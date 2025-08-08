पैंट-प्लाजो छोड़ फर्शी सलवार की दीवानी हो रहीं लड़कियां! आप भी सिलवा लें ये 7 डिजाइन

डिजाइनर फर्शी सलवार सूट

डेली वियर हो या त्यौहार का मौका, सूट हर इंडियन महिला की पहली पसंद होते हैं। ये देखने में भी सुंदर लगते हैं और स्टाइलिश तो होते ही हैं। हालांकि आजकल सलवार और पैंट प्लाजो से अलग हटकर, फर्शी सलवार का ट्रेंड खूब छा रहा है। ये फैशन ट्रेंड आया तो पाकिस्तान से था लेकिन अब इंडिया में भी लड़कियां इसे खूब पसंद कर रही हैं। इसकी सलवार आम सलवार से लंबी, चौड़ी और घेरदार होती है, जो देखने में बहुत फैंसी लुक देती है। अगर आपके वॉर्डरोब में अभी तक फर्शी सलवार सूट नहीं है, तो सही मौका है इन्हें एड करना का। यहां देखें इनके कुछ फैंसी डिजाइन। (All Images Credit-Pinterest)