न गोल गला न वी नेक! ट्रेंड में हैं सब्यसाची पैटर्न वाले ब्लाउज, डिजाइन दिखाकर सिलवाएं

एक ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन साड़ी और लहंगे के लुक को इंहेंस कर सकता है। यहां हम आजकल चलने वाले सब्यसाची पैटर्न ब्लाउज के साथ कुछ डोरी, पफ स्लीव्स, फ्रिल बाजू वाले ब्लाउड डिजाइन लेकर आए हैं, जिन्हें आप टेलर को फोटो दिखाकर सिलवा सकते हैं। यहां देखिए बेहतरीन ब्लाउज डिजाइन।
आजकल ये ब्लाउज डिजाइन काफी ड्रेंड में है। सिंपल साड़ी को हैवी लुक देने के लिए महिलाएं इस तरह के डिजाइन में ब्लाउड बनवाना पसंद कर रही हैं। साड़ी और लहंगे के साथ ये ब्लाउज डिजाइन काफी अच्छा लगता है। Photo Credit: nethiriandraj_couture
गर्मियों के लिए ये ब्लाउज डिजाइन बेस्ट है। इस तरह के डिजाइन में कॉटन की लेस नेक पर लगी है जिससे ब्लाउज का लुक खिलकर आ रहा है। Photo Credit: tailor_master1
सेलिब्रिटीज इस तरह के नेक डिजाइन को पहनना पसंद करती हैं। अगर आप पैडेड ब्लाउज नहीं बनवाना चाहती हैं तो इस तरह के डिजाइन को चुनें। Photo Credit: designerprettyblouses
गर्लिश लुक पाने के लिए इस तरह के डिजाइन काफी अच्छे लगते हैं। ये एक तरह का कॉलर डिजाइन है लेकिन इसका पैटर्नी काफी अलग है। Photo Credit: designerprettyblouses
फैंसी ब्लाउज चाहती हैं तो फोटो में दिए 4 पैटर्न में से किसी एक को चुनें। स्टाइलिश लुक पाने के लिए ये ब्लाउज डिजाइन काफी अच्छे हैं। Photo Credit: blousetrends
ब्लाउज में लगी फ्रिल अच्छी दिखती हैं। गर्मियों के लिए फ्रिल स्लीवस वाला डिजाइन काफी अच्छा है। बस इस फोटो में दिए गए तरीके से नेट की फ्रिल लगवाएं और कपड़े की बाजू रहने दें। Photo Credit: designerprettyblouses
साड़ी में बोल्ड लुक पाने के लिए इस तरह के डीप नेक ब्लाउज बनवाएं। प्लेन साड़ी के साथ इस तरह का ब्लाउज काफी अच्छा लगता है। Photo Credit: sumanggalidesigning
पान पत्ती वाला वाला ये ब्लाउज डिजाइन पहनने के बाद काफी अच्छा लगता है। अगर सही फिटिंग के साथ इसे बनाया जाए तो क्लासी लुक पाने के लिए ये परफेक्ट है। Photo Credit: tailor_master1