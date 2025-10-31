Hindustan Hindi News
तुलसी विवाह के मौके पर बनाएं ये 7 शुभ रंगोली डिजाइन, देखें सबसे सुंदर पैटर्न!

तुलसी विवाह के मौके पर बनाएं ये 7 शुभ रंगोली डिजाइन, देखें सबसे सुंदर पैटर्न!

Tulsi Vivah Rangoli Designs: अगर आप भी तुलसी विवाह वाले दिन बनाने के लिए कोई सुंदर और आसान सा रंगोली डिजाइन खोज रही हैं, तो यहां से पसंद कर सकती हैं।

Anmol ChauhanFri, 31 Oct 2025 12:35 PM
1/8

तुलसी विवाह पर बनाएं शुभ रंगोली

हर साल देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह धूमधाम के साथ मनाया जाता हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इसके लिए घर और आंगन की साफ-सफाई और सजावट की जाती है, साथ ही शुभ रंगोली भी बनाई जाती है। अगर आप भी तुलसी विवाह वाले दिन बनाने के लिए कोई सुंदर और आसान सा रंगोली डिजाइन खोज रही हैं, तो यहां से पसंद कर सकती हैं। (All Images Credit-Pinterest)

2/8

मोरपंख वाला रंगोली पैटर्न

तुलसी का पौधा घर में हैं, तो उसके चारों तरह आप इस तरह से मोरपंख वाली रंगोली बना सकती हैं। मोरपंख भगवान कृष्ण को बेहद प्रिय है, इसलिए ये डिजाइन काफी शुभ रहेगा। इसे बनाना भी आसान है और बनकर ये काफी कलरफुल और सुंदर भी लगेगा।

3/8

शुभ रंगोली पैटर्न

तुलसी विवाह के समय आप ये सुंदर और शुभ रंगोली बनाकर तैयार कर सकती हैं। इसके लिए फूल, पत्तियां, रंग और थाली से बड़ा ही प्यारा सा डिजाइन बना लें। तुलसी विवाह के समय माता तुलसी का सोलह शृंगार किया जाता है और उन्हें अर्पित भी किया जाता है। आप इस तरह से सारी सामग्री को रंगोली में रख सकती हैं।

4/8

कमल के फूल वाली सुंदर रंगोली

ज्यादा समय नहीं है और फटाफट आसान सी रंगोली बनानी है, तो तुलसी के चारों ओर कमल के फूल बना दें। ये डिजाइन बनकर बहुत ही प्यारा लगता। कमल के फूल का साइज आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा रख सकती हैं।

5/8

शुभ विवाह रंगोली

तुलसी विवाह के लिए स्पेशल रंगोली बनाना चाहती हैं, तो ये भगवान श्रीकृष्ण और माता तुलसी वाला डिजाइन बना सकती हैं। ये डिजाइन देखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब आप इसे बनाने बैठेंगी तो आसानी से बना लेंगी। बस पहले आउटलाइन बना लें, फिर रंग भरना तो आराम से कर लेंगी।

6/8

पारंपरिक रंगोली डिजाइन

तुलसी के पास आप ये सुंदर से पारंपरिक रंगोली भी बना सकती हैं। ये डिजाइन बड़े आराम से बन जाएगा और काफी सुंदर भी लगेगा। मोटे मोटे फूल और चौकोर पैटर्न से बनी ये रंगोली तुलसी विवाह के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी।

7/8

यूनिक रंगोली पैटर्न

तुलसी विवाह के लिए आप कोई यूनिक और सुंदर सा रंगोली डिजाइन खोज रही हैं, तो ये चुन सकती हैं। इसे कम समय में आप बनाकर तैयार कर लेंगी और इसके कलर कॉम्बिनेशन इतने ब्राइट और खूबसूरत हैं कि हर कोई आपकी रंगोली ही निहारता रह जाएगा।

8/8

शुभ विवाह डिजाइन

शुभ विवाह वाली ये रंगोली डिजाइन भी बहुत सुंदर लगेगी। कोई छोटा और आसान सा पैटर्न चाहती हैं, तो फटाफट इसे बना सकती हैं। भगवान श्रीकृष्ण और माता तुलसी का गठबंधन दिखाता हुआ ये रंगोली डिजाइन बहुत ही शुभ रहेगा।

