अप्रैल में टूर का है प्लान! जानें जनवरी-दिसंबर तक मंथवाइज घूमने के लिए बेस्ट हैं प्लेस

अप्रैल के मौसम में काफी सारे लोग घूमने का प्लान बनाते हैं। लेकिन कुछ जगहों की चिलचिलाती धूप सारे टूर के मजे को खराब कर देती है। खासतौर पर साथ में अगर छोटे बच्चे हों तो दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं उन ब्यूटीफुल लोकेशन पर भी उतने सुंदर नजारे देखने को नहीं मिल पाते। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो हम बता रहे जनवरी की ठंड से लेकर जुलाई की बारिश और दिसंबर में घूमने के लिए कौन सी जगह होगी बेस्ट।
अगर आपको कड़कड़ाती ठंड से बचना है और राजस्थान की खूबसूरती को देखना है तो जनवरी का महीना बेस्ट होगा। राजस्थान ही नहीं साथ में गुजरात का कच्छ और द्वारिकाधीश जैसी जगहों पर जाने के लिए जनवरी का महीना बेस्ट है।
समुंदर किनारे सैर का लुत्फ उठाना है तो गोवा और पुड्डुचेरी जैसी जगहों का मौसम फरवरी महीने में सुहाना होता है और यहां के बीच भी टूरिस्ट के लिए पूरी से खुले होते हैं। गर्मियों में यहां भयंकर गर्मी होती है वहीं बारिश में गोवा जैसी जगहों के बीच बंद कर दिए जाते हैं।
मार्च के महीने में यूपी साइड काफी सुहावना मौसम होता है। तो आप वृंदावन, मथुरा या आगरा जैसी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
शिमला, मनाली, दार्जिलिंग जैसे पहाड़ों पर जाने के लिए अप्रैल का मौसम बेस्ट होता है। हल्की ठंड के साथ पहाड़ों का नजारा बेहद खूबसूरत दिखता है।
वहीं थोड़ा और ऊंचे पहाड़ों की सैर करनी है। जहां पर बर्फ गिरी होगी तो कश्मीर और स्पिती वैली जैसी घाटियों का मजा लें।
जून के महीने में केरल और पूना जैसी जगहों पर मानसून शुरू हो जाता है। और पहली बारिश के साथ ही यहां पर नेचर का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। ज्यादातर टूरिस्ट जून के महीने में इन केरल का मुन्नार और लोनावला जैसी जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं।
जुलाई की बारिश में ट्रैवल का प्लान बनाना चाहते हैं तो कुर्ग, चेरापूंजी जैसी जगहों को विजिट करें। जो अपनी बारिश की वजह से ही टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है।
अगस्त के महीने में केरल, शिलांग जैसी जगहें घूमने के लिए बेस्ट होंगी।
सितंबर से बारिश का सीजन बीतने लगता है और ठंड पहाड़ों पर दस्तक देने लगती है। अंडमान, जीरो वैली जैसी जगहों को देखने का ये बेस्ट मौमस होता है।
अक्टूबर की सुहानी ठंड में उत्तराखंड के पहाड़ बेहद खूबसूरत लगते हैं। साथ ही नॉर्थ ईस्ट में मेघालय जैसी जगहों को विजिट करने के लिए अक्टूबर का महीना ज्यादातर टूरिस्ट चुनते हैं।
नवंबर के गुलाबी मौसम में आप एक बार फिर राजस्थान की कुछ जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं जैसे पुष्कर, यूपी में वाराणसी और एमपी के हिल्स।
स्नोफॉल देखना है तो दिसंबर के महीने में औली, मनाली जैसे डेस्टिनेशन को विजिट करें।