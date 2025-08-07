Top 8 latest fancy stylish trendy Bottom wear designs for suit stitching ideas pant palazzo पैंट-प्लाजो का फैशन गया, अब सूट के साथ लड़कियां सिलवा रही हैं ये 8 फैंसी बॉटम
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलपैंट-प्लाजो का फैशन गया, अब सूट के साथ लड़कियां सिलवा रही हैं ये 8 फैंसी बॉटम

पैंट-प्लाजो का फैशन गया, अब सूट के साथ लड़कियां सिलवा रही हैं ये 8 फैंसी बॉटम

Bottom wear for suits: बॉटम वियर पर आप जरा ध्यान दें तो आपके पूरे सूट का लुक बदल सकता है। तो चलिए अब अपने बोरिंग पैंट-प्लाजो छोड़िए और ये लेटेस्ट फैंसी डिजाइन ट्राई कीजिए।

Anmol ChauhanThu, 7 Aug 2025 10:10 AM
1/9

सूट के लिए फैंसी बॉटम वियर

सूट का लुक तभी निखर कर आता है, जब बॉटम वियर भी सही चूज किया गया हो। कई बार हम कुर्ते के डिजाइन पर तो ध्यान देते हैं लेकिन जब बॉटम की बात आती है, तो वहीं सिंपल पैंट या प्लाजो बनवा लेते हैं। जबकि अगर बॉटम वियर पर आप जरा ध्यान दें तो आपके पूरे सूट का लुक बदल सकता है। तो चलिए अब अपने बोरिंग पैंट प्लाजो छोड़िए और ये लेटेस्ट फैंसी डिजाइन ट्राई कीजिए। (All Images Credit-Pinterest)

2/9

पेटल शेप पैंट

सूट में थोड़ा मॉडर्न टच एड करने के लिए आप पेटल शेप पैंट स्टिच करा सकती हैं। ये आजकल काफी ट्रेंड में बनी हुई है और देखने में भी काफी यूनिक और स्टाइलिश लगती है। लेस वर्क से ये पैंट और भी ज्यादा सुंदर लगती है।

3/9

कट वर्क प्लाजो

प्लाजो पैंट बनवा ही रही हैं, तो उन्हें सिंपल बनवाने की जगह ये खूबसूरत कट वर्क ट्राई करें। प्लाजो की मोहरी पर ये फ्लोरल पैटर्न बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। खासतौर से अगर अपने प्लाजो को एंकल लैंग्थ रखा है, तो ये शेप और भी ज्यादा निखर कर आएगी।

4/9

फैंसी अफगानी सलवार

अफगानी सलवार का ट्रेंड भी बना हुआ है। हालांकि सिंपल डिजाइन की जगह आप ये फैंसी पैटर्न ट्राई कर सकती हैं। इसमें सलवार की मोहरी काफी चौड़ी रखी गई है और उसपर बटन भी स्टिच किए गए हैं। ये डिजाइन आमतौर पर स्लीव्स में बनाया जाता है, लेकिन सलवार पर भी ये बेहद यूनिक और स्टाइलिश लग रहा है।

5/9

पैंट की मोहरी पर नेट लगवाएं

पैंट को स्टाइलिश लुक देने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप इसकी मोहरी पर नेट अटैच करा लें। इससे पूरा सूट एकदम डिजाइनर लगने लगता है और ओवरऑल लुक बहुत निखर कर आता है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से मैचिंग नेट की लैंग्थ जितनी चाहें रख सकती हैं।

6/9

स्टाइलिश पैंट डिजाइन

पैंट को स्टाइलिश लुक देने के लिए ये फैंसी पैटर्न भी एकदम परफेक्ट रहेगा। खासतौर से अगर आपकी पैंट का फैब्रिक एकदम प्लेन है, तो ऐसे पैटर्न पैंट में स्टाइल एलिमेंट एड करते हैं। बेस्ट बात है कि आपका डेली वियर वाला सूट हो या खास मौकों पर पहनने वाला, ये डिजाइन आप हर सूट में ट्राई कर सकती हैं।

7/9

सिंपल धोती स्टाइल पैंट

डेली वियर के लिए आप कुछ इस तरह की धोती स्टाइल पैंट भी स्टिच करा सकती हैं। इसकी बेस्ट बात है कि ये देखने में स्टाइलिश भी लगती है और कंफर्ट के मामले में भी बहुत आगे है। इसमें मूव करना या घर के काम करना बहुत आसान हो जाता है।

8/9

सिंपल स्टिच पैटर्न बनवाएं

नॉर्मल प्लाजो पैंट्स को थोड़ा हेवी और स्टाइलिश लुक देने के लिए आप स्टिच पैटर्न ट्राई कर सकती हैं। इसमें प्लाजो की मोहरी पर मोटी सिलाई कर के लाइनिंग पैटर्न बनाया जाता है, जो देखने में बेहद सुंदर लगता है। ये डिजाइन सिंपल, बिना एंब्रॉयडरी वाले सूटों के लिए बेस्ट रहता है।

9/9

फारसी सलवार

फारसी सलवार इंटरनेट पर काफी वायरल रही। खासतौर से गर्ल्स को इसका घेरदार और ढीला फिट काफी पसंद आया है। फारसी सलवार कंफर्टेबल होने के साथ साथ बहुत स्टाइलिश भी लगती है। इसके साथ खासतौर से शॉर्ट कुर्ता वियर किया जाता है।

Suit Design