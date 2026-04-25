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न गोल गला न वी नेक! ट्रेंड में हैं सब्यसाची पैटर्न वाले ब्लाउज, डिजाइन दिखाकर सिलवाएं

ब्लाउज चाहें लहंगे का हो या फिर साड़ी का, अगर सही तरह से सिला होगा तो वह अपने आप लुक में जान डाल देगा। यहां देखिए सब्यसाची पैटर्न वाले ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन जो साड़ी लहंगे में स्टाइलिश लुक पाने में मदद करेंगे। 

Avantika JainApr 25, 2026 03:39 pm IST
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ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन

एक ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन साड़ी और लहंगे के लुक को इंहेंस कर सकता है। यहां हम आजकल चलने वाले सब्यसाची पैटर्न ब्लाउज के साथ कुछ डोरी, पफ स्लीव्स, फ्रिल बाजू वाले ब्लाउड डिजाइन लेकर आए हैं, जिन्हें आप टेलर को फोटो दिखाकर सिलवा सकते हैं। यहां देखिए बेहतरीन ब्लाउज डिजाइन।

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डोरी ब्लाउज डिजाइन

आजकल ये ब्लाउज डिजाइन काफी ड्रेंड में है। सिंपल साड़ी को हैवी लुक देने के लिए महिलाएं इस तरह के डिजाइन में ब्लाउड बनवाना पसंद कर रही हैं। साड़ी और लहंगे के साथ ये ब्लाउज डिजाइन काफी अच्छा लगता है। Photo Credit: nethiriandraj_couture

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ब्यूटीफुल ब्लाउज डिजाइन

गर्मियों के लिए ये ब्लाउज डिजाइन बेस्ट है। इस तरह के डिजाइन में कॉटन की लेस नेक पर लगी है जिससे ब्लाउज का लुक खिलकर आ रहा है। Photo Credit: tailor_master1

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ट्रेंडिंग नेक डिजाइन

सेलिब्रिटीज इस तरह के नेक डिजाइन को पहनना पसंद करती हैं। अगर आप पैडेड ब्लाउज नहीं बनवाना चाहती हैं तो इस तरह के डिजाइन को चुनें। Photo Credit: designerprettyblouses

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कॉलर नेक

गर्लिश लुक पाने के लिए इस तरह के डिजाइन काफी अच्छे लगते हैं। ये एक तरह का कॉलर डिजाइन है लेकिन इसका पैटर्नी काफी अलग है। Photo Credit: designerprettyblouses

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फैंसी ब्लाउज डिजाइन

फैंसी ब्लाउज चाहती हैं तो फोटो में दिए 4 पैटर्न में से किसी एक को चुनें। स्टाइलिश लुक पाने के लिए ये ब्लाउज डिजाइन काफी अच्छे हैं। Photo Credit: blousetrends

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फ्रिल स्लीव्स

ब्लाउज में लगी फ्रिल अच्छी दिखती हैं। गर्मियों के लिए फ्रिल स्लीवस वाला डिजाइन काफी अच्छा है। बस इस फोटो में दिए गए तरीके से नेट की फ्रिल लगवाएं और कपड़े की बाजू रहने दें। Photo Credit: designerprettyblouses

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डीप नेक डिजाइन

साड़ी में बोल्ड लुक पाने के लिए इस तरह के डीप नेक ब्लाउज बनवाएं। प्लेन साड़ी के साथ इस तरह का ब्लाउज काफी अच्छा लगता है। Photo Credit: sumanggalidesigning

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पान पत्ती डिजाइन

पान पत्ती वाला वाला ये ब्लाउज डिजाइन पहनने के बाद काफी अच्छा लगता है। अगर सही फिटिंग के साथ इसे बनाया जाए तो क्लासी लुक पाने के लिए ये परफेक्ट है। Photo Credit: tailor_master1

Fashion Tips blouse design
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