‘तारक मेहता’ की अंजली भाभी की साड़ियों का नहीं है कोई जवाब, देखें स्टाइलिश लुक्स

सुनैना फौजदार अपने एलिगेंट और क्लासी फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। वह हर तरह की साड़ी को बहुत ग्रेस के साथ कैरी करती हैं। कभी सिंपल शिफॉन साड़ी में नजर आती हैं तो कभी हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले लुक में। उनके आउटफिट्स में ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। खास बात यह है कि उनका मेकअप, हेयरस्टाइल और ज्वेलरी हमेशा साड़ी के साथ परफेक्ट मैच करते हैं। अगर आप भी पार्टी, शादी या फेस्टिव सीजन के लिए नए साड़ी आइडियाज ढूंढ रही हैं, तो उनके ये लुक्स आपके लिए शानदार इंस्पिरेशन बन सकते हैं।
इस लैवेंडर कलर की साड़ी में सुनैना बेहद खूबसूरत और ग्रेसफुल नजर आ रही हैं। हल्के रंग की यह साड़ी समर वेडिंग, डे फंक्शन और फेस्टिव पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट लगती है। उन्होंने इसे सिल्वर बॉर्डर वाले स्लीवलेस ब्लाउज के साथ स्टाइल किया है, जो लुक को और भी मॉडर्न बना रहा है। हल्की ज्वेलरी और सॉफ्ट मेकअप उनके पूरे लुक को क्लासी टच दे रहा है। अगर आप सिंपल लेकिन स्टाइलिश लुक चाहती हैं, तो इस तरह की पेस्टल शेड साड़ी आपके वॉर्डरोब में जरूर होनी चाहिए।
रेड बनारसी साड़ी में सुनैना का यह लुक पूरी तरह ट्रेडिशनल वाइब दे रहा है। गोल्डन बॉर्डर और क्लासिक डिजाइन वाली यह साड़ी शादी और त्योहारों के लिए शानदार विकल्प हो सकती है। उन्होंने इस लुक को हैवी चोकर नेकलेस, झुमकों और बिंदी के साथ पूरा किया है। खुले कर्ली बाल और मिनिमल मेकअप उनके लुक को और भी आकर्षक बना रहे हैं। अगर आप ट्रेडिशनल इंडियन लुक पसंद करती हैं, तो इस तरह की रेड सिल्क साड़ी आपको रॉयल और एलिगेंट दोनों दिखा सकती है।
ब्लैक साड़ी में सुनैना फौजदार का यह अंदाज बेहद बोल्ड और स्टाइलिश नजर आ रहा है। उन्होंने इसे गोल्डन सीक्विन ब्लाउज के साथ पेयर किया है, जो पूरे लुक को पार्टी रेडी बना रहा है। लॉन्ग ईयररिंग्स, गोल्डन एक्सेसरीज और फ्लोई पल्लू उनके लुक में ग्लैम टच जोड़ रहे हैं। यह स्टाइल कॉकटेल पार्टी, इवनिंग इवेंट या शादी के फंक्शन के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप मॉडर्न और ट्रेंडी साड़ी लुक चाहती हैं, तो इस तरह की ब्लैक साड़ी जरूर ट्राई कर सकती हैं।
व्हाइट नेट साड़ी में सुनैना बेहद खूबसूरत और फ्रेश नजर आ रही हैं। गोल्डन वर्क वाली यह साड़ी बहुत ही एलिगेंट और क्लासी लुक दे रही है। उन्होंने इसे हल्के मेकअप और सिंपल ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया है, जिससे पूरा आउटफिट बहुत सॉफ्ट और ग्रेसफुल लग रहा है। यह लुक डे पार्टी, एंगेजमेंट या फेस्टिव सेलिब्रेशन के लिए शानदार विकल्प हो सकता है। अगर आपको हल्के और एलिगेंट आउटफिट पसंद हैं, तो इस तरह की नेट साड़ी आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है।
इस डार्क पर्पल साड़ी में सुनैना का लुक बेहद रॉयल और स्टाइलिश लग रहा है। उनके ब्लाउज पर की गई सिल्वर एम्ब्रॉयडरी पूरे आउटफिट को शानदार लुक दे रही है। यह लुक खासतौर पर रिसेप्शन, कॉकटेल पार्टी या नाइट फंक्शन के लिए परफेक्ट माना जा सकता है। उन्होंने बड़े ईयररिंग्स और सॉफ्ट हेयरस्टाइल के साथ अपने लुक को और भी ग्लैमरस बनाया है। अगर आप डार्क कलर साड़ी पहनना पसंद करती हैं, तो यह स्टाइल आपको बहुत पसंद आ सकता है।
कॉफी ब्राउन कलर की ये ड्रेप्ड साड़ी एकदम ट्रेंडी और स्टाइलिश है। वहीं, सुनैना ने इसे बखूबी स्टाइल भी किया है। स्टेटमेंट ज्वेलरी से लेकर नीट हेयरस्टाइल और ग्लैम न्यूड मेकअप तक, उनके लुक में सबकुछ परफेक्ट है। अविवाहित लड़कियां भी इस लुक को किसी भी फंक्शन के लिए फॉलो कर सकती हैं।
सिर्फ साड़ी ही नहीं, बल्कि सुनैना की ज्वेलरी और मेकअप भी उनके पूरे लुक को खास बनाते हैं। कभी वह हैवी चोकर पहनती हैं तो कभी सिर्फ स्टेटमेंट ईयररिंग्स के साथ लुक को सिंपल रखती हैं। उनका सॉफ्ट ग्लोइंग मेकअप और वेवी हेयरस्टाइल हर आउटफिट में चार चांद लगा देता है। अगर आप भी सेलिब्रिटी जैसा लुक चाहती हैं, तो साड़ी के साथ सही एक्सेसरीज और हल्का मेकअप जरूर चुनें। इससे आपका पूरा लुक ज्यादा स्टाइलिश और आकर्षक नजर आएगा।