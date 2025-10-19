Hindustan Hindi News
दिवाली पार्टी स्पेशल: TV एक्ट्रेसेस के ट्रेंडी हेयरस्टाइल लुक्स करें कॉपी, एथनिक पर जचेंगे

दिवाली पार्टी के लिए आउटफिट्स तो रेडी हो गए होंगे लेकिन क्या आपने हेयरस्टाइल के बारे में सोचा है। चलिए कुछ ट्रेंडी हेयर लुक्स आइडिया हम आपको बताते हैं।

Deepali SrivastavaSun, 19 Oct 2025 09:08 AM
1/9

दिवाली पार्टी के लिए हेयरस्टाइल

दिवाली पार्टी पर लगभग सभी महिलाएं एथनिक ड्रेसेस या साड़ी-सूट कैरी करती हैं। अगर आप भी एथनिक लुक कैरी करने वाली हैं, तो उसके लिए हेयरस्टाइल सोचने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। हम आपको टीवी एक्ट्रेसेस की कुछ आसान और खूबसूरत हेयरस्टाइल दिखाने जा रहे हैं। इन्हें आप आसानी से क्रिएट कर सकती हैं।

2/9

शॉर्ट कर्ल हेयर

आपके बाल शॉर्ट लेंथ में है, तो कर्ल करके उन्हें खूबसूरत लुक दे सकती हैं। अनीता ने शॉर्ट हेयर को साइड पार्टेड लुक के साथ कर्ली किया है।

3/9

मिडिल पार्टेड

रुबीना दिलैक ने सूट लुक पर मिडिल पार्टेड ओपन हेयर लुक लिया है। उन्होंने हेयरस्टाइल वेवी लुक के साथ कैरी की है।

4/9

फ्रेंच बन

सूट, साड़ी, इंडो-वेस्टर्न पर स्टाइलिश लुक चाहती हैं, तो फ्रेंच बन भी बना सकती हैं। इसे बनाने के लिए आप किसी की हेल्प ले सकती हैं।

5/9

हाफ टाई हेयर

अंकिता लोखंडे ने साड़ी स्टाइल पर हाफ टाई हेयरस्टाइल कैरी किया है। उनका ये हेयरस्टाइल साड़ी पर जच रहा है। आप बालों को स्ट्रेट करके भी ये लुक ले सकती हैं।

6/9

सिंपल पोनीटेल

सूट लुक पर सिंपल पोनीटेल भी अच्छी लगेगी। हिना खान ने स्ट्रेट बालों में सिंपल पोनीटेल बनाई है। नीले रंग के हैवी सूट के साथ उनका ये हेयर लुक अच्छा लग रहा है।

7/9

मेसी पोनी

हिना की तरह स्टाइलिश पोनीटेल भी बना सकती हैं। आउटफिट्स से मैचिंग एसेसरीज लगाते हुए हिना ने बालों को स्टाइल किया है। उन्होंने पर्ल मांग टीका कैरी किया है, जो सुंदर लुक दे रहा है।

8/9

बन

साड़ी पर आप मेसी स्टाइल में बन बना सकती हैं। देवोलिया ने लटें निकालते हुए बन बनाया हुआ है, जो साड़ी पर अच्छा लुक दे रहा है। दिवाली पार्टी में इस तरह का लुक ट्राई करें।

9/9

साइड पार्टेड हेयरस्टाइल

देवोलिना ने साइड पार्टेड हेयर लुक में एक तरफ के बालों को गूंथ कर पीछे टक किया है। दूसरी साइड हेयर ओपन रखे हैं। ये लुक सिंपल और सुंदर लगेगा।

