दुनिया की वो खूबसूरत जगहें जहां पेंगुइन को बिल्कुल करीब से देख सकते हैं!

Boulders Beach – बीच पर पेंगुइन

Boulders Beach पर African पेंगुइन खुलेआम समुद्र किनारे घूमते नजर आते हैं। लकड़ी के वॉकवे से आप इन्हें बहुत पास से देख सकते हैं, वो भी बिना इन्हें परेशान किए। यह जगह परिवार और फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है।