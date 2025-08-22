trendy beautiful 7 blouse back front neckline design ideas for stitching pattern for party wear saree पार्टीवियर साड़ी के ब्लाउज पर बनवाएं ये खास फ्रंट एंड बैक नेक के डिजाइन, गॉर्जियस दिखेगा पूरा लुक
Trendy Blouse Design: पार्टीवियर साड़ी के ब्लाउज को थोड़ा हटके और फैंसी डिजाइन में सिलवाना चाहती हैं। ऐसी डिजाइन को ट्रेंडी भी हो और थोड़ा मॉडर्न लुक दे तो इन 7 ब्यूटीफुल डिजाइन के ब्लाउज पैटर्न को जरूर देख लें।

AparajitaFri, 22 Aug 2025 02:19 PM
1/8

ब्लाउज डिजाइन आइडिया

पार्टीवियर साड़ी के ब्लाउज को सिलवाने जा रही हैं तो इन खूबसूरत ब्लाउज डिजाइन को जरूर देख लें। जिसे एंब्रायडरी या सिल्क की साड़ी के साथ सिलवा लिया तो पूरा लुक हटके दिखेगा। फ्रंट एंड बैक नेक की ये ब्यूटीफुल डिजाइन आपकी साड़ी के लुक में चार चांद लगाने का काम करेगी।

2/8

बैकलेस ब्लाउज

ब्लाउज के फैब्रिक पर अगर थ्रेड वर्क की कढ़ाई बनी है तो इस तरह के इन्वर्टेड ट्राएंगल शेप वाले बैक नेक पर बने डिजाइन गॉर्जियस दिखते हैं। इसे आप सिंगल पट्टी के साथ स्टिच करवाएं। जिस पर पर्ल की डिटेलिंग क्लासी लुक देगी। साथ ही डोरियों पर हल्का लटकन जरूर लगा हो। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

3/8

मोतियों की लड़ी लगवाएं

ब्लाउज की बैक पर डीप नेक स्टिच करवा रही हैं तो डोरी जरूर लगवाएं। लेकिन ये सिंपल सी डोरी की बजाय इस तरह से मोतियों की लड़ी को थोड़ा नीचे की तरफ स्टिच करवाएं। जिससे ये ज्यादा खूबसूरत दिखे। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

4/8

वी बैक नेक विद लटकन

ब्लाउज अगर हैवी लेकिन बारीक एंब्रायडरी वाला हो तो उसे क्लासी लुक दे सकते हैं। इसके लिए वी शेप के बैक नेक को ब्यूटीफुली स्टिच करें और साथ में कंदन के लटकन वाली डोरी लगवाएं। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

5/8

राउंड शेप बैक

जब ब्लाउज के गले को सिलवाने में कंफ्यूजन हो तो सिंपल सा बैक नेक जरूर सिलवा लेे। साथ में मोतियों की लटकन वाली लड़ियों को लगाएं। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

6/8

बैक पर वर्टिकल बॉर्डर

सिल्क की साड़ी है या ऐसा फैब्रिक जिसके बॉर्डर का काम है तो ब्लाउज बनवाते वक्त इसके बैक पर वर्टिकल डिजाइन में बार्टर को स्टिच करवाएं। साथ ही स्लीवेलस डिजाइन स्टिच करवाएं। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

7/8

हाल्टरनेक विद ड्रॉप कटिंग

बस्ट एरिया कम है तो बहुत ज्यादा बड़े और डीप नेक बनवाने की बजाय हार्टर नेक को प्रीफरेंस दें। साथ ही की होल डिजाइन की कटिंग बीच में करवा लें। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

8/8

टर्टलनेक हाल्टर शेप

बस्ट एरिया छोटा है तो इस तरह के टर्टल नेक के साथ हाल्टर शेप वाले ब्लाउज को सिलवाएं। गोल्डन या कॉपर कलर के ब्लाउज काफी सारी साड़ियों के साथ अट्रैक्टिव लगेंगे। ( इमेज क्रेडिट-Pintrest)

