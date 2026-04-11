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भरी-भरी मेहंदी में जचते हैं हाथ, देखिए आजकल लगने वाले 8 ट्रेंडी डिजाइन

शादी हो या फिर कोई त्योहार, महिलाएं मेहंदी लगवाने के लिए ट्रेंडी डिजाइन खोजती हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 8 ट्रेंडी डिजाइन जो आजकल खूब लगवाए जाते हैं। 

Avantika JainApr 11, 2026 05:37 pm IST
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भरी हुई मेहंदी डिजाइन

मेहंदी कई तरह से लगाई जाती है, लेकिन भरे हुए मेहंदी डिजाइन की बात अलग होती है। शादी से लेकर त्योहारों तक में महिलाएं अपने हाथों को मेहंदी से सजाती है। हर महिला मेहंदी के एक ऐसे डिजाइन को खोजती है जो ट्रेंडी हो। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल हैंड भरी हुई मेहंदी के बेहतरीन 8 ट्रेंडी डिजाइन्स। देखिए-

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बारीक मंडला डिजाइन

इस मेहंदी में हथेली के बीच में एक बड़ा और मंडला डिजाइन के साथ एक सुंदर सर्कल बना है जो बहुत सुंदर दिख रहा है। यह मेहंदी डिजाइन बहुत ही बारीक और 'बोल्ड' लाइनों से बना है। फोटो क्रेडिट-kp_mehandi_art

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स्टाइलिश मेंहदी डिजाइन

हाथों पर लगी इस तरह की मेहंदी अच्छी लगती है। इसमें मेहंदी के दो बड़े बूटे हैं जिन्हें कुछ लाइन्स बनाकर जोड़ा गया है, जिसकी वजह से मेहंदी डिजाइन भरा-भरा दिखाई दे रहा है। फोटो-क्रेडिट jaine_mehndi_and_hair

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अरबी और राजस्थानी पैटर्न

ये एक खूबसूरत मेहंद डिजाइन है जो अरबी और राजस्थानी पैटर्न का मेल है। इसमें भारी शेडिंग, बड़े फूलों के मोटिफ्स और 'चेकर्ड' जाली को खूबसूरती से बनाया है। फोटो क्रेडिट-kp_mehandi_art

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कमल के फूल वाला सुंदर डिजाइन

इस डिजाइन में हाथी और कमल के फूल को सुंदर तरीके से बनाया गया है। जाली का काम और गहरे शेड्स के साथ इस डिजाइन को बहुत ही एलिट और ट्रेडिशनल लुक दिया है। फोटो क्रेडिट-kp_mehandi_art

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बोल्ड कटवर्क डिजाइन

इस मेहंदी डिजाइन में बड़े फूलों और पत्तियों के पैटर्न को बहुत ही सफाई से बनाया गया है। इस डिजाइन में मुख्य तौर पर फूल और पत्तियां उभर कर नजर आ रहे हैं। फोटो क्रेडिट-kp_mehandi_art

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मिरर इमेज मंडला डिजाइन

इस डिजाइन में दोनों हथेलियों को मिलाने पर एक बड़ा मंडला सर्कल बनता है, जो इसे बहुत आकर्षक बनाता है। इस डिजाइन में उंगलियों और हथेलियों के ऊपरी हिस्से में छोटे और उभरे फूलों को बनाया है। फोटो क्रेडिट-kp_mehandi_art

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फूलों के सुंदर मोटिफ्स वाली मेहंदी डिजाइन

इस डिजाइन में मोटी बाहरी लाइन्स का इस्तेमाल किया गया है, जो हाथ मेहंदी रचने के बाद बहुत खिलती हैं। इस डिजाइन में हथेली पर बड़े फूलों के मोटिफ्स हैं, जबकि उंगलियों पर जाली और छोटे दिल जैसे पैटर्न बने हैं। फोटो क्रेडिट-kp_mehandi_art

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स्टाइलिश मंडला डिजाइन

इस डिजाइन में हाथ के बीचों-बीच एक बड़ा और बहुत ही सटीक मंडला पैटर्न बनाया गया है। इसकी परतों में बारीक स्पाइरल डिजाइन है जो रॉयल लुक देता है।फोटो क्रेडिट-kp_mehandi_art

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