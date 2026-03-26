‘खाने में क्या बनाऊं' मम्मी के इस सवाल से रहते हैं परेशान? जवाब के लिए देखिए 11+ लंच डिशेज

खाने में क्या बनाएं ये भारतीय घरों में पूछा जाने वाला कॉमन सवाल है। अगर आपकी मम्मी भी इस सवाल को सबसे ज्यादा पूछती हैं तो यहां देखिए लंच में बनाने के लिए 25 से भी ज्यादा ऑप्शन। जो आसानी से बन सकते हैं और इंडियन खाने के लिए बेस्ट हैं।
दिन के खाने के लिए राजमा-चावल बेस्ट ऑप्शन है। राजमा के साथ आप रोटी भी सर्व कर सकते हैं।
पनीर की सब्जी कई तरीकों से बनाई जाती है। आप दिन के लंच में पनीर के साथ रोटी सर्व कर सकती हैं।
कढ़ी-चावल भारतीय घरों में सबसे ज्यादा बनने वाली डिशेज में से एक है। कढ़ी के साथ कुछ लोग चावल, रोटी, पराठे और पूड़ी खाना पसंद करते हैं।
खूब सारी सब्जी और सोयाबीन के साथ वेज पुलाव बनाएं और इसे रायता के साथ सर्व करें।
पालक और पनीर दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद हैं। लहसुन का तड़का लगाकर टेस्टी सब्जी बनाएं और रोटी के साथ सर्व करें।
भिंडी गर्मियों में आने वाली एक बेहतरीन सब्जी है। इसे रोटा या फिर दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं।
भारतीयों के सबसे ज्यादा कम्फर्टिंग फूड में से एक दाल चावल को लंच के लिए बना सकते हैं।
गर्मी के मौसम में लौकी का स्वाद काफी अच्छा होता है। इसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं।
आलू गोभी और रोटी को रायता के साथ सर्व करें। ये स्वाद में काफी अच्छे लगते हैं।
छोले चावल लंच के समय खाने के लिए सबसे अच्छे हैं। इन्हें आप चावल के अलावा रोटी, पूड़ी या फिर भटूरे के साथ खा सकते हैं।
घर में अगर थोड़ी बहुत सब्जियां बची हैं तो उन्हें मिलाकर आप मिक्स वेज बना सकती हैं और इसे रोटी के साथ सर्व करें।