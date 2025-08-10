Try these 7 Back blouse designs with saree or lehenga to look attractive साड़ी या लहंगे के साथ इन 7 ब्लाउज डिजाइन को करें ट्राई, लुक दिखेगा अट्रैक्टिव
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलसाड़ी या लहंगे के साथ इन 7 ब्लाउज डिजाइन को करें ट्राई, लुक दिखेगा अट्रैक्टिव

साड़ी या लहंगे के साथ इन 7 ब्लाउज डिजाइन को करें ट्राई, लुक दिखेगा अट्रैक्टिव

कुछ समय में शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में अगर आपके घर में भी शादी है और आप साड़ी या लहंगा पहन रही हैं तो उसके साथ एक अच्छे डिजाइन का ब्लाउज बनवाएं। यहां कुछ पैटर्न हैं जिन्हें स्टाइल करके आपका लुक अट्रैक्टिव दिखेगा।

Avantika JainSun, 10 Aug 2025 06:10 PM
1/8

साड़ी या लहंगे के लिए ब्लाउज डिजाइन

लहंगे या साड़ी के ब्लाउज को फैंसी बनवाना है तो एक सही डिजाइन में इसे स्टिच करवाएं। यहां हम कुछ ऐसे फैंसी डिजाइन लेकर आए हैं, जो दिखने में काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। (All Photo Credit: Pinterest)

2/8

सोबर ब्लाउज डिजाइन

अगर आप साड़ी के साथ सोबर लेकिन अट्रैक्टिव ब्लाउज डिजाइन स्टिच करवाना चाहती हैं तो इस तरह के डिजाइन को बनवाएं।

3/8

सिल्क साड़ी के लिए ब्लाउज डिजाइन

सिल्क की साड़ी के साथ इस तरह का ब्लाउज डिजाइन काफी अच्छा लगता है। इस तरह के डिजाइन को बैक हुक के साथ बनाया जाता है।

4/8

ब्यूटीफुल डोरी डिजाइन

ब्लाउज में डोरी डिजाइन दिखने में अच्छा लगता है और इससे फिटिंग भी काफी अच्छी आती है। आप इस तरह के पैटर्न को साड़ी और लहंगे के साथ स्टिच करवाएं।

5/8

यूनीक ब्लाउज डिजाइन

इस तरह का पैटर्न ब्लाउज में काफी अच्छा लगता है। ये डिजाइन उनके लिए बहुत अच्छा है जो बैकलेस पैटर्न पहनना पसंद करती हैं।

6/8

राउंड नेक

ब्लाउज की बैक पर बना राउंड नेक दिखने में सिंपल लग सकता है। लेकिन आप अगर इसमें ऊपर की तरफ डोरी लगवाती हैं तो लुक काफी इंहेंस हो सकता है।

7/8

हैवी साड़ी के लिए डिजाइन

लहंगे या फिर हैवी साड़ी के साथ इस तरह के डिजाइन को बनवाएं। ये दिखने में काफी अच्छा लगता है। इसमें नीचे की तरफ एक डोरी लगी है और ऊपर की तरफ सिंगल हुक है।

8/8

फैंसी ब्लाउज डिजाइन

साड़ी के साथ फैंसी ब्लाउज डिजाइन बनवाना है तो ये पैटर्न काफी खास है। गर्लिश लुक पाने के लिए ये बेस्ट पैटर्न है।

blouse design