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ट्रेंड में हैं ये घुंघरू डिजाइन की चूड़ियां, फोटो देखकर करें मिक्स एंड मैच

Trendy Bangles Design: चूड़ियां पहनने का शौक है और त्योहारों में देसी लुक को खूबसूरत बनाना चाहती हैं तो इन ट्रेंडी डिजाइन की बैंगल्स को पहनें। इन दिनों घुंघरू वाली कश्मीरी बैंगल्स ट्रेंड में हैं, जिसे आप ब्यूटीफुल तरीके से मिक्स एंड मैच कर पहनें।

AparajitaMar 18, 2026 06:32 pm IST
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घुंघरू वाली ट्रेंडी चूड़ियां

चूड़ियां केवल सुहाग की निशानी ही नहीं बल्कि फैशन का भी सिंबल होती है। इन दिनों कश्मीरी बैंगल या घुंघरू वाली चूड़ियां काफी ज्यादा ट्रेंड में हैं। अब अगर आप ईद या नवरात्रि के मौके पर रेडी होने वाली है और अपने लुक को लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से सेट कर रहीं तो इन डिजाइन की चूड़ियां जरूर खरीद लें। लेकिन खरीदने से पहले देख लें ये ब्यूटीफुल डिजाइन।

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गोल्डन घुंघरू बैंगल्स

घुंघरू वाले बैंगल्स खरीदने हैं को गोल्ड बैंगल्स एवरग्रीन होंगे। इन्हें आप किसी भी ड्रेस के साथ मैच कर सकती हैं। लगभग सारे कलर्स पर इसे मैच कर पहन सकते हैं।

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रेनड्रॉप बैंगल्स विद घुंघरू बैंगल्स

घुंघरू के साथ इन दिनों रेनड्रॉप बैंगल्स काफी ट्रेंड में हैं। अब अगर कांच की चूड़ियों के साथ मिक्स एंड मैच करना चाहती हैं तो रेनड्रॉप बैंगल्स के साथ गोल्ड घुंघरू वाली चूड़ियों को मैच करें।

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कलरफुल रेनड्रॉप बैंगल्स

मल्टीकलर के अलावा किसी एक कलर की रेनड्रॉप बैंगल्स के साथ भी घुंघरू वाली चूड़ियां मैच की जा सकती हैं। ये ब्यूटीफुल ही दिखेंगी।

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बड़े साइज वाले घुंघरू

छोटे और महीन घुंघरू के अलावा ड्रामेटिक डिजाइन के बड़े घुंघरू वाली डिजाइन भी अट्रैक्टिव लगेगी। इसे आप वेडिंग जैसे फंक्शन में पहनकर रेडी हो सकती हैं।

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सिल्वर डिजाइन में बैंगल्स

गोल्ड के अलावा सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड घुंघरू वाले बैंगल्स भी अट्रैक्टिव दिखेंगे। ( Pintrest)

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ब्लैक चूड़ियों के साथ करें मैच

अगर आपके पास ब्लैक वेलवेट वाली चूड़ियां हैं तो उन्हें घुंघरू वाली सिल्वर चूड़ियों के साथ पेयर किया गया है। सिल्वर के साथ गोल्डन चूड़ियां भी अट्रैक्टिव दिखेंगी। ( Pintrest)

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