गर्मियों में क्लासी लुक देंगे ये 8 स्टनिंग स्लीवलेस कुर्ता डिजाइन, स्टिच करवाने से पहले देख लें फोटो

गर्मियों में कूल एंड क्लासी दिखने के साथ ही कंफर्ट का ध्यान रखना जरूरी होता है। वर्किंग लेडीज से लेकर कॉलेज की भीड़ में सबसे हटकर दिखने के लिए कॉटन के कुर्ते काफी खूबसूरत दिखते हैं और लुक में एलिगेंस एंड चार्म ऐड करते हैं। अपने समर सूट कलेक्शन में इन साल 2026 के ट्रेंडी कुर्ता डिजाइन को जरूर शामिल करें। टेलर को सिलने के लिए देने से पहले ही ये डिजाइन सेव कर लें। ( इमेजा साभार-Pintrest)
ऑफिस में फॉर्मल लुक के लिए इस तरह के कुर्ता डिजाइन काफी एलिगेंट लुक देंगे। कॉलर नेकलाइन के साथ फ्रंट कट और पैंट का कॉम्बिनेशन अट्रैक्टिव लुक देगा।
छोटे प्रिंट के फैब्रिक से इतने स्टनिंग डिजाइन आप स्टिच करवाकर पहनें और हटके दिखें। फ्रंट कट और वी नेकलाइन के साथ स्लीवलेस कुर्ता और पैंट का कॉम्बिनेशन पूरी तरह से क्लासी दिखेगा।
किसी स्पेशल ओकेजन पर आप नूडल स्ट्रैप वाले अनारकली कुर्ते में रेडी हो। ये डिजाइन हर किसी को मुड़कर देखने के लिए मजबूर कर देगा। इस तरह के कुर्ता डिजाइन गॉर्जियस दिखते हैं।
समर में हल्के प्रिंट वाले कॉटन फैब्रिक में लैस की डिटेलिंग के साथ स्ट्रैपी स्लीव स्टिच करवाएं। ये कुर्ते कॉलेज और ऑफिस दोनों में गॉर्जियस दिखेंगे।
छोटे बारीक प्रिंट एंड पेस्टल शेड कलर इन दिनों ट्रेंड में हैं। आप बल्क में कपड़ा लेकर इस तरह की डिजाइन अपने बजट में सिलवाएं और गॉर्जियस दिखने के साथ ही ट्रेंडी लुक भी पाएंगी।
शर्ट वाले कॉलर के साथ पेस्टल कलर के फैब्रिक में कुर्ता सिलवाएं और साथ में थोड़े चौड़े पैंट्स को पहनें। ये डिजाइन भी अट्रैक्टिव दिखती है।
सिंपल से लुक के लिए राउंड नेकलाइन वाले सिंपल स्लीवलेस साइड कट कुर्ते को स्टिच करवाकर पहनें। ये लुक भी क्लासी दिखता है।
अगर आप स्लीवलेस कुर्ता नहीं पहन रहीं तो इस तरह के कफलिंग डिजाइन के स्लीव वाले कुर्ते और लैस डिटेलिंग वाली पैंट्स काफी क्लासी दिखती है। इस तरह के कुर्ते भी समर में गॉर्जियस दिखेंगे।