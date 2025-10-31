तुलसी विवाह के मौके पर बनाएं ये 7 शुभ रंगोली डिजाइन, देखें सबसे सुंदर पैटर्न!

तुलसी विवाह पर बनाएं शुभ रंगोली

हर साल देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह धूमधाम के साथ मनाया जाता हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इसके लिए घर और आंगन की साफ-सफाई और सजावट की जाती है, साथ ही शुभ रंगोली भी बनाई जाती है। अगर आप भी तुलसी विवाह वाले दिन बनाने के लिए कोई सुंदर और आसान सा रंगोली डिजाइन खोज रही हैं, तो यहां से पसंद कर सकती हैं। (All Images Credit-Pinterest)