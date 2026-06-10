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Trendy Blouse: बैकलेस नहीं, अब बैक कट ब्लाउज का है ट्रेंड! देखें सबसे स्टाइलिश डिजाइंस

अगर आप साड़ी पहनना पसंद करती हैं और अपने लुक में थोड़ा नया स्टाइल जोड़ना चाहती हैं, तो बैक कटआउट ब्लाउज डिजाइन एक बेहतरीन विकल्प हैं। ये डिजाइन साड़ी को और ज्यादा आकर्षक और फैशनेबल बना देते हैं।

Shubhangi GuptaJun 10, 2026 03:59 pm IST
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बैक कटआउट ब्लाउज क्यों हैं ट्रेंड में?

आजकल साड़ी के साथ सिर्फ फ्रंट डिजाइन ही नहीं, बल्कि बैक डिजाइन पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। बैक कटआउट ब्लाउज आपकी साड़ी को एक मॉडर्न और स्टाइलिश टच देते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये ट्रेडिशनल और वेस्टर्न दोनों तरह के लुक का शानदार मेल बनाते हैं। चाहे शादी हो, फेस्टिवल हो या कोई पार्टी, सही बैक डिजाइन आपके पूरे लुक को अलग बना सकता है। यही वजह है कि ये डिजाइन लगातार ट्रेंड में बने हुए हैं।

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डीप वी-शेप बैक डिजाइन

डीप वी-शेप बैक डिजाइन बेहद क्लासी और एवरग्रीन है। यह डिजाइन ज्यादा भड़कीला नहीं लगता लेकिन काफी स्टाइलिश नजर आता है। सिल्क, कॉटन और ऑर्गेंजा जैसी साड़ियों के साथ यह बहुत अच्छा लगता है। अगर आपकी गर्दन लंबी है या आप बैक नेक डिजाइन को हाइलाइट करना चाहती हैं तो यह पैटर्न अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके साथ छोटे स्टड ईयररिंग्स और लो पोनीटेल लुक को और बेहतर बना सकते हैं।

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टीयरड्रॉप कटआउट ब्लाउज

टीयरड्रॉप शेप कटआउट डिजाइन काफी ट्रेंडी है। इसका शेप साधारण गोल या चौकोर कट से अलग दिखता है और यही इसकी खासियत है। यह डिजाइन ऑफिस पार्टी, फैमिली फंक्शन या छोटे-मोटे समारोहों के लिए अच्छा माना जाता है। इसके साथ बन हेयरस्टाइल काफी सुंदर लगता है क्योंकि इससे पूरा बैक डिजाइन साफ नजर आता है। अगर आप एलिगेंट और मॉडर्न दोनों तरह का लुक चाहती हैं तो यह डिजाइन पसंद आ सकता है।

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बो स्टाइल बैक कटआउट

बो स्टाइल डिजाइन काफी यूनिक और आकर्षक है। इसमें पीछे बने दो बो डिजाइन ब्लाउज को खास लुक देते हैं। यह पैटर्न युवा महिलाओं के बीच काफी पसंद किया जा रहा है। हल्की साड़ी या फ्लोरल प्रिंट साड़ी के साथ यह डिजाइन बहुत सुंदर दिखता है। अगर आप पार्टी या डे फंक्शन में कुछ अलग पहनना चाहती हैं तो यह डिजाइन अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके साथ हल्का मेकअप और मिनिमल ज्वेलरी बेहतर लगती है।

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स्कैलप्ड बैक डिजाइन

स्कैलप्ड कटआउट डिजाइन बेहद रॉयल और ग्रेसफुल लगता है। इसके किनारों पर बना वेव पैटर्न इसे दूसरे डिजाइनों से अलग बनाता है। यह डिजाइन खासतौर पर सिल्क और बनारसी साड़ियों के साथ शानदार लगता है। अगर आप किसी शादी या बड़े फंक्शन में जा रही हैं तो यह डिजाइन आपके लुक को और आकर्षक बना सकता है। इसके साथ बन हेयरस्टाइल और झुमके बहुत अच्छे लगते हैं।

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राउंड कटआउट विद डोरी डिजाइन

राउंड कटआउट डिजाइन काफी लोकप्रिय है। इसमें ऊपर बटन और नीचे डोरी का कॉम्बिनेशन इसे खूबसूरत बनाता है। यह डिजाइन ट्रेडिशनल साड़ियों के साथ बहुत अच्छा लगता है। खास बात यह है कि यह लगभग हर उम्र की महिलाओं पर सूट करता है। अगर आप ऐसा ब्लाउज चाहती हैं जो स्टाइलिश भी लगे और ज्यादा बोल्ड भी ना हो, तो यह पैटर्न एक अच्छा विकल्प है।

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बैक कटआउट ब्लाउज को कैसे स्टाइल करें?

बैक डिजाइन तभी खूबसूरत लगता है जब उसे सही तरीके से स्टाइल किया जाए। ऐसे ब्लाउज के साथ हाई बन, लो बन या पोनीटेल हेयरस्टाइल चुनें ताकि डिजाइन साफ दिखाई दे। भारी नेकलेस की जगह स्टेटमेंट ईयररिंग्स बेहतर लगते हैं। ब्लाउज का रंग और डिजाइन आपकी साड़ी के साथ मेल खाना चाहिए। साथ ही फिटिंग का ध्यान रखना भी जरूरी है क्योंकि अच्छी फिटिंग ही पूरे लुक को निखारती है।

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अपने लिए सही डिजाइन कैसे चुनें?

बैक कटआउट ब्लाउज चुनते समय सिर्फ ट्रेंड नहीं, बल्कि अपनी सुविधा का भी ध्यान रखें। अगर आप पहली बार ऐसा डिजाइन पहन रही हैं तो छोटे या मीडियम कटआउट से शुरुआत कर सकती हैं। शादी और बड़े फंक्शन के लिए स्कैलप्ड या डीप कट डिजाइन अच्छे लगते हैं, जबकि रोजमर्रा के फंक्शन के लिए टीयरड्रॉप या राउंड कट डिजाइन बेहतर रहते हैं। सही डिजाइन आपकी साड़ी को और ज्यादा स्टाइलिश और यादगार बना सकता है।

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