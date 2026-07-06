डॉग, कैट से लेकर हाथी तक, एनिमल लवर्स के लिए खूबसूरत मेहंदी डिजाइंस

जानवरों से प्यार है तो मेहंदी में भी दिखाइए

अगर आप डॉग, कैट, खरगोश या दूसरे जानवरों से प्यार करते हैं, तो मेहंदी में भी इस प्यार को दिखा सकते हैं। आजकल ऐसे क्यूट और आसान डिजाइंस काफी पसंद किए जा रहे हैं। ये डिजाइंस हथेली पर बहुत सुंदर लगते हैं और किसी भी छोटे या बड़े मौके पर बनाए जा सकते हैं। अगर आप हर बार फूल और बेल से अलग कुछ चाहते हैं, तो ये मेहंदी आपके लिए बढ़िया रहेगी। (All Photos/Instagram: yas_hennastudio)