पैंट-प्लाजो छोड़ फर्शी सलवार की दीवानी हो रहीं लड़कियां! आप भी सिलवा लें ये 7 डिजाइन

डेली वियर हो या त्यौहार का मौका, सूट हर इंडियन महिला की पहली पसंद होते हैं। ये देखने में भी सुंदर लगते हैं और स्टाइलिश तो होते ही हैं। हालांकि आजकल सलवार और पैंट प्लाजो से अलग हटकर, फर्शी सलवार का ट्रेंड खूब छा रहा है। ये फैशन ट्रेंड आया तो पाकिस्तान से था लेकिन अब इंडिया में भी लड़कियां इसे खूब पसंद कर रही हैं। इसकी सलवार आम सलवार से लंबी, चौड़ी और घेरदार होती है, जो देखने में बहुत फैंसी लुक देती है। अगर आपके वॉर्डरोब में अभी तक फर्शी सलवार सूट नहीं है, तो सही मौका है इन्हें एड करना का। यहां देखें इनके कुछ फैंसी डिजाइन। (All Images Credit-Pinterest)
डेली वियर के लिए आप कॉटन का प्रिंटेड फर्शी सलवार सूट स्टिच करा सकती हैं। ये ना सिर्फ देखने में बेहद सुंदर लगेगा बल्कि काफी कंफर्टेबल भी होगा। फर्शी सलवार को और फैंसी लुक देने के लिए उसपर पट्टीदार बॉर्डर बनाया गया है, जो आप भी ट्राई कर सकती हैं।
पोल्का डॉट पैटर्न काफी ट्रेंडी लगता है। ऐसे में अगर आप इसी पैटर्न का फर्शी सूट ले सकती हैं। ये ओवरऑल पाकिस्तानी फिट वाला कुर्ता है और सलवार पर खूबसूरत ब्लैक बॉर्डर भी अटैच किया गया है। स्टिचिंग में आप इन बारीकियों का ध्यान रख सकती हैं।
प्लेन फैब्रिक ले कर आप ये डिजाइनर सा फर्शी सलवार सूट स्टिच करा सकती हैं। इस सूट की खासियत है इसकी चूड़ीदार स्लीव्स और घेरदार फर्शी सलवार। आप भी अपने सूट में ऐसी डिटेलिंग एड करा सकती हैं, जैसी इस सूट में है, बाजुओं और बॉर्डर पर। ये बहुत खूबसूरत लगेगा।
किसी स्पेशल मौके के लिए आपके पास हेवी एंब्रॉयडरी वाला सूट भी तो होना चाहिए। इसमें सलवार पर खूबसूरत सा वर्क किया गया है। वहीं लुक ज्यादा ओवर ना लगे, इसके लिए सूट पर थोड़ी लाइट कढ़ाई है। सूट का दुपट्टा भी काफी फैंसी और अट्रैक्टिव है।
फ्लोरल प्रिंट सूट भी काफी फैंसी लगते हैं। खासतौर से समर्स की वाइब के साथ ये परफेक्टली मैच होते हैं। आप भी ब्राइट येलो और रेड के कॉम्बिनेशन वाला सूट सेट ले सकती हैं। फर्शी सलवार के साथ ये ओवरऑल लुक बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा।
स्टाइलिश लुक के लिए आप स्लीवलेस शॉर्ट कमीज के साथ फर्शी सलवार बनवा सकती हैं। गर्ल्स के लिए ये डिजाइन एकदम परफेक्ट रहता है। अगर कोई ट्रेंडी कलर ढूंढ रही हैं, तो ये लैवेंडर शेड एक बार जरूर ट्राई करें।
किसी भी मौके पर शाइन एड करनी हो, तो शिमरी सूट सेट स्टिच करा सकती हैं। शिमरी फैब्रिक में बना सूट बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस लगता है और फर्शी सलवार के तो कहने ही क्या। त्यौहारों का सीजन आ रहा है, तो बस एक ऐसा सूट तो स्टिच करा ही लीजिए।