साड़ी बांधने के ये 10 तरीके बदल देंगे पूरा लुक, रॉयल अंदाज देख हर कोई कहेगा प्रिटी वुमन

साड़ी एक ऐसा परिधान है जिसे भारत ही नहीं इंडिया के बाहर की महिलाएं भी पसंद करती हैं। कॉलेज फेयरवेल से लेकर त्योहार, सहेली की शादी, बनारस की ट्रिप और ऐसे कई मौके हैं जब साड़ी पहनने के आकर्षण से लोग बच नहीं पाते। अगर आप साड़ी में क्लासी और रॉयल लुक चाहती हैं तो यहां इसे ड्रेप करने के अलग-अलग तरीके देख सकती हैं।
साड़ी बांधने के ये स्टाइल काफी क्लासी है। अगर आप टिपिकल देसी स्टाइल से बचना चाहती हैं तो पैंट्स के साथ इस तरह से साड़ी पहनें। इसमें बेल्ट लगाएं और सिंपल क्रॉप टीशर्ट के साथ स्टाइलिश लुक दें।
साड़ी को लहंगा स्टाइल में ड्रेप किया गया है और इसके साथ पफ स्लीव वाली कुर्ती है। बेल्ट और माला के साथ इसको इंडो-वेस्टर्न टच दिया गया है।
यह ड्रेपिंग स्टाइल नॉर्मल है लेकिन हाइनेक, फुलस्लीव ब्लाउज ने इसे अलग लुक दिया है। इसके साथ टाइट बन या पोनी आपको क्लासी लुक देगी।
साड़ी का ये ड्रेपिंग स्टाइल पुराना है लेकिन एवरग्रीन है। इसमें आपको बेल्ट लगाकर स्टाइलिश टच देना है।
जांघों तक लंबी कुर्ती के साथ साड़ी बांधने का ये स्टाइल बहुत स्टाइलिश और यूनीक लुक देता है। आप फेस्टिव सीजन या राष्ट्रीय पर्व पर ऐसे साड़ी बांध सकती हैं।
पट्टी वाले चौड़े पल्लू के साथ चौड़ी बेल्ट लगाकर आप अपनी साड़ी को और प्रिटी बना सकती हैं।
बनारस या किसी ट्रिप पर जाने का प्लान है या दुर्गा पूजा, नवरात्रि या किसी भी फेस्टिव सीजन पर इस तरह की साड़ी काफी सुंदर लगेगी। श्रग के साथ ये साड़ी कूल लुक दे रही है।
ब्लैक क्रॉप टॉप के साड़ी बांधने का ये स्टाइल बहुत प्रिटी वाइब देता है। इसमें पल्लू को स्टोल की तरह कैरी किया गया है।
किसी ईवनिंग फंक्शन में ब्लाउज की जगह ऐसे टॉप के साथ आप साड़ी पहन सकती हैं या ब्लाउज इस स्टाइल का सिलवा लें।
बंगाली स्टाइल में पल्लू के साथ सुंदर सा ब्लाउज इस साड़ी के लुक को निखार रहा है। ब्लाउज में मैचिंग कलर है, आप ब्लैक भी रख सकती हैं। All Images credit: Pinterest