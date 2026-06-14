Hemoglobin Boost Foods: शरीर में हो रही है खून की कमी! ये 6 चीजें खाना कर दें शुरू, तेजी से बढ़ेगा हीमोग्लोबिन

हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या खाएं

Hemoglobin Boost Foods: अक्सर लोगों के शरीर में खून की कमी (लो हीमोग्लोबिन) हो जाती है और शुरुआती स्तर पर यह आम समस्या हो सकती है। लेकिन जब हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है, तो कमजोरी, चक्कर आना, थकान, सांस फूलना और सुस्ती जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। आमतौर पर महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर 12.0–15.5 ग्राम/डेसीलीटर और पुरुषों में 13.5–17.5 ग्राम/डेसीलीटर माना जाता है। अगर हीमोग्लोबिन सामान्य स्तर से काफी कम हो जाए, जैसे 7 g/dL तो फौरन डॉक्टर से सलाह लें। साथ ही खून की कमी को पूरा करने के लिए अपनी डाइट में आयरन और पोषण से भरपूर चीजों को शामिल करना भी मददगार हो सकता है। आइए जानते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए।