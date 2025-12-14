मरने से पहले भारत की इन 7 जगहों पर जरूर घूम लें, इन्हें कहा जाता है धरती का स्वर्ग, जानें कैसे जाएं

भारत खूबसूरत देश है, यहां की प्राकृतिक सुंदरता मन मोह लेती है। कई लोग धरती पर स्वर्ग जैसा नजारा देखने के लिए विदेश जाते हैं लेकिन आप भारत में ही घूम सकते हैं। जी हां, भारत में ऐसी कई जगहें हैं जो बेहद खूबसूरत हैं। इन जगहों को देखने के बाद आपको महसूस होगा जैसे जीते जी स्वर्ग देख लिया हो। इन जगहों की खूबसूरती के बारे में कई बार आपने इंस्टाग्राम पर रील्स देखी होंगी लेकिन इन्हें असलियत में महसूस करना अनोखा और अद्भुत अनुभव होगा। चलिए आपको भारत की 7 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में बताते हैं।
मेघालय का खूबसूरत शहर शिलॉन्ग भी सुंदरता के मामले में किसी से कम नहीं है। शिलॉन्ग में एलिफेंट फॉल्स, शिलांग पीक (लाइटकोरपीक), उमियम झील, वार्ड्स लेक, मावफलांग पवित्र वन घूमने के लिए अच्छी जगहें हैं। शिलॉन्ग में घने जंगल, पहाड़, नदियां देखने को मिलेंगे। शिलॉन्ग जाने के लिए ट्रेन, फ्लाइट का ऑप्शन मौजूद है।
वेस्ट बंगाल का खूबसूरत शहर दार्जिलिंग भी घूमने के लिए बेस्ट जगहों में से एक है। दार्जिलिंग को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, यहां की टॉय ट्रेन दुनियाभर में मशहूर है। दार्जिलिंग की वादियों में खो जाने का मन करता है। यहां पर आपको शांति-सुकून मिलेगा। दार्जिलिंग जाने के लिए फ्लाइट का ऑप्शन सबसे अच्छा है।
कर्नाटक का मैसूर महलों का शहर कहा जाता है। मैसूर में कई बड़े महल, खूबसूरत मूर्तियों को आप देख सकते हैं। यहां पर रेशम और सिल्क की साड़ियां भी खूब मिलती है। मैसूर में घूमने लायक त्रिनेश्वरस्वामी मंदिर, वृंदावन गार्डन, सेंट फिलोमेना चर्च, ललिता महल पैलेस है। मैसूर जाने के लिए फ्लाइट का ऑप्शन बेस्ट है।
केरला का खूबसूरत शहर मुन्नार भी आप घूमने जा सकते हैं। मुन्नार में चारों तरफ फैली हरियाली, शांति आपका मन मोह लेगी। मुन्नार के किसी भी घर में ताला नहीं लगता है और यहां पर सभी लोग प्यार से रहते हैं। मुन्नार में पहाड़, नदियां, झरने, जंगल देखने को मिलेंगे। मुन्नार जाने के लिए ट्रेन, फ्लाइट का ऑप्शन है।
श्रीनगर को जम्मू कश्मीर का पूर्व वेनिस कहा जाता है। श्रीनगर डल झील, मुगल गार्डन और हाउसबोट के लिए काफी फेमस है। यहां पर आप रोमांटिक हनीमून मनाने या फिर पार्टनर संग घूमने के लिए जा सकते हैं। जिंदगी में एक बार श्रीनगर जरूर जाएं। श्रीनगर जाने के लिए आप फ्लाइट का ऑप्शन चुन सकते हैं।
राजस्थान में मौजूद है उदयपुर, जिसे झीलों का शहर भी कहते हैं। उदयपुर में राजसी ठाट, महल, सिटी पैलेस, रोमांटिक बोटिंग का मजा आप ले सकते हैं। उदयपुर आप हनीमून मनाने के लिए भी जा सकते हैं। यहां पर कई खूबसूरत जगहें देखने को मिलेंगी। उदयपुर जाना भी आसान है, यहां पर आप ट्रेन, बस, फ्लाइट से पहुंच सकते हैं।
राजस्थान का जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर राजस्थान का सबसे मशहूर पर्यटक स्थल है। यहां पर आपको ऐतिहासिक महलों से लेकर लजीज खाने के व्यंजन तक सब मिलेंगे। जयपुर अगर आप घूमने नहीं गए तो समझ लें भारत में कुछ नहीं देखा। जयपुर आप ट्रेन, बस, फ्लाइट से आसानी से पहुंच सकते हैं।