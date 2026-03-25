डेली वियर के लिए चांदी की पायल लेनी है? देखें 8 कम घुंघरू वाले लाइटवेट डिजाइन

डेली वियर के लिए चांदी की पायल के डिजाइन

भारतीय महिलाएं डेली बेसिस पर पैरों में चांदी की पायल पहनती हैं। हिंदू धर्म में तो इन्हें सुहाग की निशानी बताया गया है। वहीं ट्रेडिशनल आउटफिट्स जैसे साड़ी और सूट के साथ ये देखने में भी काफी सुंदर लगती हैं। खैर, डेली वियर एंकलेट्स की बात करें तो लाइटवेट और मिनिमल डिजाइन ही आजकल ट्रेंड में बने हुए हैं। अब बहुत ज्यादा हेवी घुंघरू वाले डिजाइन सिर्फ खास मौकों पर ही पहने जाते हैं। महिलाएं ऐसी पायल पसंद करती हैं, जो ज्यादा आवाज ना करें और हल्की भी हों। तो चलिए चांदी की पायल के ऐसे ही कुछ डिजाइन देख लेते हैं, जो काफी ट्रेंड में बने हुए हैं। (All Images Credit- Pinterest)