हिना खान ने रमजान के खास मौके पर बनाई टेस्टी फिरनी, आप भी नोट कर लें रेसिपी

हिना खान ने तस्वीरें शेयर कीं

टीवी एक्ट्रेस हिना खान हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं और उसकी फोटोज इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ शेयर करती हैं। इन दिनों रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में हिना ने भी रोजा रखा हुआ है। उन्होंने इंस्टा पर तस्वीरें शेयर कर बताया कि फिरनी टेस्टी बनी थी। हिना ने अपने हाथों से फिरनी बनाई और उनके घर में सभी को पसंद आई। इसके अलावा हिना ने रमजान की सेहरी के लिए हेल्दी फूड ऑप्शन की फोटो भी शेयर की। अगर आप भी हिना की तरह फिरनी सेहरी में खाना चाहते हैं, तो हम आपको उसकी रेसिपी यहां बताते हैं।