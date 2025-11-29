Hindustan Hindi News
तांबा-पीतल के बर्तन में भूलकर भी ना स्टोर करें ये फूड्स, हो जाएंगे खराब

Foods tht never store or keep in copper and brass metal: रसोई में अगर तांबे और पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करती हैं तो जरूर जान लें। इन 6 तरह के फूड्स को भूलकर भी तांबे-पीतल के बर्तनों में स्टोर करके नहीं रखना चाहिए।

AparajitaSat, 29 Nov 2025 04:39 PM
1/7

तांबा-पीतल में ना रखें ये फूड्स

तांबा,पीतल के बर्तन को इस्तेमाल करना हेल्दी माना जाता है। तांबे के बर्तन में पानी रखकर पीना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। वहीं पीतल को भी काफी सारे लोग घर में रखते हैं। लेकिन अगर रसोई में आपने पीतल और तांबे के डिब्बे, भगोने, कड़ाही या फिर कोई और बर्तन ले आएं हैं और उसमे खाने वाली चीजें स्टोर करने वाली हैं। तो समझ लें कौन से ऐसे फूड्स हैं जिन्हें भूलकर भी पीतल और तांबे के बर्तन, जार या डिब्बों में नहीं स्टोर करना चाहिए। नहीं तो ये ब्रास मेटल से रिएक्ट करके उसे जहरीले बना देंगे।

2/7

दूध और दूध से बने फूड्स

डेयरी प्रोडक्ट को भूलकर भी इन दो तरह के मेटल में नहीं रखना चाहिए। दूध और दूध से बने फूड्स जैसे खीर, सेंवई,रबड़ी जैसे डेयरी प्रोडक्ट तेजी से जिंक और तांबे के साथ मिलकर केमिकली रिएक्ट करते हैं और उसे जहरीला बना देते हैं। ऐसे फूड्स को खाने से फूड प्वाइजनिंग का रिस्क होता है।

3/7

दही और इससे बनी चीजें

दूध की तरह ही दही से बनी चीजों को भी तांबे या पीतल के बर्तनों में भूलकर भी स्टोर नहीं करना चाहिए। छाछ, लस्सी, दही से बनी ग्रेवी ये सारी चीजें कभी भी तांबा या पीतल में स्टोर नहीं करनी चाहिए। ये तेजी से तांबा, जिंक को अब्जॉर्ब करती हैं और खाने के स्वाद को बिगाड़ देती हैं।

4/7

अचार

खट्टे अचार को कभी भी तांबे या पीतल के बर्तनों में स्टोर नहीं करना चाहिए। अचार का एसिडिक नेचर तांबे या पीतल के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन देता है। जिससे ना केवल अचार का स्वाद खराब हो जाता है। बल्कि इन्हें खाने से पेट भी खराब हो जाता है।

5/7

जैम

फलों से बनने वाले जैम को तांबे या पीतल के किसी डिब्बे या जार में स्टोर नहीं करना चाहिए। फलों का नेचर एसिडिक होता है। वहीं जैम को बनाने में प्रिजरवेटिव्स का यूज होता है। जो तांबे और पीतल के साथ मिलकर रिएक्ट करते हैं और जैम के स्वाद को भी बिगाड़ देते हैं।

6/7

सॉस

टमाटर से बने सॉस का नेचर एसिडिक होता है। ये खट्टापन लिए होता है और किसी भी खट्टे फूड्स को तांबे या पीतल में नहीं रखना चाहिए। ये तेजी से तांबे और पीतल को अब्जॉर्ब करते हैं और स्वात को खराब कर देते हैं।

7/7

फलों को ना रखें

तांबा या पीतल के बर्तन में ऐसे फलों को भी नहीं रखना चाहिए जो खट्टे हों। संतरा, नींबू का रस जैसे फलों को तांबे या पीतल में नहीं स्टोर करना चाहिए।

