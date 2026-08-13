रक्षाबंधन की मेहंदी हो थोड़ी हटके, भाई-बहन वाले ये डिजाइन अभी सेव कर लें

राखी बांधते हुए भाई-बहन

रक्षाबंधन के लिए इससे प्यारा मेहंदी डिजाइन शायद ही कोई हो। इसमें बहन को भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए दिखाया गया है। यह छोटा सा सीन सीधे रक्षाबंधन की याद दिलाता है। आप इसे हथेली के बीच में बनवा सकते हैं और चारों तरफ छोटे फूल या बेल का डिजाइन रखें। अगर आपको कहानी बताने वाली मेहंदी पसंद है, तो यह डिजाइन जरूर पसंद आएगा। खास बात यह है कि इसे देखकर हर कोई समझ जाएगा कि मेहंदी रक्षाबंधन के लिए बनवाई गई है।