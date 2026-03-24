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Gold Ring: सस्ता हुआ सोना! डेली वियर के लिए बनवा लें गोल्ड रिंग, देखें 7 लेटेस्ट फैंसी डिजाइन

Latest Gold Ring Designs: अगर आप भी एक सोने की अंगूठी लेने का प्लान बना रही हैं, जो डेली वियर के लिए परफेक्ट रहे तो ये लेटेस्ट डिजाइन आपके लिए इंस्पिरेशन साबित हो सकते हैं।

Anmol ChauhanMar 24, 2026 09:55 am IST
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डेली वियर के लिए गोल्ड रिंग डिजाइन

डेली वियर के लिए गोल्ड की रिंग एकदम परफेक्ट रहती है। ये ना सिर्फ आपके लुक को एलिगेंट बनाती है, बल्कि बिना ज्यादा एफर्ट के स्टाइल में चार-चांद भी लगा देती है। आजकल डेली वियर के लिए सिंपल, लाइटवेट और मिनिमल डिजाइन गोल्ड रिंग्स काफी ट्रेंड में हैं, जिन्हें आप ऑफिस से ले कर कैजुअल आउटिंग तक कैरी कर सकती हैं। अगर आप भी एक सोने की अंगूठी लेने का प्लान बना रही हैं, जो डेली वियर के लिए परफेक्ट रहे तो ये लेटेस्ट डिजाइन आपके लिए इंस्पिरेशन साबित हो सकते हैं। (All Images Credit- Pinterest)

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ब्यूटीफुल फ्लॉवर डिजाइन रिंग

फ्लॉवर डिजाइन रिंग सदाबहार है और देखने में ये बेहद ही प्यारी लगती है। इसका डिजाइन काफी क्लासी और एलिगेंट लगता है, जो डेली वियर के लिए परफेक्ट है। अपने ट्रेडिशनल लुक से ले कर वेस्टर्न लुक के साथ आप इसे स्टाइल कर सकती हैं, बहुत ही पॉलिश्ड लुक देती है।

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मिनिमल बैंड डिजाइन रिंग

डेली वियर के लिए बैंड डिजाइन रिंग भी काफी पॉपुलर है। ये मिनिमल होने के साथ-साथ काफी एलिगेंट लुक भी देती है। अगर आपको सिंपल डिजाइन ज्यादा पसंद आते हैं और कुछ मजबूत सा ढूंढ रही हैं, तो इस तरह की अंगूठी बनवा सकती हैं।

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एलिगेंट बटरफ्लाई डिजाइन रिंग

ब्यूटीफुल फेमिनिन लुक के लिए आप ये बटरफ्लाई और फ्लावर वाला सुंदर सा डिजाइन बनवा सकती हैं। ये रिंग भी मिनिमल है लेकिन इसका डिजाइन इतना खूबसूरत है कि सारी अटेंशन इसी पर जाएगी। डेली वियर के लिए ऐसे डिजाइन परफेक्ट रहते हैं।

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थोड़े भारी में देखें ये डिजाइन

थोड़ी भारी सी रिंग बनवानी है तो ये लीफ डिजाइन वाला पैटर्न ट्राई कर सकती हैं। ये एकदम लेटेस्ट डिजाइन है और देखने में बेहद ही प्यारा लगता है। इसका बारीक काम बहुत ही खूबसूरत है और ये आपके सभी लुक्स में चार चांद लगा देगा।

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नॉट पैटर्न में बनवाएं रिंग

डेली वियर के लिए नॉट पैटर्न वाली रिंग भी काफी ट्रेंड में रहती हैं। ये देखने में तो स्टाइलिश लगती ही हैं, साथ ही काफी ठोस भी होती हैं। ऐसे पैटर्न डेली वियर में पहनने के लिए बढ़िया रहते हैं और हर लुक के साथ आसानी से मैच भी हो जाते हैं।

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हार्ट शेप गोल्ड रिंग

डेली वियर के लिए आप कुछ तरह की हार्ट शेप गोल्ड रिंग भी ले सकती हैं। ये डिजाइन बहुत ही क्लासी और ब्यूटीफुल लगता है। आप खुद नोटिस करेंगी कि ऐसे डिजाइन पहनकर हाथों की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं।

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डबल फ्लॉवर रिंग डिजाइन

थोड़ा भारी डिजाइन बनवाना है तो ये डबल फ्लॉवर वाला पैटर्न आपके लिए परफेक्ट रहेगा। ये बहुत ही डिटेल्ड और सुंदर डिजाइन है, जो पहनने के बाद बेहद ही प्यारा लगता है। खासतौर से ट्रेडिशनल वियर के साथ इसका लुक बेहद ही सुंदर आता है।

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