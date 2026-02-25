दुनिया की वो खूबसूरत जगहें जहां पेंगुइन को बिल्कुल करीब से देख सकते हैं!

पेंगुइन अपनी अनोखी चाल, काले-सफेद रंग और मासूम अंदाज के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं। ये पक्षी ठंडे इलाकों से लेकर समुद्र किनारों तक पाए जाते हैं और नेचर लवर्स के लिए किसी जादू से कम नहीं।
अंटार्कटिका को पेंगुइन की राजधानी कहा जाता है। यहां Emperor, Adélie, Chinstrap और Gentoo पेंगुइन बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। बर्फीली वादियों के बीच हजारों पेंगुइन एक साथ देखना जिंदगी का यादगार अनुभव होता है।
South Georgia Island को 'Southern Ocean का सेरेनगेटी' कहा जाता है। यहां लाखों किंग पेंगुइन रहते हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ियां और अनगिनत पेंगुइन इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत वाइल्डलाइफ जगहों में शामिल करते हैं।
Boulders Beach पर African पेंगुइन खुलेआम समुद्र किनारे घूमते नजर आते हैं। लकड़ी के वॉकवे से आप इन्हें बहुत पास से देख सकते हैं, वो भी बिना इन्हें परेशान किए। यह जगह परिवार और फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है।
Phillip Island की Penguin Parade दुनियाभर में मशहूर है। हर शाम Little Blue Penguins समुद्र से निकलकर अपने घरों की ओर लौटते हैं। यह नजारा बच्चों और नेचर लवर्स दोनों के लिए बेहद खास होता है।
Falkland Islands में King, Rockhopper और Magellanic समेत 5 तरह के पेंगुइन पाए जाते हैं। कम भीड़ और खुले नेचुरल लैंडस्केप के कारण यहां पेंगुइन को बेहद करीब से देखा जा सकता है।
Galapagos Islands दुनिया की इकलौती जगह है जहां पेंगुइन भूमध्य रेखा के पास रहते हैं। ठंडी समुद्री धाराओं की वजह से यहां Galapagos Penguins जीवित रहते हैं। ट्रॉपिकल माहौल में पेंगुइन देखना वाकई हैरान करने वाला अनुभव है।
Punta Tombo में Magellanic पेंगुइन की दुनिया की सबसे बड़ी कॉलोनियों में से एक है। ब्रीडिंग सीज़न में लाखों पेंगुइन तट पर घूमते और घोंसले बनाते दिखते हैं, जो नेचर लवर्स के लिए किसी सपने जैसा है।
Otago Peninsula दुर्लभ Yellow-Eyed Penguin के लिए जाना जाता है। यह दुनिया के सबसे कम पाए जाने वाले पेंगुइन में से एक है। यहां गाइडेड टूर के जरिए इन्हें जिम्मेदारी से और सुरक्षित तरीके से देखा जा सकता है।