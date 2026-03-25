डेली वियर के लिए चांदी की पायल लेनी है? देखें 8 कम घुंघरू वाले लाइटवेट डिजाइन

भारतीय महिलाएं डेली बेसिस पर पैरों में चांदी की पायल पहनती हैं। हिंदू धर्म में तो इन्हें सुहाग की निशानी बताया गया है। वहीं ट्रेडिशनल आउटफिट्स जैसे साड़ी और सूट के साथ ये देखने में भी काफी सुंदर लगती हैं। खैर, डेली वियर एंकलेट्स की बात करें तो लाइटवेट और मिनिमल डिजाइन ही आजकल ट्रेंड में बने हुए हैं। अब बहुत ज्यादा हेवी घुंघरू वाले डिजाइन सिर्फ खास मौकों पर ही पहने जाते हैं। महिलाएं ऐसी पायल पसंद करती हैं, जो ज्यादा आवाज ना करें और हल्की भी हों। तो चलिए चांदी की पायल के ऐसे ही कुछ डिजाइन देख लेते हैं, जो काफी ट्रेंड में बने हुए हैं। (All Images Credit- Pinterest)
लोटस शेप वाली ज्वैलरी आजकल काफी ट्रेंड में है। ये देखने में भी सुंदर लगती है और लाइटवेट में ही काफी फैंसी सा डिजाइन बन जाता है। आप भी चांदी की पायल ले रही हैं तो कुछ इस तरह का डिजाइन चुन सकती हैं।
स्नेक चेन एंकलेट काफी मॉडर्न लुक देती हैं। इनमें घुंघुरू नहीं होते, सिर्फ एक चेन होती है जो देखने में काफी फैंसी लगती है। गर्ल्स इसे आमतौर पर एक पैर में भी स्टाइल करती हैं। ये डेली वियर के लिए परफेक्ट लाइटवेट पीस है।
डेली वियर के लिए आप इस तरह की पतली सी चेन वाली पायल भी ले सकती हैं। इनमें दो-चार छोटे-बड़े चांदी के मोती डाले जाते हैं, जो देखने में बड़ा ही खूबसूरत सा डिजाइन लगता है।
स्टोन वर्क वाली पायल देखने में काफी सुंदर लगती हैं। खासतौर से अगर आप ज्यादातर साड़ी या सूट ही वियर करती हैं, तो इस तरह का डिजाइन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। ये भी काफी लाइटवेट और मिनिमल सा पैटर्न है, जो आजकल पसंद किए जाते हैं।
कोई यूनिक डिजाइन देख रही हैं तो डबल चेन वाली पायल भी देख सकती हैं। ये बहुत ही ज्यादा सुंदर डिजाइन है और डेली वियर के लिए भी परफेक्ट है। इसमें घुंघरू की जगह छोटे-छोटे मोती लगे हुए हैं जो देखने में बेहद ही प्यारे लगते हैं।
डेली वियर के लिए पतली सी चेन वाली पायल बढ़िया रहती है। ये देखने में भी स्टाइलिश लगती है और काफी हल्की भी रहती है। इसमें घुंघरू की जगह एक स्टोन लगा हुआ है, जो पैरों में बहुत ही खूबसूरत लगता है। बिल्कुल हल्के डिजाइन आपको पसंद आते हैं तो ये परफेक्ट है।
चांदी की पायल का ये डिजाइन भी काफी मॉडर्न और यूनिक है। ये घुमावदार पैटर्न देखने में बेहद ही प्यारा लगता है। अगर आपको थोड़ा लटकन वाली पायल पसंद आती हैं, तो ये इस बार कुछ ऐसा यूनिक डिजाइन ट्राई कर सकती हैं।
मिनिमल सा डिजाइन ढूंढ रही हैं तो आजकल इस तरह के पैटर्न काफी पसंद किए जा रहे हैं। पिंक-ग्रीन स्टोन वर्क और पतली सी चेन वाली एंकलेट्स काफी स्टाइलिश लगती हैं। ऑफिस वगैरह के लिए फॉर्मल कपड़ों के साथ भी ये मैच जो जाती हैं।