एंब्रायडरी वाला कपड़ा खरीदा है तो स्टिच करवाएं ये 7 डिजाइनर वेडिंग ड्रेस

एंब्रायडरी वाले कपड़े से बनवाएं डिजाइनर ड्रेस

मार्केट में वेडिंग फंक्शन के लिए ड्रेस खरीदने जाएं तो हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं। वहीं जब आप कोई एंब्रायडरी वाला सूट सेट लाती है तो उसे बोरिंग से कुर्ते सिलवाकर आलमारी में रख लेती हैं। इन एंब्रायडरी वाले सूट सेट की मदद से आप आसानी से स्टाइलिश, डिजाइनर वेडिंग फंक्शन के लिए ड्रेस सिलवा सकती हैं। इन 7 डिजाइन से लें आइडिया। (सभी इमेज साभार- Pintrest)