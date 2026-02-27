हर बार सिंपल सूट सिलवा लेती हैं? इस बार प्रिटेंड कपड़ा ले कर बनवाएं ये 8 डिजाइन, खूब मिलेंगी तारीफें!

सूट के फैंसी डिजाइन स्टिच कराएं

होली के बाद से ही हल्की गर्मियां शुरू हो जाती हैं। यानी अब सीजन आ गया है स्वेटर, शॉल को पैक कर के रखने का। ऐसे में वॉर्डरोब में कुछ नए पीसेज एड करना तो बनता है। अगर आप आमतौर पर सूट ही पहनती हैं, तो सूट का कपड़ा ले कर उन्हें डिजाइन करा सकती हैं। आजकल ऐसे ही सूटों का ट्रेंड बढ़ रहा है, जिन्हें आप अपने तरीके से बनवाती हैं। यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी ट्रेंड्स ले कर आए हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपने सूट को फैंसी लुक दे सकती हैं। स्लीव्स से ले कर नेकलाइन के ये डिजाइन आपके सूट को बेहद स्टाइलिश दिखाएंगे। (All Images Credit- Pinterest)