शिक्षक दिवस पर टीचर्स को बेहद पसंद आएंगे ये खूबसूरत ग्रीटिंग कार्ड मैसेज, चेहरे पर बिखेर जाएगी मुस्कान

देश भर में 5 सितंबर को डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस 2025 मनाया जाता है। इस दिन स्कूल, कॉलेजों में बच्चों के साथ शिक्षकों में भी बेहद उत्साह देखा जाता है। टीचर्स डे के दिन बच्चे अपनी फेवरेट टीचर को स्पेशल फील करवाने के लिए ग्रीटिंग कार्ड और फूल देते हैं। लेकिन आप अगर ग्रीटिंग कार्ड में लिखने के लिए कोई प्यारा सा मैसेज ढूंढ रहे हैं तो हम आपके लिए कुछ खूबसूरत मैसेज कोट्स और विशेज का कलेक्शन लेकर आए हैं। Pic Credit : Pinterest
जो बनाए हमें इंसान, और दें सही-गलत की पहचान, देश के उन निर्माताओं को, हम करें शत-शत प्रणाम! शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! Pic Credit : ViktorijaCer Pinterest
आपने हमें सपनों को सच करना सिखाया, मेहनत और ईमानदारी का रास्ता बताया आप सिर्फ शिक्षक नहीं, बल्कि हमारे जीवन के असली मार्गदर्शक हैं, Happy Teacher’s Day Pic Credit : aasmart Pinterest
किताबें तो सब पढ़ा देते हैं, मगर प्रेरणा हर कोई नहीं दे पाते हैं आप वो शिक्षक हैं जिनकी सीख, जीवनभर हमारे काम आती है हैपी टीचर्स डे Pic Credit : Pinterest
दिया ज्ञान का भंडार मुझे, किया भविष्य के लिए तैयार मुझे, जो किया आपने उस उपकार के लिए, नहीं शब्द मेरे पास आभार के लिए, सभी गुरुजनों को मेरा शत शत नमन! Pic Credit : Funky Life Pinterest
रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं, जमीन से आसमान तक पहुँचाने का रखते है जो हुनर, ऐसे टीचर्स को मैं दिल से सलाम करता हूं। हैप्पी टीचर्स डे! Pic Credit : Pinterest
गुरु वो दीपक हैं, जो ज्ञान की ज्योत जलाते हैं, अज्ञानता के अंधेरों को मिटाकर, जीवन को सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं Pic Credit : Syed Ali Pinterest
गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता, अंधेरों में कोई प्रकाश नहीं मिलता, शुक्र है उन शिक्षकों का, जिनके कारण जीवन को सही रास्ता मिलता शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं Pic Credit : Pinterest