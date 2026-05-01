कम बजट में चाहिए भारी लुक? देखें गोल्ड बैंगल्स के 8 फैंसी डिजाइन, हाथों की सुंदरता बढ़ जाएगी!

सोने के बैंगल्स भारतीय महिलाओं की ज्वैलरी का अहम हिस्सा हैं। चाहे शादी-त्योहार हों या डेली वियर का लुक, हाथों में सुंदर से बैंगल्स हर आउटफिट में एलिगेंस जोड़ देते हैं। आजकल तो इतने खूबसूरत और यूनिक डिजाइंस आ गए हैं कि हर मौके के लिए आप खास बैंगल्स चुन सकती हैं। इनमें से ज्यादातर बैंगल्स लाइट वेट हैं और देखने में काफी स्टाइलिश लगते हैं। अगर आप भी गोल्ड बैंगल्स बनवाने की सोच रही हैं, तो ये डिजाइंस एक बार जरूर देख लें, शॉपिंग में मदद मिलेगी। (All Images Credit- Pinterest)
बॉल डिजाइन में ये बैंगल्स काफी लाइट वेट हैं और डेली वियर के लिए एकदम परफेक्ट रहेंगे। इनकी खासियत है कि ये ट्रेडिशनल आउटफिट्स के साथ साथ वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ भी पेयर कर सकती हैं। काफी ज्यादा एलिगेंट और स्टाइलिश लुक आता है।
ये बैंगल डिजाइन काफी ज्यादा एलिगेंट और फैंसी है। ऐसे बैंगल्स आप चूड़ियों के साथ भी पेयर कर सकती हैं या चाहें तो नॉर्मली इन्हें स्टाइल कर सकती हैं। ये डिजाइन कम ग्राम में बन जाते हैं और काफी ज्यादा फैंसी लगते हैं।
ट्रेडिशनल डिजाइन वाले बैंगल्स सदाबहार हैं। सूट-साड़ी के साथ ये काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। ये थोड़ा हैवी डिजाइन है, इसलिए इन्हें चूड़ियों के साथ पेयर करने की भी जरूरत नहीं। कहीं आने जाने के लिए ये एकदम परफेक्ट बैंगल्स हैं।
कोई यूनिक डिजाइन देख रही हैं तो ये वाला डिजाइन एकदम परफेक्ट रहेगा। ये बॉल्स वाला डिजाइन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और डेली वियर के लिए बेस्ट है। एक-एक बैंगल्स हाथ में पहन लेंगी, तो आपका ओवरऑल लुक एन्हांस हो जाएगा।
ये क्लासिक गोल्ड बैंगल्स आपके ट्रेडिशनल लुक में चार चांद लगा देंगे। इन्हें कांच की चूड़ियों के साथ पेयर कर के आप काफी सुंदर सुंदर कॉम्बिनेशन बना सकती हैं। ये फुलावट वाले डिजाइन हैं, तो कुछ ग्राम में ही हेवी दिखने वाला डिजाइन बन जाता है।
ये यूनिक फ्लावर डिजाइन वाले बैंगल्स काफी ज्यादा फैंसी हैं। डेली वियर से ले कर खास मौकों पर आप इन्हें वियर कर सकती हैं। इनकी फिनिशिंग कुछ ऐसी है कि ये काफी ज्यादा शाइन करते हैं, जिससे हर किसी का ध्यान इन्हीं की तरह अट्रैक्ट होता है।
आजकल स्टेटमेंट बैंगल्स का जमाना है। आप भी कुछ इस तरह के फैंसी डिजाइन बनवा सकती हैं। ये काफी ज्यादा ट्रेंड में हैं और एथनिक से ले कर वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ ये परफेक्ट लगते हैं। सिर्फ एक-एक बैंगल भी हाथ में पहन लेंगी तो लुक कंप्लीट हो जाएगा।
ये बैंगल्स काफी ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश हैं। इन्हें आप कांच की चूड़ियों के साथ पेयर कर सकती हैं। अगर आपको लाइटवेट और मिनिमल डिजाइन पसंद आते हैं, तो ये वाला पैटर्न एकदम परफेक्ट रहेगा।