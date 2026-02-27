Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More
फोटो

हर बार सिंपल सूट सिलवा लेती हैं? इस बार प्रिटेंड कपड़ा ले कर बनवाएं ये 8 डिजाइन, खूब मिलेंगी तारीफें!

Suit Stitching Designs 2026: हम आपके लिए कुछ फैंसी ट्रेंड्स ले कर आए हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपने सूट को फैंसी लुक दे सकती हैं। स्लीव्स से ले कर नेकलाइन के ये डिजाइन आपके सूट को बेहद स्टाइलिश दिखाएंगे।

Anmol ChauhanFeb 27, 2026 03:06 pm IST
1/9

सूट के फैंसी डिजाइन स्टिच कराएं

होली के बाद से ही हल्की गर्मियां शुरू हो जाती हैं। यानी अब सीजन आ गया है स्वेटर, शॉल को पैक कर के रखने का। ऐसे में वॉर्डरोब में कुछ नए पीसेज एड करना तो बनता है। अगर आप आमतौर पर सूट ही पहनती हैं, तो सूट का कपड़ा ले कर उन्हें डिजाइन करा सकती हैं। आजकल ऐसे ही सूटों का ट्रेंड बढ़ रहा है, जिन्हें आप अपने तरीके से बनवाती हैं। यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी ट्रेंड्स ले कर आए हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपने सूट को फैंसी लुक दे सकती हैं। स्लीव्स से ले कर नेकलाइन के ये डिजाइन आपके सूट को बेहद स्टाइलिश दिखाएंगे। (All Images Credit- Pinterest)

2/9

समर्स के लिए बेस्ट हैं फ्लोरल प्रिंटेड सूट

गर्मियों में फ्लोरल प्रिंट्स काफी ट्रेंड करते हैं। ये देखने में काफी फ्रेश लुक देते हैं। आप भी फ्लोरल प्रिंट वाला कपड़ा ले सकती हैं और कुछ इस तरह का डिजाइन स्टिच करा सकती हैं। इस सूट की लेंथ काफी ज्यादा है और स्लीव्स भी चूड़ीदार हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही क्लासी लगता है।

3/9

शॉर्ट कुर्ती कर रही है ट्रेंड

आजकल शॉर्ट कुर्ती गर्ल्स के बीच काफी पॉपुलर हो रही है। अगर आप भी ट्रेंडी लुक चाहती हैं तो प्रिंटेड कपड़ा ले कर शॉर्ट कुर्ती स्टिच करा सकती हैं। इसके साथ ढीली फुल स्लीव्स काफी बढ़िया लगती हैं, एकदम पाकिस्तानी सूट वाला लुक आता है। साथ में आप बेसिक सलवार या चाहें तो फर्शी सलवार भी स्टिच करा सकती हैं।

4/9

प्लेन कपड़े से बनवाएं को-ऑर्ड सेट

आप अपने मनपसंद रंग का कोई कपड़ा ले सकती हैं और उसके साथ फैंसी को-ओर्ड कुर्ता सेट स्टिच करा सकती हैं। ये काफी फॉर्मल लुक देता है, इसलिए इसे आप आराम से कॉलेज या ऑफिस पहन कर जा सकती हैं। सिंपल कपड़े पर कट वर्क कराना ना भूलें, डिजाइनर लुक इसी से आता है।

5/9

प्रिंट और लेस से दें डिजाइनर लुक

समर्स के लिए आप सॉफ्ट पेस्टल शेड्स में प्रिंटेड कॉटन के कपड़े खरीद सकती हैं। ये सिंपल ही काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन साथ में मैचिंग लेस अटैच करा सकती हैं, लुक काफी प्यारा आएगा। स्लीव्स, नेकलाइन और बॉटम की मोहरी पर लेस लगवा लें, डेली वियर में भी काफी स्टाइलिश लगेगा।

6/9

कंफर्टेबल है लूज ए लाइन कुर्ता

सूट का कपड़ा ले कर आप ए लाइन कुर्ता स्टिच करा सकती हैं। लूज फिट कुर्ता सिलवाएं काफी कंफर्टेबल रहेगा और स्टाइलिश भी लगेगा। समर्स के लिए ऐसे कुर्ते एकदम परफेक्ट रहते हैं। डेली वियर हो या ऑफिस-कॉलेज जाना हो, इनसे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं।

7/9

कॉटन स्ट्रेट कुर्ता सेट

कॉटन का कपड़ा ले कर स्ट्रेट फिट कुर्ता सेट स्टिच करा सकती हैं। डीप ब्रॉड नेक, एल्बो लेंथ स्लीव्स के साथ काफी कुर्ता काफी स्टाइलिश लगता है। इसके साथ प्लाजो स्टिच करा सकती हैं, बहुत ही फॉर्मल लुक मिलेगा।

8/9

समर्स के लिए स्लीवलेस कुर्ता सेट

गर्मियों के लिए स्लीवलेस कुर्ता परफेक्ट रहता है। आप सिंपल या प्रिंटेड कपड़ा ले कर कुर्ता स्टिच करा सकती हैं। इसकी नेकलाइन और स्लीव्स समर्स में काफी ट्रेंडी लगती है। बॉटम में आप जींस, प्लाजो या पैंट्स पेयर कर सकती हैं।

9/9

यू शेप चाक बनवाएं

प्रिटेंड कपड़ा ले कर आप लूज फिट वाला सूट सिलवा सकती हैं। इसका यू शेप चाक काफी ट्रेंडी लुक देगा। साथ में ढीला प्लाजो स्टिच करा सकती हैं। थोड़ा फैंसी लुक देना है तो लेस स्टिच करा लें। डेली वियर के लिए परफेक्ट सूट बन जाएगा।

Suit Design Fashion Tips
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलहर बार सिंपल सूट सिलवा लेती हैं? इस बार प्रिटेंड कपड़ा ले कर बनवाएं ये 8 डिजाइन, खूब मिलेंगी तारीफें!