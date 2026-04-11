भरी-भरी मेहंदी में जचते हैं हाथ, देखिए आजकल लगने वाले 8 ट्रेंडी डिजाइन

भरी हुई मेहंदी डिजाइन

मेहंदी कई तरह से लगाई जाती है, लेकिन भरे हुए मेहंदी डिजाइन की बात अलग होती है। शादी से लेकर त्योहारों तक में महिलाएं अपने हाथों को मेहंदी से सजाती है। हर महिला मेहंदी के एक ऐसे डिजाइन को खोजती है जो ट्रेंडी हो। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल हैंड भरी हुई मेहंदी के बेहतरीन 8 ट्रेंडी डिजाइन्स। देखिए-