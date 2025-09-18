नवरात्रि में बनाएं कच्चे केले के चिप्स, क्रिस्पी बनाने के लिए नोट कर लें ये ट्रिक

तेल में डाले पानी और नमक

सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन कच्चे केले के चिप्स को क्रिस्पी बनाने का ये सबसे जरूरी स्टेप है। इसे फॉलो करके ही क्रिस्पी चिप्स बनाए जा सकते हैं। जब केले के चिप्स तेल में डाले जाएं और ये फ्राई हो रहे हों तो किसी कटोरी में एक चम्मच पानी और नमक घोलकर रख लें। केले जब आधे सुनहरे हो गए हों तभी गर्म तेल में मात्र एक और आधा चम्मच नमक पानी का घोल डाल दें। ध्यान रहे कि इस पानी को बहुत धीरे से डालना है क्योंकि गर्म तेल में पानी डालते ही ये तेजी से चटकेगा। लेकिन सावधानी से इसे केले के ऊपर डालें। फिर इन्हें यूं ही छोड़ दे। जब तेल से पानी पूरी तरह उड़कर आवाज करना बंद कर दें। तब समझ जाएं कि केले क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। फिर इन्हें बाहर निकाल लें।