ट्रेंड में हैं ये घुंघरू डिजाइन की चूड़ियां, फोटो देखकर करें मिक्स एंड मैच

घुंघरू वाली ट्रेंडी चूड़ियां

चूड़ियां केवल सुहाग की निशानी ही नहीं बल्कि फैशन का भी सिंबल होती है। इन दिनों कश्मीरी बैंगल या घुंघरू वाली चूड़ियां काफी ज्यादा ट्रेंड में हैं। अब अगर आप ईद या नवरात्रि के मौके पर रेडी होने वाली है और अपने लुक को लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से सेट कर रहीं तो इन डिजाइन की चूड़ियां जरूर खरीद लें। लेकिन खरीदने से पहले देख लें ये ब्यूटीफुल डिजाइन।