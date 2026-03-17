सूट के साथ सिलवा रही हैं ट्राउजर तो मोहरी पर बनवाएं ये 8 ट्रेंडी पैटर्न, टेलर के लिए सेव कर लें

सूट के साथ आजकल ज्यादातर महिलाएं ट्राउजर वियर करती हैं। ये देखने में बहुत ही स्टाइलिश लुक देते हैं। खासतौर से इनकी हेम यानी मोहरी का डिजाइन काफी मायने रखता है। सिंपल मोहरी की जगह अगर आप ट्रेंडी पैटर्न सिलवाएं तो और भी पॉलिश्ड लुक आता है। सिंपल ट्राउजर की जगह ये डिजाइन काफी फैंसी लगते हैं। डेली वियर से ले कर किसी खास ओकेजन के लिए भी आप आप ये ट्रेंडी पैटर्न ट्राई कर सकती हैं। (All Images Credit- Instagram)
आजकल स्कैलप डिजाइन काफी ट्रेंड में बना हुआ है। ऐसे में आप ट्राउजर के लिए ये ट्रेंडी पैटर्न सिलेक्ट कर सकती हैं। खूबसूरत कट वर्क के साथ पर्ल डिजाइन बहुत ही बढ़िया रहेगा। डेली वियर की पैंट को ट्रेंडी ट्विस्ट देना है तो ये पैटर्न ट्राई कर सकती हैं। (Credit- princeboutique39)
डेली वियर के लिए आप ये वाला डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। कुर्ते और ट्राउजर का कलर अलग है, तब तो ये पैटर्न काफी स्टाइलिश लगने वाला है। आप इसमें पर्ल और बीड्स भी अटैच करा सकती हैं। (Credit- @iram_designer_555)
सूट से ले कर ट्राउजर तक, कट वर्क पैटर्न काफी ट्रेंड में हैं। ऐसे में आप भी अपने ट्राउजर पर ये सुंदर कट वर्क करा सकती हैं। साथ में लेस भी अटैच करा लेंगी, तो बहुत ही फैंसी लुक आएगा। (Credit- @needlegraphee)
मोहरी को स्टाइलिश लुक देने के लिए आप ये वाला पैटर्न ट्राई कर सकती हैं। इसमें टीयर ड्रॉप पैटर्न है जो काफी क्लासी लगता है। सिंपल डेली वियर सूटों के लिए बढ़िया डिजाइन है। एंकल लेंथ रखवा सकती हैं, आजकल ट्रेंड में बनी हुई हैं। (Credit- r.adesigns)
ट्यूलिप शेप पैटर्न काफी स्टाइलिश लगता है। सिंपल पैंट को स्टाइलिश लुक देने का ये बढ़िया तरीका है। डेली वियर से ले कर किसी खास ओकेजन के लिए आप ये डिजाइन बनवा सकती हैं। साथ में पर्ल या बीड्स अटैच करा लेंगी तो लुक और भी फैंसी आएगा। (Credit- latest_dress_ideas)
सिंपल सूट को क्लासी और एलिगेंट लुक देने के लिए आप ये पर्ल डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। इस मोहरी का लुक बैक साइड से काफी ट्रेंडी लगता है। खासतौर से अगर आपका सूट सिंपल है तो ये डिजाइन आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। (Credit- pakistanidressesstyle)
ट्राउजर सिंपल है तो आप इस तरह से साइड में कट वर्क लगवा सकती हैं। साइड स्लिट काफी ट्रेंडी लगता है। सिंपल स्लिट लगवाने की जगह ये ट्रेंडी पैटर्न ट्राई करें, बहुत ही सुंदर लुक आएगा। (Credit- r.adesigns)
कोई स्पेशल सूट है तो उसकी मोहरी को सिंपल रखने के बजाए ये हैवी पैटर्न ट्राई करें। बहुत ही सुंदर लुक आएगा। इसमें बारीक काम किया गया है, जिससे बहुत ही प्यारा लुक आता है। पर्ल लगवा लेंगी तो और भी हेवी और एलिगेंट लुक आएगा। (Credit- @rahat_stitches)