3 साल से कम उम्र के बच्चों को भूलकर भी ना दिखाएं ये कार्टून, न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया क्या है खतरा

बच्चों के लिए कार्टून

आजकल बच्चे पैदा होते ही मोबाइल-टीवी के बारे में समझ लेते हैं और फिर बिना देखें मानते नहीं है। मोबाइल या टीवी में कार्टून देखना बच्चों को काफी पसंद आ जाता है और फिर ज्यादातर पेरेंट्स ये ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चा क्या देख रहा है। बच्चा कार्टून देखना है इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन उससे पड़ने वाले असर से परेशानी होती है। बच्चों का दिमाग 2 से 5 साल के बीच तेजी से विकसित होता है और ऐसे में उन्हें कार्टून देखने पर उसी तरह से एक्टिंग या जिद करने की आदत लग जाती है। कार्टून की तेज आवाज, फास्ट मूवमेंट और ओवरस्टिमुलेटिंग विजुअल्स बच्चों की एकाग्रता और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। यूके बेस्ड न्यूरोलॉजिस्ट आरिफ खान ने यूट्यूब पर खराब कार्टून की लिस्ट शेयर की है, जो बच्चों के लिए सही नहीं हैं।