साड़ी या लहंगे के साथ इन 7 ब्लाउज डिजाइन को करें ट्राई, लुक दिखेगा अट्रैक्टिव

लहंगे या साड़ी के ब्लाउज को फैंसी बनवाना है तो एक सही डिजाइन में इसे स्टिच करवाएं। यहां हम कुछ ऐसे फैंसी डिजाइन लेकर आए हैं, जो दिखने में काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। (All Photo Credit: Pinterest)
अगर आप साड़ी के साथ सोबर लेकिन अट्रैक्टिव ब्लाउज डिजाइन स्टिच करवाना चाहती हैं तो इस तरह के डिजाइन को बनवाएं।
सिल्क की साड़ी के साथ इस तरह का ब्लाउज डिजाइन काफी अच्छा लगता है। इस तरह के डिजाइन को बैक हुक के साथ बनाया जाता है।
ब्लाउज में डोरी डिजाइन दिखने में अच्छा लगता है और इससे फिटिंग भी काफी अच्छी आती है। आप इस तरह के पैटर्न को साड़ी और लहंगे के साथ स्टिच करवाएं।
इस तरह का पैटर्न ब्लाउज में काफी अच्छा लगता है। ये डिजाइन उनके लिए बहुत अच्छा है जो बैकलेस पैटर्न पहनना पसंद करती हैं।
ब्लाउज की बैक पर बना राउंड नेक दिखने में सिंपल लग सकता है। लेकिन आप अगर इसमें ऊपर की तरफ डोरी लगवाती हैं तो लुक काफी इंहेंस हो सकता है।
लहंगे या फिर हैवी साड़ी के साथ इस तरह के डिजाइन को बनवाएं। ये दिखने में काफी अच्छा लगता है। इसमें नीचे की तरफ एक डोरी लगी है और ऊपर की तरफ सिंगल हुक है।
साड़ी के साथ फैंसी ब्लाउज डिजाइन बनवाना है तो ये पैटर्न काफी खास है। गर्लिश लुक पाने के लिए ये बेस्ट पैटर्न है।