साड़ी या लहंगे के साथ इन 7 ब्लाउज डिजाइन को करें ट्राई, लुक दिखेगा अट्रैक्टिव

साड़ी या लहंगे के लिए ब्लाउज डिजाइन

लहंगे या साड़ी के ब्लाउज को फैंसी बनवाना है तो एक सही डिजाइन में इसे स्टिच करवाएं। यहां हम कुछ ऐसे फैंसी डिजाइन लेकर आए हैं, जो दिखने में काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। (All Photo Credit: Pinterest)