कम बजट में चाहिए भारी लुक? देखें गोल्ड बैंगल्स के 8 फैंसी डिजाइन, हाथों की सुंदरता बढ़ जाएगी!

गोल्ड बैंगल्स के 8 सुंदर डिजाइन

सोने के बैंगल्स भारतीय महिलाओं की ज्वैलरी का अहम हिस्सा हैं। चाहे शादी-त्योहार हों या डेली वियर का लुक, हाथों में सुंदर से बैंगल्स हर आउटफिट में एलिगेंस जोड़ देते हैं। आजकल तो इतने खूबसूरत और यूनिक डिजाइंस आ गए हैं कि हर मौके के लिए आप खास बैंगल्स चुन सकती हैं। इनमें से ज्यादातर बैंगल्स लाइट वेट हैं और देखने में काफी स्टाइलिश लगते हैं। अगर आप भी गोल्ड बैंगल्स बनवाने की सोच रही हैं, तो ये डिजाइंस एक बार जरूर देख लें, शॉपिंग में मदद मिलेगी। (All Images Credit- Pinterest)