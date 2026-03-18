ट्रेंड में हैं ये घुंघरू डिजाइन की चूड़ियां, फोटो देखकर करें मिक्स एंड मैच

चूड़ियां केवल सुहाग की निशानी ही नहीं बल्कि फैशन का भी सिंबल होती है। इन दिनों कश्मीरी बैंगल या घुंघरू वाली चूड़ियां काफी ज्यादा ट्रेंड में हैं। अब अगर आप ईद या नवरात्रि के मौके पर रेडी होने वाली है और अपने लुक को लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से सेट कर रहीं तो इन डिजाइन की चूड़ियां जरूर खरीद लें। लेकिन खरीदने से पहले देख लें ये ब्यूटीफुल डिजाइन।
घुंघरू वाले बैंगल्स खरीदने हैं को गोल्ड बैंगल्स एवरग्रीन होंगे। इन्हें आप किसी भी ड्रेस के साथ मैच कर सकती हैं। लगभग सारे कलर्स पर इसे मैच कर पहन सकते हैं।
घुंघरू के साथ इन दिनों रेनड्रॉप बैंगल्स काफी ट्रेंड में हैं। अब अगर कांच की चूड़ियों के साथ मिक्स एंड मैच करना चाहती हैं तो रेनड्रॉप बैंगल्स के साथ गोल्ड घुंघरू वाली चूड़ियों को मैच करें।
मल्टीकलर के अलावा किसी एक कलर की रेनड्रॉप बैंगल्स के साथ भी घुंघरू वाली चूड़ियां मैच की जा सकती हैं। ये ब्यूटीफुल ही दिखेंगी।
छोटे और महीन घुंघरू के अलावा ड्रामेटिक डिजाइन के बड़े घुंघरू वाली डिजाइन भी अट्रैक्टिव लगेगी। इसे आप वेडिंग जैसे फंक्शन में पहनकर रेडी हो सकती हैं।
गोल्ड के अलावा सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड घुंघरू वाले बैंगल्स भी अट्रैक्टिव दिखेंगे। ( Pintrest)
अगर आपके पास ब्लैक वेलवेट वाली चूड़ियां हैं तो उन्हें घुंघरू वाली सिल्वर चूड़ियों के साथ पेयर किया गया है। सिल्वर के साथ गोल्डन चूड़ियां भी अट्रैक्टिव दिखेंगी। ( Pintrest)