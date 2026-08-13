रक्षाबंधन की मेहंदी हो थोड़ी हटके, भाई-बहन वाले ये डिजाइन अभी सेव कर लें

रक्षाबंधन पर अगर आप कुछ अलग मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो भाई-बहन की फिगर वाले डिजाइंस बहुत प्यारे लगेंगे। आप इसमें दोनों के बीच राखी बांधने वाला छोटा सा सीन भी बनवा सकती हैं। डिजाइन ज्यादा भारी नहीं हैं, इसलिए इसे हाथ के बीच में आसानी से बनाए जा सकते हैं। रक्षाबंधन के लिए ऐसे डिजांस आपके हाथों को खूबसूरत बनाने के साथ रिश्ते की प्यारी कहानी भी बताएंगे। (All Photos: Pinterest)
भाई-बहन का रिश्ता बचपन की ढेरों यादों से जुड़ा होता है। अगर आपके लिए भी भाई के साथ बिताया बचपन खास है, तो यह डिजाइन आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें भाई-बहन की छोटी सी तस्वीर या फिगर बनवाएं। इसके आसपास फूल, पत्तियां या छोटी बेल बनाकर डिजाइन को और सुंदर भी बना सकते हैं।। इस तरह की मेहंदी में ज्यादा जगह भरने की जरूरत नहीं होती। हाथ के बीच में बनी छोटी सी तस्वीर ही पूरे डिजाइन को खास बना देती है।
रक्षाबंधन के लिए इससे प्यारा मेहंदी डिजाइन शायद ही कोई हो। इसमें बहन को भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए दिखाया गया है। यह छोटा सा सीन सीधे रक्षाबंधन की याद दिलाता है। आप इसे हथेली के बीच में बनवा सकते हैं और चारों तरफ छोटे फूल या बेल का डिजाइन रखें। अगर आपको कहानी बताने वाली मेहंदी पसंद है, तो यह डिजाइन जरूर पसंद आएगा। खास बात यह है कि इसे देखकर हर कोई समझ जाएगा कि मेहंदी रक्षाबंधन के लिए बनवाई गई है।
अगर आप मेहंदी में भाई के लिए कोई खास बात लिखना चाहती हैं, तो यह आइडिया ट्राई कर सकती हैं। भाई-बहन की फिगर के साथ छोटा सा मैसेज जैसे ‘मेरा भाई’, ‘मेरा प्यारा भाई’ या कोई ऐसा शब्द लिखवाएं, जो आप दोनों के रिश्ते को बताता हो। यह मेहंदी देखने में भी प्यारी लगेगी और आपके भाई के लिए खास भी होगी।
भाई-बहन के रिश्ते में लड़ाई भी होती है और एक-दूसरे का साथ भी। अगर आप इस रिश्ते के इसी प्यार को मेहंदी में दिखाना चाहती हैं, तो हाथ थामे भाई-बहन की फिगर बनवा सकती हैं। ज्यादा भरी हुई मेहंदी पसंद नहीं है, तो भी यह डिजाइन आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें कम डिजाइन के साथ भी हाथ खूबसूरत दिखेंगे।
मेहंदी में सिर्फ तस्वीर ही नहीं, भाई के लिए एक छोटा सा संदेश भी लिखा जा सकता है। जैसे ‘भाई हमेशा साथ’, ‘मेरी ताकत मेरा भाई’ या ‘भाई जैसा कोई नहीं’। मैसेज के साथ भाई-बहन की छोटी फिगर बना दें तो डिजाइन और भी खास लगेगा। आप इसे हथेली के बीच में या हाथ की उंगलियों के नीचे बनवा सकती हैं।
भाई-बहन की सबसे प्यारी बात है कि दोनों साथ हों तो बचपन अपने आप याद आ जाता है। इस डिजाइन में भाई-बहन की नटखट जोड़ी को छोटी सी फिगर के रूप में बनवा सकते हैं। दोनों को साथ खेलते, लड़ते या मस्ती करते हुए दिखा सकते हैं। यह मेहंदी उन बहनों के लिए खास है, जिनके भाई के साथ बचपन की बहुत सारी मजेदार यादें हैं। तस्वीर छोटी होगी, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा होगा।
अगर आप इस बार अपनी मेहंदी में सिर्फ खूबसूरत डिजाइन नहीं, बल्कि भाई के साथ अपना रिश्ता भी दिखाना चाहती हैं, तो यह तरीका सबसे अलग है। भाई-बहन की फिगर, राखी और एक छोटा सा प्यारा संदेश मिलाकर पूरा डिजाइन तैयार किया जा सकता है। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें भाई का नाम, कोई खास शब्द या बचपन की छोटी सी याद भी जोड़ सकती हैं। ऐसी मेहंदी रक्षाबंधन की तस्वीरों में भी बहुत सुंदर लगेगी और लंबे समय तक याद रहेगी।