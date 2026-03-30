लटकन लगवाकर बनवाएं ब्लाउज के ये 8 फैंसी डिजाइन, डेली वियर साड़ी भी डिजाइनर लगेगी!

लटकन वाले फैंसी ब्लाउज डिजाइन

ब्लाउज को फैंसी लुक देने का काम छोटी-छोटी डिटेल्स ही करती हैं, जैसे- लटकन हमेशा से ही काफी पॉपुलर रही हैं। ब्लाउज की बैक पर लगी हुई लटकन देखने में काफी सुंदर लगती हैं और ब्लाउज को हेवी लुक भी देती हैं। लटकन वाले ब्लाउज की खास बात है कि ये ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न टच भी देते हैं। डेली वियर के लिए सिंपल ब्लाउज सिलवाने से अच्छा है कि आप लटकन वाले ट्रेंडी पैटर्न स्टिच कराएं। यहां हम आपके लिए कुछ ट्रेंडी लटकन वाले ब्लाउज डिजाइन के ऑप्शन ले कर आए हैं, जो आपके ओवरऑल लुक में एक्सट्रा चार्म एड कर देंगे। (All Images Credit- Pinterest)