पैंट-प्लाजो का फैशन गया, अब सूट के साथ लड़कियां सिलवा रही हैं ये 8 फैंसी बॉटम

सूट के लिए फैंसी बॉटम वियर

सूट का लुक तभी निखर कर आता है, जब बॉटम वियर भी सही चूज किया गया हो। कई बार हम कुर्ते के डिजाइन पर तो ध्यान देते हैं लेकिन जब बॉटम की बात आती है, तो वहीं सिंपल पैंट या प्लाजो बनवा लेते हैं। जबकि अगर बॉटम वियर पर आप जरा ध्यान दें तो आपके पूरे सूट का लुक बदल सकता है। तो चलिए अब अपने बोरिंग पैंट प्लाजो छोड़िए और ये लेटेस्ट फैंसी डिजाइन ट्राई कीजिए। (All Images Credit-Pinterest)