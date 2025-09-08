tips to style a belt with a kurta to get stylish look with good fitting कुर्ते के साथ इस तरह स्टाइल करें बेल्ट, अच्छी फिटिंग के साथ मिलेगा स्टाइलिश लुक
कुर्ते के साथ इस तरह स्टाइल करें बेल्ट, अच्छी फिटिंग के साथ मिलेगा स्टाइलिश लुक

बेल्ट को सिर्फ जींस के साथ ही पेयर नहीं किया जाता है, बल्कि यह एथनिक वियर जैसे साड़ी व कुर्ते के साथ भी उतनी ही अच्छी लगती है।

Mon, 8 Sep 2025
कुर्ते के साथ बेल्ट स्टाइल करने के टिप्स

शायद ही कोई लड़की होगी जिसके वार्डरोब में कुर्ता ना रखा हो। हालांकि ज्यादातर कुर्ते पहने हुए सिंपल और कैजुअल ही देते हैं। लेकिन आप अगर अपने सिंपल कुर्ते में एक स्टनिंग लुक क्रिएट करते हुए साथ में बेल्ट पेयर करना चाहती हैं तो आपके लिए ये छोटे-छोटे टिप्स काम आ सकते हैं। जी हां, बेल्ट को सिर्फ जींस के साथ ही पेयर नहीं किया जाता है, बल्कि यह एथनिक वियर जैसे साड़ी व कुर्ते के साथ भी उतनी ही अच्छी लगती है।

सही बेल्ट चुनें

कुर्ते के रंग और स्टाइल के आधार पर बेल्ट चुनें। सादे कुर्तों के लिए मोटी, स्टेटमेंट बेल्ट (जैसे चमड़े या कढ़ाई वाली) चुनें, जबकि भारी कढ़ाई वाले कुर्तों के लिए पतली या डेलिकेट बेल्ट बेहतर होती है।

कमर को हाइलाइट करें

बेल्ट को कुर्ते की कमर पर बांधें ताकि यह आपकी कमर को हाइलाइट करते हुए सिल्हूट को आकर्षक बनाए। अगर कुर्ता लंबा है, तो इसे हल्का टक करके बेल्ट लगाएं। हाई-वेस्ट बेल्ट लंबे कुर्तों के साथ अच्छी लगती है, जबकि मिड-वेस्ट बेल्ट छोटे या मध्यम लंबाई के कुर्तों के लिए परफेक्ट होती है।

कुर्ते की लंबाई के अनुसार चुनें बेल्ट

घुटने तक के छोटे कुर्तों के साथ मोटी बेल्ट अच्छी लगती है, जो ड्रेस जैसा लुक देती है। टखने तक के लंबे कुर्तों के साथ पतली या कॉर्सेट स्टाइल बेल्ट चुनें।

रंगों का संतुलन बनाएं रखें

बेल्ट का रंग कुर्ते के रंग से कंट्रास्ट या कॉम्प्लिमेंट्री होना चाहिए। उदाहरण के लिए, काले या गहरे रंग के कुर्ते के साथ गोल्डन, सिल्वर या लाल बेल्ट आकर्षक लगती है। हल्के रंग के कुर्तों के लिए न्यूट्रल (बेज, ब्राउन) या पेस्टल रंग की बेल्ट चुनें।

एक्सेसरीज के साथ तालमेल बिठाएं

बेल्ट को अपने जूते, बैग या गहनों के साथ मैच करें। उदाहरण के लिए, गोल्डन बेल्ट के साथ गोल्डन झुमके या चूड़ियां पहनें। ट्रेडिशनल लुक के लिए कढ़ाई वाली या जरी की बेल्ट चुनें, और फ्यूजन लुक के लिए लेदर या मेटालिक बेल्ट ट्राई करें।

रंगों का संतुलन बनाएं

अनारकली कुर्ता के साथ कॉर्सेट-स्टाइल बेल्ट या चौड़ी कढ़ाई वाली बेल्ट पहनें ताकि कमर को शाही लुक मिले। वहीं सिंपल कुर्ता के साथ पतली चमड़े की बेल्ट या धातु की चेन बेल्ट पहनी हुई मॉडर्न टच देती है।

