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एंब्रायडरी वाला कपड़ा खरीदा है तो स्टिच करवाएं ये 7 डिजाइनर वेडिंग ड्रेस

हैवी एंब्रायडरी वाला कुर्ता सेट का कपड़ा खरीदकर बोरिंग कुर्ता ना स्टिच करवाएं। ऐसे फैब्रिक से सिलवाएं डिजाइनर वेडिंग ड्रेस। जिसे किसी भी वेडिंग फंक्शन में पहन लिया तो सारे केवल तारीफ करेंगे। यहां देखें 7 डिजाइन।

AparajitaJul 09, 2026 08:51 pm IST
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एंब्रायडरी वाले कपड़े से बनवाएं डिजाइनर ड्रेस

मार्केट में वेडिंग फंक्शन के लिए ड्रेस खरीदने जाएं तो हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं। वहीं जब आप कोई एंब्रायडरी वाला सूट सेट लाती है तो उसे बोरिंग से कुर्ते सिलवाकर आलमारी में रख लेती हैं। इन एंब्रायडरी वाले सूट सेट की मदद से आप आसानी से स्टाइलिश, डिजाइनर वेडिंग फंक्शन के लिए ड्रेस सिलवा सकती हैं। इन 7 डिजाइन से लें आइडिया। (सभी इमेज साभार- Pintrest)

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सिलवाएं ये स्टाइलिश कुर्ता सेट

एंब्रायडरी वाले कुर्ते हैं तो इस तरह के एस्मेट्रिकल डिजाइन और फ्लेयर वाले पलाजो को सिलवाएं। ये डिजाइनर ड्रेस मेहंदी से लेकर संगीत जैसे फंक्शन में परफेक्ट लुक देगी।

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ब्लेजर और पलाजो सेट

अपने कुर्ते के ज्यादा हिस्से से बनवा लें फ्लेयर वाला पलाजो और साथ में शार्ट कुर्ता या ब्लेजर सिलवाएं। कपड़ा कम लग रहा तो स्लीव की बजाय स्ट्रैप लगवाएं या फिर मैचिंग दुपट्टे को यूज करें। ये आउटफिट भीड़ में हटके लुक देगा।

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शार्ट कुर्ती विद फ्लेयर पलाजो

पलाजो कम स्कर्ट लुक वाले पायजामे के साथ शार्ट कुर्ती स्टिच करवाएं। इसके लिए आप स्मार्टली वर्क करें और कुर्ते पायजामे दोनों के कपड़े से पलाजो स्टिच करवाएं। कली वाला या फिर प्लेन साथ में दुपट्टे में लाइनिंग लगवाकर शार्ट कुर्ती सिलवा लें। आपका एंब्रायडरी सूट काफी स्मार्टली बन जाएगा डिजाइनर वियर।

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डिजाइनर आउटफिट

कुर्ता या दुपट्टे में हैवी एंब्रायडरी हुई है तो आप उससे बनवाएं एक फिटेड एस्मेट्रिकल टॉप साथ में मैचिंग कपड़े का फ्लेयर पलाजो कम स्कर्ट, जो आपको संगीत, रिसेप्शन जैसे पार्टी में खूबसूरत लुक देगा।

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ड्रेपिंग स्कर्ट और ब्लेजर

ड्रेपिंग स्कर्ट बनवाने के लिए भी आप इसी रूल को फॉलो करें। हैवी एंब्रायडरी वाले कपड़े को चुनकर उसका शार्ट ब्लेजर बनवा लें और साथ में मैचिंग कपड़े को मिलाकर ड्रैप वाली स्कर्ट सिलवा लें।

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फ्रंट ओपन जैकेट स्टिच करवाएं

नीचे पायजामे को सिंपल रखें और ऊपर कुर्ते को फ्रंट ओपन जैकेट डिजाइन में स्टिच करवाएं और साथ में दुपट्टे से क्रॉप टॉप बनवाएं। ये आउटफिट क्लासी लुक देगा।

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शार्ट कुर्ती बनवाएं

हैवी एंब्रायडरी कपड़ा है तो उससे शार्ट कुर्ती सिलवाएं और साथ में मैचिंग के पायजामे की बजाय लांग स्कर्ट स्टिच करवाएं। वेडिंग फंक्शन के बीच ये आउटफिट परफेक्ट लुक देगा।

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