Try This Easy Namkeen Rice Recipe 7 Secret tips to Get Biryani Style Flavour बिरयानी से भी टेस्टी लगेंगे नमकीन चावल, बनाते हुए फॉलो करें ये 7 सीक्रेट टिप्स
बिरयानी से भी टेस्टी लगेंगे नमकीन चावल, बनाते हुए फॉलो करें ये 7 सीक्रेट टिप्स

Anmol ChauhanMon, 8 Sep 2025 05:09 PM
1/8

ऐसे बनाएं नमकीन चावल

कई बार होता है जब खाना बनाने का मन नहीं करता या फिर कुछ अलग सा खाने का मन होता है। ऐसे में ज्यादातर घरों में बनते हैं नमकीन चावल। ये खाने में भी बड़े टेस्टी होते हैं और दस मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। आज हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं, जिन्हें फॉलो कर के आप खूब टेस्टी नमकीन चावल या पुलाव बना सकती हैं। ऐसे चावल बनाएंगी तो यकीन मानिए बिरयानी भी फैल हो जाएगी। (Image Credit: Pinterest)

2/8

20 मिनट भिगोकर रखें

नमकीन चावल बना रही हैं तो कम से कम 20 मिनट के लिए चावल भिगोकर रख दें। इससे पुलाव एकदम खिले-खिले बनते हैं और आपस में चिपकते नहीं। ध्यान रहे इससे ज्यादा देर के लिए भी चावल भिगोकर ना छोड़ें, वरना नमकीन चावल की जगह खिचड़ी बन जाएगी।

3/8

घी तेल दोनों में लगाएं तड़का

नमकीन चावल स्वाद भी बनें और देखने में भी सुंदर लगें, इसके लिए घी और तेल दोनों में तड़का लगाएं। उदहारण के लिए अगर दो चम्मच देसी घी ले रही हैं तो दो चम्मच तेल भी डालें और फिर उसमें तड़का लगाएं। इससे रंगत और खुशबू दोनों बढ़ जाएंगी।

4/8

खड़े मसाले डालें

बिल्कुल बिरयानी वाला स्वाद चाहिए तो थोड़े से खड़े मसालों का तड़का जरूर लगाएं। आप हरी इलायची, लौंग, तेज पत्ता, चक्रफूल, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और जीरा ले सकती हैं। अब आपके स्वाद पर निर्भर है कि आपको कौनसी चीज डालनी है और कौनसी स्किप करनी है।

5/8

ढेर सारी सब्जियां डालें

नमकीन चावल को एकदम शाही पुलाव वाला ट्विस्ट देना है तो इसमें खूब सारी सब्जियां डालें। प्याज, आलू, गाजर, बींस, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट जैसी कई चीजें आप इसमें डाल सकती हैं। हालांकि ध्यान रहे आपको सब्जियों को ज्यादा गलाना नहीं है। उनमें हल्का क्रंच रहना चाहिए।

6/8

थोड़ी दही जरूर डालें

एक सीक्रेट टिप तो आपके चावलों का टेस्ट बदल देगी वो यही है। जब सब्जियां भुन जाएं, तो इनमें थोड़ी सी दही जरूर एड करें। इससे नमकीन चावल में एक खट्टापन आएगा, जो खूब टेस्टी लगता है।

7/8

ये मसाले डालें

दही डालने के बाद आप कुछ बेसिक मसाले डाल सकती हैं। जैसे नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर। इसके अलावा आपके पास बिरयानी मसाला, पाव भाजी मसाला या पुलाव मसाला जो भी हो, वो भी डाल सकती हैं। इससे आपके चावलों को अलग ही टेस्ट मिलेगा।

8/8

चावलों को रोस्ट करें

सब्जियों में चावल डालने के बाद तुरंत पकने ना रख दें। उन्हें लगभग एक मिनट के लिए यूं ही भूनें। आप थोड़ा हरा धनिया भी एड कर सकती हैं। इसमें पानी डालें और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाएं। इससे एकदम खिले-खिले चावल बनेंगे।

