हर बाइट में मिलेगा मिठास का शानदार स्वाद, जरूर ट्राई करें ये बंगाली स्वीट्स

बंगाली मिठाइयों की खासियत

बंगाल की मिठाइयां अपने हल्के स्वाद, मुलायम टेक्सचर और पारंपरिक फ्लेवर के लिए जानी जाती हैं। यहां की मिठाइयों में दूध, छेना, गुड़ और नारियल का खूब इस्तेमाल होता है। बंगाली डेजर्ट सिर्फ खाने की चीज नहीं, बल्कि यहां की संस्कृति और त्योहारों का अहम हिस्सा भी हैं। शादी, पूजा या किसी खास मौके पर मिठाइयों के बिना बंगाली खानपान अधूरा माना जाता है। रसगुल्ला से लेकर मिष्टी दोई तक, हर मिठाई का अपना अलग स्वाद और पहचान है।