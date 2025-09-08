कुर्ते के साथ इस तरह स्टाइल करें बेल्ट, अच्छी फिटिंग के साथ मिलेगा स्टाइलिश लुक

कुर्ते के साथ बेल्ट स्टाइल करने के टिप्स

शायद ही कोई लड़की होगी जिसके वार्डरोब में कुर्ता ना रखा हो। हालांकि ज्यादातर कुर्ते पहने हुए सिंपल और कैजुअल ही देते हैं। लेकिन आप अगर अपने सिंपल कुर्ते में एक स्टनिंग लुक क्रिएट करते हुए साथ में बेल्ट पेयर करना चाहती हैं तो आपके लिए ये छोटे-छोटे टिप्स काम आ सकते हैं। जी हां, बेल्ट को सिर्फ जींस के साथ ही पेयर नहीं किया जाता है, बल्कि यह एथनिक वियर जैसे साड़ी व कुर्ते के साथ भी उतनी ही अच्छी लगती है। Pic Credit : Pinterest