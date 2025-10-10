दीवाली की सफाई करते हुए 7 में से कोई 1 काम कर लें, हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे कॉकरोच!

दीवाली की सफाई का काम ज्यादातर घरों में शुरू हो गया है। रसोई से ले कर घर के कोनों में, एक चीज जो बड़ी कॉमन देखने को मिलती है वो हैं कॉकरोच। सालभर ये आतंक मचाए रखते हैं। फिर सफाई के दौरान भी आप इन्हें हटा दें, तो दोबारा गंदगी फैलाने में इन्हें समय नहीं लगता। अब ऐसा क्या किया जाए कि इन कॉकरोचों से राहत मिलें? यहां हम आपको दादी-नानी के कमाल नुस्खे बता रहे हैं, जो वाकई काम करते हैं।
नीम वाला नुस्खा बहुत आजमाया हुआ है। इसके लिए आपको नीम का तेल और पानी मिलाकर एक स्प्रे बना लेना है। अब इसे उन जगहों पर छिड़क दें, जहां कॉकरोचों का आना लगा रहता है। आप चाहें तो नीम का पाउडर भी छिड़क सकती हैं।
कॉकरोच भगाने में तेज पत्ता भी काफी असरदार है। ऐसे में सफाई करते हुए आप उन जगहों पर तेज पत्ता रख सकती हैं, जहां अक्सर कॉकरोच दिखाई देते हैं। अलमारी, घर के कोने या रसोई के लिए ये नुस्खा परफेक्ट है।
सफाई करते हुए कहीं भी ज्यादा कॉकरोच नजर आ रहे हैं, तो गर्म पानी में दो चम्मच सोडा और नींबू मिलाकर घोल बना लें। अब इससे इन जगहों की सफाई कर दें। कॉकरोचों का सफाया हो जाएगा। बाथरूम और सिंक जैसे जगहों के लिए ये नुस्खा एकदम सही रहेगा।
ये नुस्खा भी बहुत असरदार है। बस गर्म पानी में सिरका मिलाकर घोल बना लें। इसकी मदद से रसोई, स्लैब और घर के कोने साफ करें। सिंक में भी खौलता हुआ सिरका मिला पानी डाल दें। इससे कहीं भी कॉकरोच नहीं दिखाई देंगे।
रसोई की सफाई करने के बाद शेल्फ पर, कैबिनेट में या कोनों में जरा सा दालचीनी का पाउडर छिड़क सकती हैं। इसकी तीखी गंध से भी कॉकरोच दूर रहते हैं। ऐसे में सफाई के बाद उनके आने के चांस कम हो जाते हैं।
कॉकरोच भगाने के लिए बोरिक पाउडर लें और उसमें पीसी हुई चीनी मिला लें। इस मिक्सर को भी आप जगह-जगह स्प्रिंकल कर सकती हैं, जहां कॉकरोचों का आना-जाना लगा रहता है। कॉकरोच चीनी खाने आएंगे और बोरिक एसिड उनका काम तमाम कर देगा।
बेकिंग सोडा हर रसोई में होता है। बस जरा सा बेकिंग सोडा लें और उसमें भी बूरा यानी पीसी हुई चीनी मिला लें। रसोई और घर की सफाई के बाद, का पाउडर को सभी जगहों पर स्प्रिंकल कर दें, जहां कॉकरोच आतंक मचाते हैं। इसके बाद आपको एक भी कॉकरोच वहां नजर नहीं आएगा।