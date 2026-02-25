Hindustan Hindi News
दुनिया की वो खूबसूरत जगहें जहां पेंगुइन को बिल्कुल करीब से देख सकते हैं!

पेंगुइन सिर्फ फिल्मों या कार्टून तक सीमित नहीं हैं। ये असल जिंदगी के बेहद प्यारे और अनोखे पक्षी हैं। अगर आप इन्हें इनके प्राकृतिक घर में देखना चाहते हैं, तो ये जगहें आपके ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर होनी चाहिए।

Shubhangi GuptaFeb 25, 2026 07:15 pm IST
1/9

पेंगुइन: बर्फीली दुनिया के सबसे प्यारे पक्षी&nbsp;

पेंगुइन अपनी अनोखी चाल, काले-सफेद रंग और मासूम अंदाज के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं। ये पक्षी ठंडे इलाकों से लेकर समुद्र किनारों तक पाए जाते हैं और नेचर लवर्स के लिए किसी जादू से कम नहीं।

2/9

Antarctica – पेंगुइन की असली दुनिया

अंटार्कटिका को पेंगुइन की राजधानी कहा जाता है। यहां Emperor, Adélie, Chinstrap और Gentoo पेंगुइन बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। बर्फीली वादियों के बीच हजारों पेंगुइन एक साथ देखना जिंदगी का यादगार अनुभव होता है।

3/9

South Georgia Island – पेंगुइन का स्वर्ग

South Georgia Island को 'Southern Ocean का सेरेनगेटी' कहा जाता है। यहां लाखों किंग पेंगुइन रहते हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ियां और अनगिनत पेंगुइन इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत वाइल्डलाइफ जगहों में शामिल करते हैं।

4/9

Boulders Beach – बीच पर पेंगुइन

Boulders Beach पर African पेंगुइन खुलेआम समुद्र किनारे घूमते नजर आते हैं। लकड़ी के वॉकवे से आप इन्हें बहुत पास से देख सकते हैं, वो भी बिना इन्हें परेशान किए। यह जगह परिवार और फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है।

5/9

Phillip Island – मशहूर पेंगुइन परेड

Phillip Island की Penguin Parade दुनियाभर में मशहूर है। हर शाम Little Blue Penguins समुद्र से निकलकर अपने घरों की ओर लौटते हैं। यह नजारा बच्चों और नेचर लवर्स दोनों के लिए बेहद खास होता है।

6/9

Falkland Islands – शांत माहौल में पेंगुइन दर्शन

Falkland Islands में King, Rockhopper और Magellanic समेत 5 तरह के पेंगुइन पाए जाते हैं। कम भीड़ और खुले नेचुरल लैंडस्केप के कारण यहां पेंगुइन को बेहद करीब से देखा जा सकता है।

7/9

Galapagos Islands – भूमध्य रेखा के पास पेंगुइन

Galapagos Islands दुनिया की इकलौती जगह है जहां पेंगुइन भूमध्य रेखा के पास रहते हैं। ठंडी समुद्री धाराओं की वजह से यहां Galapagos Penguins जीवित रहते हैं। ट्रॉपिकल माहौल में पेंगुइन देखना वाकई हैरान करने वाला अनुभव है।

8/9

Punta Tombo – सबसे बड़ी कॉलोनी

Punta Tombo में Magellanic पेंगुइन की दुनिया की सबसे बड़ी कॉलोनियों में से एक है। ब्रीडिंग सीज़न में लाखों पेंगुइन तट पर घूमते और घोंसले बनाते दिखते हैं, जो नेचर लवर्स के लिए किसी सपने जैसा है।

9/9

Otago Peninsula – दुर्लभ पेंगुइन की झलक

Otago Peninsula दुर्लभ Yellow-Eyed Penguin के लिए जाना जाता है। यह दुनिया के सबसे कम पाए जाने वाले पेंगुइन में से एक है। यहां गाइडेड टूर के जरिए इन्हें जिम्मेदारी से और सुरक्षित तरीके से देखा जा सकता है।

Travel Places
