सूट के साथ सिलवा रही हैं ट्राउजर तो मोहरी पर बनवाएं ये 8 ट्रेंडी पैटर्न, टेलर के लिए सेव कर लें

ट्राउजर हेम के ट्रेंडी स्टाइलिश डिजाइन

सूट के साथ आजकल ज्यादातर महिलाएं ट्राउजर वियर करती हैं। ये देखने में बहुत ही स्टाइलिश लुक देते हैं। खासतौर से इनकी हेम यानी मोहरी का डिजाइन काफी मायने रखता है। सिंपल मोहरी की जगह अगर आप ट्रेंडी पैटर्न सिलवाएं तो और भी पॉलिश्ड लुक आता है। सिंपल ट्राउजर की जगह ये डिजाइन काफी फैंसी लगते हैं। डेली वियर से ले कर किसी खास ओकेजन के लिए भी आप आप ये ट्रेंडी पैटर्न ट्राई कर सकती हैं। (All Images Credit- Instagram)