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बंगाली साड़ी में मुनमुनत दत्ता का खूबसूरत लुक, हर लड़की करना चाहे कॉपी

टीवी एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता अपने एलिगेंट और क्लासी स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उनका बंगाली साड़ी लुक बेहद खूबसूरत और ट्रेडिशनल है। अगर आप फेस्टिव या शादी में अलग दिखना चाहती हैं, तो ये लुक ट्राई कर सकती हैं।

Shubhangi GuptaApr 28, 2026 12:09 pm IST
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मुनमुन दत्ता का स्टाइल और फैशन

मुनमुन दत्ता अपने सिंपल लेकिन बेहद एलिगेंट फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। उनका हर ट्रेडिशनल लुक बहुत ग्रेसफुल होता है। खासतौर पर साड़ी में उनका अंदाज बेहद क्लासी लगता है। इस बंगाली स्टाइल साड़ी लुक में उन्होंने रेड और बेज कलर को बहुत खूबसूरती से कैरी किया है। उनका यह लुक फेस्टिव और शादी के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप ट्रेडिशनल के साथ ग्लैमरस लुक चाहती हैं, तो उनका यह स्टाइल जरूर ट्राई करें।

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साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन

मुनमुन दत्ता की साड़ी में रेड और बेज का कॉम्बिनेशन बहुत आकर्षक लग रहा है। यह कलर कॉम्बिनेशन ट्रेडिशनल और रॉयल फील देता है। बेज साड़ी पर रेड बॉर्डर इसे और भी खास बनाता है। यह स्टाइल खासतौर पर पूजा, शादी या फेस्टिवल के लिए परफेक्ट है।

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ब्लाउज डिजाइन की खासियत

इस लुक में मुनमुन ने ब्रोकैड फैब्रिक का ब्लाउज पहना है, जो साड़ी के साथ बहुत अच्छा मैच कर रहा है। पफ स्लीव्स वाला यह ब्लाउज उनके लुक को ट्रेडिशनल टच दे रहा है। यह डिजाइन आजकल काफी ट्रेंड में है और बंगाली लुक में खूब फबता है। अगर आप साड़ी को थोड़ा अलग और स्टाइलिश बनाना चाहती हैं, तो इस तरह का ब्लाउज एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है।

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ज्वेलरी स्टाइलिंग

मुनमुन दत्ता ने अपने इस लुक के साथ गोल्ड ज्वेलरी को चुना है, जो साड़ी के साथ बहुत अच्छी लग रही है। उन्होंने झुमके, चूड़ियां और रिंग्स को बैलेंस करके पहना है। ज्यादा भारी ज्वेलरी ना पहनकर उन्होंने अपने लुक को एलिगेंट रखा है। अगर आप भी क्लासी लुक चाहती हैं, तो ज्वेलरी को सिंपल और मैचिंग रखें।

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मेकअप लुक

मेकअप की बात करें तो मुनमुन ने सॉफ्ट और ग्लोइंग मेकअप चुना है। रेड लिपस्टिक उनके पूरे लुक को हाइलाइट कर रही है। हल्का आई मेकअप और साफ स्किन टोन उन्हें नेचुरल ग्लो दे रहा है। अगर आप इस तरह का लुक ट्राई करना चाहती हैं, तो मेकअप को ज्यादा हैवी ना रखें और एक एलिमेंट को हाइलाइट करें।

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हेयरस्टाइल की खासियत

इस लुक में मुनमुन ने साइड पार्टेड ओपन हेयरस्टाइल रखा है, जो उनके चेहरे पर बहुत सूट कर रहा है। यह हेयरस्टाइल सिंपल होते हुए भी बहुत स्टाइलिश लगता है। आप चाहें तो इसे हल्के वेव्स के साथ भी ट्राई कर सकती हैं। यह स्टाइल हर फेस शेप पर अच्छा लगता है और ट्रेडिशनल लुक को और निखारता है।

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एक्सेसरीज और डिटेलिंग

मुनमुन दत्ता ने अपने लुक को पूरा करने के लिए छोटी-छोटी डिटेलिंग पर ध्यान दिया है। जैसे कि बिंदी, मैचिंग बैंगल्स और स्टाइलिश रिंग्स। ये सभी चीजें मिलकर उनके लुक को परफेक्ट बना रही हैं। अगर आप भी अपने आउटफिट को खास बनाना चाहती हैं, तो एक्सेसरीज का सही चुनाव करें।

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कब और कैसे करें स्टाइल?

यह बंगाली साड़ी लुक पूजा, शादी, दुर्गा पूजा या किसी भी फेस्टिव मौके के लिए एकदम सही है। आप इसे सिंपल मेकअप और हल्की ज्वेलरी के साथ कैरी कर सकती हैं। ध्यान रखें कि साड़ी की ड्रेपिंग साफ और सही हो, तभी लुक अच्छा लगेगा। इस तरह आप आसानी से मुनमुन दत्ता जैसा एलिगेंट और ट्रेडिशनल लुक पा सकती हैं।

Munmun Dutta Fashion Tips
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