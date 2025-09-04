Top 7 teachers day 2025 greeting card messages to bring smile on your teachers face shikshak diwas ki shubhkamnaye शिक्षक दिवस पर टीचर्स को बेहद पसंद आएंगे ये खूबसूरत ग्रीटिंग कार्ड मैसेज, चेहरे पर बिखेर जाएगी मुस्कान
शिक्षक दिवस पर टीचर्स को बेहद पसंद आएंगे ये खूबसूरत ग्रीटिंग कार्ड मैसेज, चेहरे पर बिखेर जाएगी मुस्कान

शिक्षक दिवस पर टीचर्स को बेहद पसंद आएंगे ये खूबसूरत ग्रीटिंग कार्ड मैसेज, चेहरे पर बिखेर जाएगी मुस्कान

Teacher’s Day Greeting Card Message : आप अगर टीचर्स डे के दिन ग्रीटिंग कार्ड में लिखने के लिए कोई प्यारा सा मैसेज ढूंढ रहे हैं तो हम आपके लिए कुछ खूबसूरत मैसेज कोट्स और विशेज का कलेक्शन लेकर आए हैं।

Manju MamgainThu, 4 Sep 2025 04:54 PM
टीचर्स डे के लिए टॉप 7 ग्रीटिंग कार्ड मेसेज

देश भर में 5 सितंबर को डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस 2025 मनाया जाता है। इस दिन स्कूल, कॉलेजों में बच्चों के साथ शिक्षकों में भी बेहद उत्साह देखा जाता है। टीचर्स डे के दिन बच्चे अपनी फेवरेट टीचर को स्पेशल फील करवाने के लिए ग्रीटिंग कार्ड और फूल देते हैं। लेकिन आप अगर ग्रीटिंग कार्ड में लिखने के लिए कोई प्यारा सा मैसेज ढूंढ रहे हैं तो हम आपके लिए कुछ खूबसूरत मैसेज कोट्स और विशेज का कलेक्शन लेकर आए हैं। Pic Credit : Pinterest

शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

जो बनाए हमें इंसान, और दें सही-गलत की पहचान, देश के उन निर्माताओं को, हम करें शत-शत प्रणाम! शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! Pic Credit : ViktorijaCer Pinterest

टीचर्स डे के ग्रीटिंग कार्ड मैसेज

आपने हमें सपनों को सच करना सिखाया, मेहनत और ईमानदारी का रास्ता बताया आप सिर्फ शिक्षक नहीं, बल्कि हमारे जीवन के असली मार्गदर्शक हैं, Happy Teacher’s Day Pic Credit : aasmart Pinterest

गुरुओं को भेजें शुभकामना संदेश

किताबें तो सब पढ़ा देते हैं, मगर प्रेरणा हर कोई नहीं दे पाते हैं आप वो शिक्षक हैं जिनकी सीख, जीवनभर हमारे काम आती है हैपी टीचर्स डे Pic Credit : Pinterest

गुरुओं को शुभकामनाएं

दिया ज्ञान का भंडार मुझे, किया भविष्य के लिए तैयार मुझे, जो किया आपने उस उपकार के लिए, नहीं शब्द मेरे पास आभार के लिए, सभी गुरुजनों को मेरा शत शत नमन! Pic Credit : Funky Life Pinterest

शिक्षक दिवस के शुभकामना संदेश

रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं, जमीन से आसमान तक पहुँचाने का रखते है जो हुनर, ऐसे टीचर्स को मैं दिल से सलाम करता हूं। हैप्पी टीचर्स डे! Pic Credit : Pinterest

शिक्षक दिवस के ग्रीटिंग कार्ड मेसेज

गुरु वो दीपक हैं, जो ज्ञान की ज्योत जलाते हैं, अज्ञानता के अंधेरों को मिटाकर, जीवन को सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं Pic Credit : Syed Ali Pinterest

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता, अंधेरों में कोई प्रकाश नहीं मिलता, शुक्र है उन शिक्षकों का, जिनके कारण जीवन को सही रास्ता मिलता शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं Pic Credit : Pinterest

