साड़ी बांधने के ये 10 तरीके बदल देंगे पूरा लुक, रॉयल अंदाज देख हर कोई कहेगा प्रिटी वुमन

साड़ी को दें अलग अंदाज

साड़ी एक ऐसा परिधान है जिसे भारत ही नहीं इंडिया के बाहर की महिलाएं भी पसंद करती हैं। कॉलेज फेयरवेल से लेकर त्योहार, सहेली की शादी, बनारस की ट्रिप और ऐसे कई मौके हैं जब साड़ी पहनने के आकर्षण से लोग बच नहीं पाते। अगर आप साड़ी में क्लासी और रॉयल लुक चाहती हैं तो यहां इसे ड्रेप करने के अलग-अलग तरीके देख सकती हैं।