कुर्ते के साथ इस तरह स्टाइल करें बेल्ट, अच्छी फिटिंग के साथ मिलेगा स्टाइलिश लुक

शायद ही कोई लड़की होगी जिसके वार्डरोब में कुर्ता ना रखा हो। हालांकि ज्यादातर कुर्ते पहने हुए सिंपल और कैजुअल ही देते हैं। लेकिन आप अगर अपने सिंपल कुर्ते में एक स्टनिंग लुक क्रिएट करते हुए साथ में बेल्ट पेयर करना चाहती हैं तो आपके लिए ये छोटे-छोटे टिप्स काम आ सकते हैं। जी हां, बेल्ट को सिर्फ जींस के साथ ही पेयर नहीं किया जाता है, बल्कि यह एथनिक वियर जैसे साड़ी व कुर्ते के साथ भी उतनी ही अच्छी लगती है। Pic Credit : Pinterest
कुर्ते के रंग और स्टाइल के आधार पर बेल्ट चुनें। सादे कुर्तों के लिए मोटी, स्टेटमेंट बेल्ट (जैसे चमड़े या कढ़ाई वाली) चुनें, जबकि भारी कढ़ाई वाले कुर्तों के लिए पतली या डेलिकेट बेल्ट बेहतर होती है। Pic Credit : Aishwarya Pinterest
बेल्ट को कुर्ते की कमर पर बांधें ताकि यह आपकी कमर को हाइलाइट करते हुए सिल्हूट को आकर्षक बनाए। अगर कुर्ता लंबा है, तो इसे हल्का टक करके बेल्ट लगाएं। हाई-वेस्ट बेल्ट लंबे कुर्तों के साथ अच्छी लगती है, जबकि मिड-वेस्ट बेल्ट छोटे या मध्यम लंबाई के कुर्तों के लिए परफेक्ट होती है। Pic Credit : Batik Amarillis Pinterest
घुटने तक के छोटे कुर्तों के साथ मोटी बेल्ट अच्छी लगती है, जो ड्रेस जैसा लुक देती है। टखने तक के लंबे कुर्तों के साथ पतली या कॉर्सेट स्टाइल बेल्ट चुनें। Pic Credit : Rahul Kamble Pinterest
बेल्ट का रंग कुर्ते के रंग से कंट्रास्ट या कॉम्प्लिमेंट्री होना चाहिए। उदाहरण के लिए, काले या गहरे रंग के कुर्ते के साथ गोल्डन, सिल्वर या लाल बेल्ट आकर्षक लगती है। हल्के रंग के कुर्तों के लिए न्यूट्रल (बेज, ब्राउन) या पेस्टल रंग की बेल्ट चुनें। Pic Credit : Pavan Pinterest
बेल्ट को अपने जूते, बैग या गहनों के साथ मैच करें। उदाहरण के लिए, गोल्डन बेल्ट के साथ गोल्डन झुमके या चूड़ियां पहनें। ट्रेडिशनल लुक के लिए कढ़ाई वाली या जरी की बेल्ट चुनें, और फ्यूजन लुक के लिए लेदर या मेटालिक बेल्ट ट्राई करें। Pic Credit : Pinterest
अनारकली कुर्ता के साथ कॉर्सेट-स्टाइल बेल्ट या चौड़ी कढ़ाई वाली बेल्ट पहनें ताकि कमर को शाही लुक मिले। वहीं सिंपल कुर्ता के साथ पतली चमड़े की बेल्ट या धातु की चेन बेल्ट पहनी हुई मॉडर्न टच देती है। Pic Credit : Pinterest