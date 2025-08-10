Top 10 best places you must visit in North India How Many have you visited नॉर्थ इंडिया में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 10 जगह, क्या आपने किया हैं इन्हें एक्सप्लोर?
घूमने-फिरने के शौकीन लोग अलग-अलग जगहों पर जाना पसंद करते हैं। अगर आप भी घूमना पसंद करते हैं तो आपको नॉर्थ इंडिया में मौजूद 10 जगहों पर जरूर जाना चाहिए। यहां देखिए नॉर्थ इंडिया में घूमने लायक बेस्ट जगह।

Avantika JainSun, 10 Aug 2025 06:53 PM
घूमने के लिए 10 बेस्ट जगह

नॉर्थ इंडिया में घूमने के लिए काफी जगह हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां आपको जरूर जाना चाहिए। यहां हम 10 ऐसी जगहों के बारे में बता रहे हैं जहां आपको घूमने जरूर जाना चाहिए। इन जगहों में से आपने कितनी एक्सप्लोर की हैं?

गुलमर्ग

बर्फ से ढके हिमालय, फूलों के मैदानों, गहरी खाइयों और सदाबहार वनों से घिरा गुलमर्ग को दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा स्कीइंग डेस्टिनेशन माना जाता है।

नुब्रा वैली

लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित नुब्रा वैली लेह से लगभग 140 किलोमीटर दूर है। घुमावदार श्योक और नुब्रा नदियों से घिरी यह वैली, मनमोहक प्राकृतिक नजारों से भरपूर है।

पटनीटॉप

जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित पटनीटॉप एक मनमोहक हिल स्टेशन है। शांत प्राकृतिक नजारों और मनमोहक सुंदरता से यात्री मंत्रमुग्ध होते हैं।

कसौली

हिमाचल प्रदेश का एक शांत हिल स्टेशन है कसौली। हरी-भरी घाटियों और बर्फ से ढकी चोटियों का सुंदर नजारा देखने के लिए लोग यहां जाते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर समय बिताने के लिए ये एक अच्छी जगह है।

मुनस्यारी

'छोटा कश्मीर' के नाम से मशहूर मुनस्यारी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित एक बेहतरीन गांव है। इस जगह को खूबसूरत पहाड़ी शहर बर्फ से ढकी हिमालय पर्वतमाला के सुंदर नजारे और कुछ ट्रैकिंग ट्रेल्स के लिए जाना जाता है।

मसूरी

मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ये भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन है।

रानीखेत

रानीखेत उत्तराखंड का एक हिल स्टेशन है जिसे अंग्रेजों ने प्राचीन मंदिरों, हिमालय की ऊंची पहाड़ियों और जंगलों के बीच बनाया था।

बीर-बिलिंग

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित बीर-बिलिंग एक मनमोहक शहर है। पैराग्लाइडिंग के लिए दुनिया भर में फेमस बीर-बिलिंग ऐडवेंचर लवर्स को काफी पसंद आती है।

ऋषिकेश

ऋषिकेश उत्तराखंड में हरिद्वार के पास देहरादून जिले का एक छोटा सा शहर है। दिल्ली के पास रहने वालों की ये फेवरिट वीकेंड डेस्टिनेशन है।

मनाली

मनाली हिमाचल प्रदेश में कुल्लू वैली के उत्तरी छोर पर स्थित एक जादुई हिल स्टेशन है। शानदार घाटियां और इस जगह के मनमोहक नजारे आपको खुश कर सकते हैं।

