Trendy latest 8 fancy Banarasi suit designs for special occasions लड़कियां खूब पसंद कर रहीं बनारसी सूट, स्पेशल मौकों के लिए आप भी देखें 8 फैंसी डिजाइन!
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइललड़कियां खूब पसंद कर रहीं बनारसी सूट, स्पेशल मौकों के लिए आप भी देखें 8 फैंसी डिजाइन!

लड़कियां खूब पसंद कर रहीं बनारसी सूट, स्पेशल मौकों के लिए आप भी देखें 8 फैंसी डिजाइन!

हर मौके पर हेवी बनारसी साड़ी पहनना तो पॉसिबल होता नहीं। इसलिए आपके वॉर्डरोब में बनारसी सूट भी जरूर होने चाहिए। यहां हम आपके लिए बनारसी सूट के लेटेस्ट ट्रेंड्स ले कर आए हैं, जिन्हें शॉपिंग से पहले आपको जरूर देख लेना चाहिए।

Anmol ChauhanMon, 18 Aug 2025 10:43 AM
1/9

बनारसी सूट के लेटेस्ट डिजाइन

बनारसी साड़ी हो या सूट, देखने में ये किसी शाही पहनावे से कम नहीं लगते। गोल्डन जरी का काम और शाइनी फैब्रिक, आज भी बनारसी सूट या साड़ी को सबसे खास बनाते हैं। अब हर मौके पर हेवी बनारसी साड़ी पहनना तो पॉसिबल होता नहीं। इसलिए आपके वॉर्डरोब में बनारसी सूट भी जरूर होने चाहिए। फिर कोई पूजा-पाठ का मौका हो या शादी-ब्याह का फंक्शन, ये हर मौके पर कैरी किए जा सकते हैं। यहां हम आपके लिए बनारसी सूट के लेटेस्ट ट्रेंड्स ले कर आए हैं, जिन्हें शॉपिंग से पहले आपको जरूर देख लेना चाहिए। (All Images Credit-Pinterest)

2/9

स्टाइलिश सूट सेट

बनारसी सूट का ये डिजाइन एकदम मॉडर्न और एलिगेंट लग रहा है। दरअसल आजकल इसी तरह के सॉफ्ट कलर्स ट्रेंड में हैं, शॉपिंग करते वक्त आप भी ऐसे ही रंग चुन सकती हैं। वहीं इस सूट की ब्रॉड नेकलाइन, लॉन्ग लैंथ और चूड़ीदार बॉटम इसे और भी स्टाइलिश लुक दे रहे हैं।

3/9

शरारा सूट सेट

गर्लिश लुक के लिए कुछ इस तरह का शरारा सूट सेट भी परफेक्ट रहेगा। बनारसी सूट वैसे भी काफी ट्रेडिशनल लगते हैं, इन्हें बैलेंस्ड लुक देने के लिए ये ट्रेंडी स्टिचिंग पैटर्न बेस्ट रहेगा। स्लीवलेस, शॉर्ट कुर्ती और फैंसी बॉटम वियर इसे परफेक्ट चॉइस बनाते हैं, किसी भी फंक्शन के लिए।

4/9

बनारसी लहंगा सूट

किसी फंक्शन पर एलिगेंट और रॉयल लुक चाहती हैं, तो बिना ज्यादा सोचे-समझे बनारसी लहंगा सूट खरीद लें। ये कंफर्टेबल भी रहेगा और काफी ग्रेसफुल लुक भी देगा। येलो रंग काफी वाइब्रेंट लगता है, ऐसे में फेस्टिव सीजन या किसी फंक्शन के लिए ये बेस्ट रहेगा।

5/9

ए लाइन कुर्ता सेट

स्लिम और टॉल लुक के लिए ए लाइन कुर्ता सेट परफेक्ट रहते हैं। ये काफी कंफर्टेबल होते हैं और आप किसी भी मौके पर इन्हें कैरी कर सकती हैं। ए लाइन कुर्ते के साथ प्लाजो पैंट्स बढ़िया रहेंगी और लुक को बैलेंस रखने के लिए आप सिंपल दुपट्टा भी रख सकती हैं।

6/9

बंदगला सूट सेट

एलिगेंट और ग्रेसफुल लुक के लिए आप बंदगला सूट भी ट्राई कर सकती हैं। इस सूट का कलर भी काफी अच्छा है और पूरे सूट पर पान के पत्ते का पैटर्न बना हुआ है। ये क्लासिक बनारसी डिजाइन है, जो बेहद रॉयल लगता है।

7/9

बनारसी अनारकली सूट

अनारकली सूट हर लड़की को बेहद पसंद होते हैं। अब ये लगते भी तो इतने खूबसूरत हैं। उसपर भी अगर बनारसी अनारकली सूट हो, तब तो लुक और भी स्पेशल हो जाता है। इस तरह का अनारकली सूट आप कहीं भी किसी भी फंक्शन में आराम से वियर कर पाएंगी।

8/9

क्लासिक बनारसी सूट

इस तरह का क्लासिक बनारसी सूट भी आपके वॉर्डरोब की खूबसूरती में चार चांद लगा देगा। इसकी नेकलाइन, स्लीव्स, लॉन्ग लैंथ, डिजाइन, कलर, प्रिंट और बॉटम; सब कुछ एकदम परफेक्ट है।

9/9

पेप्लम सूट सेट

कुछ इस तरह का पेप्पलम स्टाइल बनारसी सूट, आपको ट्रेडिशनल के साथ-साथ मॉडर्न ट्रेंडी लुक भी देगा। अगर आप ज्यादा हेवी पहनना पसंद नहीं करती हैं, तो ये मिनिमल डिजाइन एकदम परफेक्ट रहेगा। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है।

Suit Design