Nail Art: ₹1000 रुपए की नेल आर्ट फ्री में बनाएं! देखें 7 डिजाइन जो घर पर बना सकती हैं आप

घर में ट्राई करें ये खूबसूरत नेल आर्ट

आजकल फैशन सिर्फ कपड़ों और मेकअप तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि नाखूनों को सजाने का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ा है। वो जमाना गया जब सिंपल सी नेल पेंट लगाकर काम चल जाता था। आज तो नेल आर्ट का जमाना है, जिसमें नेल पॉलिश से खूबसूरत से डिजाइन बनाए जाते हैं। अगर आप किसी प्रोफेशनल से नेल आर्ट कराने जाती हैं तो काफी महंगा पड़ सकता है। लेकिन घर पर ही थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाकर सुंदर से डिजाइन आप खुद भी बना सकती हैं। यहां हम आपके लिए ऐसे ही कुछ डिजाइन ले कर आए हैं, जो सिंपल हैं और आप ट्राई भी कर सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)