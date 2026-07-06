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डॉग, कैट से लेकर हाथी तक, एनिमल लवर्स के लिए खूबसूरत मेहंदी डिजाइंस

Animal Lover Mehndi Designs: अगर आप जानवरों से बहुत प्यार करते हैं और मेहंदी में कुछ अलग बनवाना चाहते हैं, तो ये प्यारे एनिमल डिजाइंस आपके लिए हैं। ये आसान, खूबसूरत और हर उम्र की लड़कियों को पसंद आने वाले हैं।

Shubhangi GuptaJul 06, 2026 03:17 pm IST
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जानवरों से प्यार है तो मेहंदी में भी दिखाइए

अगर आप डॉग, कैट, खरगोश या दूसरे जानवरों से प्यार करते हैं, तो मेहंदी में भी इस प्यार को दिखा सकते हैं। आजकल ऐसे क्यूट और आसान डिजाइंस काफी पसंद किए जा रहे हैं। ये डिजाइंस हथेली पर बहुत सुंदर लगते हैं और किसी भी छोटे या बड़े मौके पर बनाए जा सकते हैं। अगर आप हर बार फूल और बेल से अलग कुछ चाहते हैं, तो ये मेहंदी आपके लिए बढ़िया रहेगी। (All Photos/Instagram: yas_hennastudio)

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दिल थामे बैठा प्यारा डॉग

हथेली पर दिल पकड़े बैठा छोटा डॉग बहुत प्यारा और अलग दिखता है। इसकी बड़ी-बड़ी आंखें और मुस्कुराता चेहरा पूरे डिजाइन को खास बना देते हैं। अगर आप अपने पालतू डॉग से बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं, तो यह मेहंदी आपके प्यार को खूबसूरती से दिखा सकती है। इसे बनाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है।

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गुब्बारे वाला नन्हा हाथी

छोटा हाथी और दिल के आकार वाला गुब्बारा इस डिजाइन को बेहद प्यारा बना रहे हैं। इसके आसपास बने छोटे दिल इसकी सुंदरता और बढ़ा देते हैं। गोद भराई, जन्मदिन या किसी खुशियों वाले मौके पर यह डिजाइन बहुत अच्छा लगता है। कम जगह में भी यह मेहंदी काफी आकर्षक नजर आती है।

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प्यार में डूबे दो टेडी

अगर आपको थोड़ा बड़ा और भराव वाला डिजाइन पसंद है, तो दो टेडी वाला यह डिजाइन शानदार रहेगा। दोनों टेडी एक-दूसरे के करीब बैठे हैं, जिससे यह मेहंदी प्यार और अपनापन दिखाती है। यह डिजाइन हथेली के बीच में बहुत सुंदर लगता है और देखने वालों का ध्यान तुरंत खींच लेता है।

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दिल पकड़े बैठा नन्हा खरगोश

खरगोश हमेशा अपनी मासूमियत के लिए पसंद किया जाता है। दिल पकड़े बैठे इस छोटे खरगोश का डिजाइन बहुत ही क्यूट लगता है। अगर आपको हल्की और साफ मेहंदी पसंद है, तो यह डिजाइन आपके लिए अच्छा रहेगा। इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता।

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फूलों के बीच प्यारी बिल्ली

अगर आप कैट लवर हैं, तो यह डिजाइन जरूर पसंद आएगा। फूलों के बीच बैठी छोटी बिल्ली पूरे डिजाइन को अलग और खूबसूरत बना रही है। इसमें फूल और जानवर का मेल बहुत अच्छा लगता है। यह डिजाइन हाथ को भरा हुआ लुक भी देता है और काफी सुंदर नजर आता है।

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हर एनिमल लवर के लिए शानदार मेहंदी

अगर आपको मेहंदी में कुछ नया और सबसे अलग चाहिए, तो ये प्यारे एनिमल डिजाइंस जरूर आजमाएं। ये देखने में खूबसूरत हैं, बनाने में आसान हैं और हर उम्र की लड़कियों पर अच्छे लगते हैं। चाहे कोई छोटा कार्यक्रम हो या खास मौका, ये मेहंदी आपके हाथों को सबसे अलग और यादगार लुक दे सकती है।

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