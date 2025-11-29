तांबा-पीतल के बर्तन में भूलकर भी ना स्टोर करें ये फूड्स, हो जाएंगे खराब

तांबा-पीतल में ना रखें ये फूड्स

तांबा,पीतल के बर्तन को इस्तेमाल करना हेल्दी माना जाता है। तांबे के बर्तन में पानी रखकर पीना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। वहीं पीतल को भी काफी सारे लोग घर में रखते हैं। लेकिन अगर रसोई में आपने पीतल और तांबे के डिब्बे, भगोने, कड़ाही या फिर कोई और बर्तन ले आएं हैं और उसमे खाने वाली चीजें स्टोर करने वाली हैं। तो समझ लें कौन से ऐसे फूड्स हैं जिन्हें भूलकर भी पीतल और तांबे के बर्तन, जार या डिब्बों में नहीं स्टोर करना चाहिए। नहीं तो ये ब्रास मेटल से रिएक्ट करके उसे जहरीले बना देंगे।