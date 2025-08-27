ट्रेंडी डिजाइन के ये सूट सेट स्टिच करा लें, त्योहार से लेकर वेडिंग में दिखेंगी स्टाइलिश

त्योहारों का सीजन चल रहा है। एक के बाद एक आ रहे फेस्टिवल के साथ ही वेडिंग सीजन भी स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में पहले से ही तैयारियां करना अच्छा है। कुर्ता सबसे ज्यादा कंफर्ट और ऑल टाइम फेवरेट कपड़ा होता है। जिसे आप आसानी से किसी भी मौके पर पहन सकती हैं। लेकिन वहीं कुर्ता पलाजो के बोरिंग लुक से हटकर कुछ पहनना चाहती हैं तो इन ट्रेंडिंग डिजाइन के सूट सिलवा लें। जिसे पहनकर महफिल में बस आप ही तारीफ बटोरेंगी।
शार्ट कुर्ती इन दिनों ट्रेंड में हैं। इसलिए यंग एज की लड़कियों का ये फेवरेट आउटफिट बन गया है। शार्ट कुर्ती के साथ फ्लेयर वाले शरारा काफी खूबसूरत दिखते हैं और गॉर्जियस लुक देते हैं। वेडिंग में मरून शेड के इस तरह के कुर्ता सेट पहन सकती हैं। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
अनारकली कुर्ता एवरग्रीन लुक देता है। इसे आप फेस्टिव या वेडिंग पार्टी दोनों में पहन सकती हैं। बस बॉटम वियर से इसे ट्रेंडी लुक दें। अनारकली कुर्ते के साथ चौड़े पलाजो ट्रेंडी दिखेंगी। ब्राइट कलर खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करेंगे। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
गॉर्जियस लुक चाहती हैं तो इस फेस्टिवल सीजन में शिफॉन फैब्रिक के इस डिजाइन के सूट स्टिच करवाएं। पैंट स्टाइल बॉटम के साथ ऐसे कुर्ते ब्यूटीफुल दिखेंगे। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
शार्ट कुर्ती के साथ गरारा स्टाइल के पायजामे सिलवाएं। घेरदार पायजामा या स्कर्ट ट्रेंडिंग दिखेगा और एथिनिक लुक देगा। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
सहेली की शादी में हट के लुक चाहती हैं तो ऑफ व्हाइट और रेड कलर के कॉम्बिनेशन में शार्ट कुर्ती और पलाजो को स्टिच करवाएं। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
इन दिनों शेडेड डिजाइन के कुर्ते ट्रेंड में हैं। ब्राइट कलर के कुर्ते त्योहारों पर अलग लुक देंगे और सबसे खूबसूरत आप ही नजर आएंगी। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
शार्ट कुर्ती पर वी नेकलाइन पर बनी एंब्रायडरी फिटेड पैंट स्टाइल बॉटम पर गॉर्जियस दिखेगी। इस तरह के आउटफिट स्मार्ट लुक देते हैं। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)
लांग लेंथ अनारकली कुर्ता तो पुराना है लेकिन इसके साथ बनी नेकलाइन काफी ट्रेंडी है। जिसे आप अपने सूट में स्टिच करवा सकती हैं। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)