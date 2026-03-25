3 साल से कम उम्र के बच्चों को भूलकर भी ना दिखाएं ये कार्टून, न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया क्या है खतरा

आजकल बच्चे पैदा होते ही मोबाइल-टीवी के बारे में समझ लेते हैं और फिर बिना देखें मानते नहीं है। मोबाइल या टीवी में कार्टून देखना बच्चों को काफी पसंद आ जाता है और फिर ज्यादातर पेरेंट्स ये ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चा क्या देख रहा है। बच्चा कार्टून देखना है इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन उससे पड़ने वाले असर से परेशानी होती है। बच्चों का दिमाग 2 से 5 साल के बीच तेजी से विकसित होता है और ऐसे में उन्हें कार्टून देखने पर उसी तरह से एक्टिंग या जिद करने की आदत लग जाती है। कार्टून की तेज आवाज, फास्ट मूवमेंट और ओवरस्टिमुलेटिंग विजुअल्स बच्चों की एकाग्रता और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। यूके बेस्ड न्यूरोलॉजिस्ट आरिफ खान ने यूट्यूब पर खराब कार्टून की लिस्ट शेयर की है, जो बच्चों के लिए सही नहीं हैं।
कोकोमेलन कार्टून देखना बच्चे खूब पसंद करते हैं लेकिन डॉक्टर के मुताबिक ये कार्टून बच्चों के दिमाग पर बुरा असर डालता है। इस शो में तेज रंग, जल्दी-जल्दी बदलते सीन और म्यूजिक होता है, जिससे छोटे बच्चों का दिमाग जरूरत से ज्यादा उत्तेजित हो सकता है। लगातार फास्ट कंटेंट देखने से बच्चों की फोकस करने की आदत कम हो सकती है। उन्हें स्लो एक्टिविटीज जैसे किताब पढ़ना में रुचि कम हो जाती है।
इस शो में कई बार पिप्पा का टोन थोड़ा रूड या बॉसी दिखाया जाता है। छोटे बच्चे इसे कॉपी कर सकते हैं। इस कार्टून के कई सीन में पैरेंट्स (खासकर डैडी पिग) को मजाकिया या हल्का दिखाया जाता है, जिससे बच्चे अनजाने में बड़ों को सीरियसली लेना कम कर सकते हैं।
स्पंजबॉब स्क्वेयरपैंट्स एंटरटेनिंग होने की वजह से बच्चे बार-बार देखने की जिद कर सकते हैं, जिससे स्क्रीन पर निर्भरता बढ़ती है। ये कार्टून पर पूरी तरह से ह्यूमर पर आधारित है, जिससे छोटे बच्चे सही और गलत या असली और नकली चीजों में कन्फ्यूज हो सकते हैं। इसे देखकर कई बार किरदार बेवजह चीखना, ओवररिएक्ट करना या अजीब हरकतें करते हैं।
सुपर किटीज कार्टून का तेज म्यूजिक, चमकीले रंग और एक्शन सीन छोटे बच्चों को ओवरएक्साइट कर सकते हैं, जिससे वे डेली लाइफ वाली चीजों में कम रुचि लेते हैं। साथ ही शो में सुपरपावर और फाइट सीन होते हैं, जिन्हें छोटे बच्चे असल जिंदगी में कॉपी करने की कोशिश कर सकते हैं।
इन कार्टून को देखने से बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन, जिद्दी, गुस्सा देखा गया है। बच्चा बेवजह के नखरे, जिद करने लगता है और सामान को फेंकता है। साथ ही तेज-तेज रोना और चिल्लाता भी है। उसे नॉर्मल बिहेवियर समझ नहीं आता है।
लगातार इन कार्टून को देखने से बच्चे को स्क्रीन की लत भी लग जाती है, जिसे छुड़ाना पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। दिमाग के साथ आंखों पर भी बुरा असर होता है। रिसर्च के मुताबिक, कुछ बच्चों में कार्टून देखने से बोलने और समझने की क्षमता धीमी पाई गई है या कुछ बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं।
न्यूरोलॉजिस्ट के अनुसार, आपको वही कार्टून बच्चों को दिखाने चाहिए जो एजुकेशनल हो। जिनसे बच्चा फ्रूट्स नेम, कविताएं, नंबर्स, लेटर्स, वर्णमाला सीखें। साथ ही कार्टून जो थोड़ा स्लो चलते हो। इससे बच्चे सीखते भी हैं।