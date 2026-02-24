Hindustan Hindi News
हिना खान ने रमजान के खास मौके पर बनाई टेस्टी फिरनी, आप भी नोट कर लें रेसिपी

रमजान के पाक महीने में हिना खान ने भी रोजा रखा है और ऐसे में उन्होंने टेस्टी फिरनी सभी के लिए बनाई। हिना की तरह आप भी फिरनी घर पर बना सकते हैं, चलिए इसकी आसान रेसिपी बताते हैं।

Deepali SrivastavaFeb 24, 2026 06:47 pm IST
1/7

हिना खान ने तस्वीरें शेयर कीं

टीवी एक्ट्रेस हिना खान हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं और उसकी फोटोज इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ शेयर करती हैं। इन दिनों रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में हिना ने भी रोजा रखा हुआ है। उन्होंने इंस्टा पर तस्वीरें शेयर कर बताया कि फिरनी टेस्टी बनी थी। हिना ने अपने हाथों से फिरनी बनाई और उनके घर में सभी को पसंद आई। इसके अलावा हिना ने रमजान की सेहरी के लिए हेल्दी फूड ऑप्शन की फोटो भी शेयर की। अगर आप भी हिना की तरह फिरनी सेहरी में खाना चाहते हैं, तो हम आपको उसकी रेसिपी यहां बताते हैं।

2/7

फिरनी बनाने की सामग्री

2 टी स्पून बासमती चावल का आटा, आधा किलो दूध, दो बड़े चम्मच (कटे हुए) बादाम, दो बड़े चम्मच (कटे हुए) पिस्ता, दो बड़े चम्मच (क्रश किए हुए) इलायची, 1 ½ टेबल स्पून चीनी।

3/7

चावल को पीस लें

सबसे पहले आप बासमती चावल को पीस लें। चावल ज्यादा महीन न पीसें, इसे दरदरा रखना है। पैन में दूध को खौला लें।

4/7

चीनी मिक्स करें

जब दूध पूरी तरह से खौल जाए, तब इसमें चीनी मिलाएं। पिसा हुआ चावल भी दूध में मिलाकर चलाएं।

5/7

ड्राई फ्रूट्स डालें

जब चावल-दूध अच्छे से मिक्स हो जाए, तब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालें। आप काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, मखाना सब डाल सकते हैं।

6/7

इलायची पाउडर

स्वाद के लिए आप फिरनी में इलायची पाउडर मिक्स करें। अगर स्वाद और बढ़ाना हो तो गुलाबजल भी मिला सकते हैं।

7/7

गार्निश करें

आप केसर और पिस्ता को काट लें और उससे फिरनी को गार्निश करें। बस फिर आप इसे सर्व करें और सभी को सेहरी में खिलाएं।

