर एक सॉफ्ट और रोमांटिक कलर है। यह रंग इन दिनों काफी ट्रेंड में है और बहुत ही सौम्य लुक देता है। इस रंग में आप एक स्लिप ड्रेस या शिफॉन की मैक्सी ड्रेस पहन सकते हैं। इसके साथ मोतियों की एक्सेसरीज बहुत जचेंगी।
यह एक एवरग्रीन और मिस्टीरियस रंग है। ब्लैक कलर कभी भी फैशन से बाहर नहीं होता। यह आपको स्लिम और एलिगेंट लुक देता है। इसमें आप 'लिटिल ब्लैक ड्रेस' (LBD) और उसके साथ रेड लिपस्टिक कैरी कर सकती हैं।
शैम्पेन या गोल्ड रंग आपको ग्लैमरस और शाइनी लुक देता है। लाल के बाद अगर कोई रंग सबसे ज्यादा 'सेलिब्रेशन' जैसा लगता है, तो वह है शैम्पेन। आप इसमें एक शिमरी टॉप और ब्लैक ट्राउजर, या फिर एक सिंपल शैम्पेन सिल्क साड़ी या शॉर्ट ड्रेस कैरी कर सकती हैं ।
पाउडर ब्लू रंग आपको फ्रेश और कूल लुक देता है। यह रंग शांति और सादगी का प्रतीक भी है। डे-डेट (Day Date) या लंच के लिए यह सबसे बेस्ट आइडिया हो सकता है। आप इसमें एक फ्लोरल मिडी ड्रेस या नीले रंग का ओवरसाइज्ड स्वेटर और सफेद डेनिम कैरी कर सकती हैं।
एमराल्ड ग्रीन रंग पहना हुआ आपको रॉयल और क्लासी लुक देता है। अगर आप शाम को किसी डिनर डेट पर जा रही हैं, तो यह गहरा हरा रंग आपको बेहद 'रॉयल' लुक देगा। इसमें आप साटन (Satin) की ड्रेस या एक डार्क ग्रीन वेलवेट को-ऑर्ड सेट चुनें। इसके साथ गोल्डन हूप्स पहनें।
अगर आप लाल को मिस कर रही हैं लेकिन कुछ अलग चाहती हैं, तो गुलाबी का यह गहरा शेड आपके लिए ही है। अपनी वेलेंटाइन डे डेट नाइट लुक को खास बनाने के लिए आप एक टेलर्ड ब्लेजर सूट या बॉडीकॉन ड्रेस कैरी कर सकती हैं। यह रंग कॉन्फिडेंस झलकाता है।