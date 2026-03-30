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लटकन लगवाकर बनवाएं ब्लाउज के ये 8 फैंसी डिजाइन, डेली वियर साड़ी भी डिजाइनर लगेगी!

Latkan Blouse Designs: लटकन वाले ब्लाउज की खास बात है कि ये ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न टच भी देते हैं। यहां हम आपके लिए कुछ ट्रेंडी लटकन वाले ब्लाउज डिजाइन के ऑप्शन ले कर आए हैं, जो आपके ओवरऑल लुक में एक्सट्रा चार्म एड कर देंगे।

Anmol ChauhanMar 30, 2026 10:41 am IST
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लटकन वाले फैंसी ब्लाउज डिजाइन

ब्लाउज को फैंसी लुक देने का काम छोटी-छोटी डिटेल्स ही करती हैं, जैसे- लटकन हमेशा से ही काफी पॉपुलर रही हैं। ब्लाउज की बैक पर लगी हुई लटकन देखने में काफी सुंदर लगती हैं और ब्लाउज को हेवी लुक भी देती हैं। लटकन वाले ब्लाउज की खास बात है कि ये ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न टच भी देते हैं। डेली वियर के लिए सिंपल ब्लाउज सिलवाने से अच्छा है कि आप लटकन वाले ट्रेंडी पैटर्न स्टिच कराएं। यहां हम आपके लिए कुछ ट्रेंडी लटकन वाले ब्लाउज डिजाइन के ऑप्शन ले कर आए हैं, जो आपके ओवरऑल लुक में एक्सट्रा चार्म एड कर देंगे। (All Images Credit- Pinterest)

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स्टाइलिश लटकन वाला ब्लाउज

ब्लाउज की बैक पर आप कुछ इस तरह का डिजाइन बनवा सकती हैं। लटकन लगाकर ये काफी ज्यादा फैंसी लगता है। अगर आपको डीप नेक या बैकलेस ब्लाउज पहनना पसंद है, तो ये आपके लिए परफेक्ट है। डेली वियर के लिए भी सिंपल ब्लाउज स्टिच कराने से बढ़िया ये पैटर्न बनवा सकती हैं।

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कट वर्क वाला फैंसी बैक डिजाइन

बैक के लिए थोड़ा मॉडर्न और सोबर डिजाइन खोज रही हैं, तो आजकल ट्रेंड में बने हुए ये कट वर्क डिजाइन ट्राई करें। आपकी डेली वियर वाली कॉटन की साड़ियों के साथ ये काफी बढ़िया लगने वाले हैं। इनमें आप कलरफुल लेस लगवा सकती हैं, लुक और भी खास लगेगा।

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खूबसूरत लगेगा ये बैक डिजाइन

इस तरह के फैंसी कट वर्क वाला डिजाइन देखने में काफी फैंसी लगेगा। अपनी स्पेशल साड़ियों के साथ आप ऐसा पैटर्न स्टिच करा सकती हैं। इस पैटर्न की खासियत ये है कि आपका ब्लाउज सिंपल हो या फिर एंब्रॉयडरी वाला, ये डिजाइन उसके लुक को एन्हांस कर देता है।

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स्टाइलिश डोरी-लटकन ब्लाउज डिजाइन

आप डोरी लटकन वाला ये स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइन भी ट्राई कर सकती हैं। ये पैटर्न काफी ज्यादा फैंसी लगता है। खासतौर से पार्टी वियर साड़ी में ग्लैम टच एड करना है, तो ये बैकलेस डोरी लटकन डिजाइन आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए।

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डायमंड शेप बैक ब्लाउज डिजाइन

बैकलेस पैटर्न में ही आप कुछ इस तरह का डायमंड शेप ब्लाउज डिजाइन बनवा सकती हैं। इस डिजाइन में लटकन काफी ज्यादा फैंसी लगती है। ये पैटर्न भी आपके पार्टी वियर और डेली वियर ब्लाउज के लिए एकदम परफेक्ट है।

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डोरी वाला ये डिजाइन है ट्रेंडी

बैक पर डोरी वाला ये डिजाइन काफी ज्यादा मॉडर्न और यूनिक है। अपने सिंपल ब्लाउज को डिजाइनर लुक देने का ये तरीका सबसे बढ़िया है। इसमें आप हैंडमेड या डिजाइनर लटकन लगवा सकती हैं, बहुत ही फैंसी लुक आता है।

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डेली वियर के लिए बेस्ट डिजाइन

डेली वियर के लिए ज्यादा डीप ब्लाउज नहीं स्टिच कराना चाहतीं तो ये वाला पैटर्न भी ट्राई कर सकती हैं। लटकन वाला ये डिजाइन बहुत ही फैंसी और अट्रैक्टिव लुक देगा। सिंपल कॉटन ब्लाउज के साथ ऐसे ब्लाउज डिजाइन बढ़िया लगते हैं।

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बैकलेस डोरी लटकन डिजाइन

ये बैकलेस डोरी लटकन डिजाइन भी ट्रेडिशनल साड़ी को मॉडर्न लुक देने का परफेक्ट तरीका है। आजकल ऐसे डिजाइन काफी ट्रेंड में बने हुए हैं और देखने में भी काफी स्टाइलिश लगते हैं।

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