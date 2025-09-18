useful tips and tricks to make market style crispy banana chips नवरात्रि में बनाएं कच्चे केले के चिप्स, क्रिस्पी बनाने के लिए नोट कर लें ये ट्रिक
Making crispy raw banana chips: कच्चे केले के चिप्स काफी सारे लोग पसंद करते हैं। खासतौर पर व्रत में खाने के लिए इसे लोग मार्केट से खरीदकर लाते हैं। लेकिन इस बार आप इन टिप्स की मदद से कच्चे केले से क्रिस्पी चिप्स घर में ही बना सकती हैं। 

AparajitaThu, 18 Sep 2025 07:09 PM
मार्केट स्टाइल कच्चे केले के चिप्स बनाने की ट्रिक

नवरात्रि शुरू होने वाली है। भक्तजन व्रत की तैयारियों में लगे होंगे। काफी सारे घरों में पूरे नौ दिन का व्रत किया जाता है। और फलाहारी स्नैक्स को पहले ही तैयार कर लिया जाता है। अब आलू खाना सेहत के लिए हार्मफुल है। तो आलू के ऑप्शन में कच्चा केला बेस्ट हो सकता है। काफी सारे लोग कच्चे केले को व्रत में खाना पसंद करते हैं। इसमे आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। साथ ही ये पेट को भी देर तक भरता है। व्रत में चाय के साथ चिप्स खाना पसंद करते हैं और हर बार मार्केट से कच्चे केले के चिप्स लाते हैं। तो इस बार घर में ही क्रिस्पी चिप्स तैयार कर सकते हैं। बस इसे बनाने की कुछ टिप्स जान लें।

न्यूट्रिशन से भरे होते हैं कच्चे केले

कच्चे केले न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। इसमे विटामिन सी, बी6 के साथ फाइबर और जिंक होता है। साथ ही ये डायबिटीज की बीमारी में भी खाया जा सकता है।

कच्चे केले को बनाने की ट्रिक

कच्चे केले के चिप्स को बनाना बहुत आसान है। बस थोड़ी सी ट्रिक की जानकारी होनी चाहिए। कच्चे केले से चिप्स बनाने वाली हैं तो बस दो से तीन चीजों का ध्यान रखें। इससे चिप्स बिल्कुल क्रिस्पी मार्केट स्टाइल वाले बनेंगे।

केरला बनाना से बनाएं चिप्स

मार्केट में आमतौर पर छोटे आकार के हरे रंग के कच्चे केले मिलते हैं। ज्यादातर लोग इन्हीं केलों से चिप्स बनाते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट जैसे पतले और क्रिस्पी चिप्स बनाना चाहती हैं तो केरला बनाना खरीदें। ये केले हल्के से लंबे और हल्के से पीले से दिखते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से कच्चे होते हैं और इनके चिप्स पतले और टेस्टी बनकर रेडी होते हैं।

कड़ाही हो अच्छी गर्म

केले के चिप्स बनान का काम बहुत आसान और फटाफट वाला है। आप चाहें तो मेहमानों के आ जाने के बाद फटाफट चाय के साथ इसे फ्राई कर सकती हैं। बस कड़ाही में तेल के टेंपरेचर का ध्यान रखें। जब केले को इसमे डालें तो ये गर्म होने चाहिए और फौरन केले इसमे फ्लोट करने लगें।

तेल में डाले पानी और नमक

सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन कच्चे केले के चिप्स को क्रिस्पी बनाने का ये सबसे जरूरी स्टेप है। इसे फॉलो करके ही क्रिस्पी चिप्स बनाए जा सकते हैं। जब केले के चिप्स तेल में डाले जाएं और ये फ्राई हो रहे हों तो किसी कटोरी में एक चम्मच पानी और नमक घोलकर रख लें। केले जब आधे सुनहरे हो गए हों तभी गर्म तेल में मात्र एक और आधा चम्मच नमक पानी का घोल डाल दें। ध्यान रहे कि इस पानी को बहुत धीरे से डालना है क्योंकि गर्म तेल में पानी डालते ही ये तेजी से चटकेगा। लेकिन सावधानी से इसे केले के ऊपर डालें। फिर इन्हें यूं ही छोड़ दे। जब तेल से पानी पूरी तरह उड़कर आवाज करना बंद कर दें। तब समझ जाएं कि केले क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। फिर इन्हें बाहर निकाल लें।

डायरेक्ट कड़ाही में काटे चिप्स

कच्चे केले के चिप्स को बनाना है तो कभी भी इसे पहले से काटकर ना रखें। कच्चे केले को पहले से छिलका उतारकर रख दें। कड़ाही में तेल जब गर्म हो जाए तो चिप्स कटर की मदद से डायरेक्ट कड़ाही में केले को घिसकर काटें। जिससे ये एक दूसरे में चिपके नहीं और तेल में जाकर अलग हो जाएं। इस ट्रिक से कच्चे केले के टिप्स क्रिस्पी और अलग-अलग बनकर रेडी होंगे।

