‘तारक मेहता’ की अंजली भाभी की साड़ियों का नहीं है कोई जवाब, देखें स्टाइलिश लुक्स

सुनैना फौजदार के साड़ी लुक्स

सुनैना फौजदार अपने एलिगेंट और क्लासी फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। वह हर तरह की साड़ी को बहुत ग्रेस के साथ कैरी करती हैं। कभी सिंपल शिफॉन साड़ी में नजर आती हैं तो कभी हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले लुक में। उनके आउटफिट्स में ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। खास बात यह है कि उनका मेकअप, हेयरस्टाइल और ज्वेलरी हमेशा साड़ी के साथ परफेक्ट मैच करते हैं। अगर आप भी पार्टी, शादी या फेस्टिव सीजन के लिए नए साड़ी आइडियाज ढूंढ रही हैं, तो उनके ये लुक्स आपके लिए शानदार इंस्पिरेशन बन सकते हैं।