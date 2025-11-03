करेले का कड़वापन दूर करेंगे ये 6 आसान उपाय, हर रेसिपी बनेगी शानदार

करेला का कड़वापन दूर करने के उपाय

करेला स्वाद में भले ही कड़वा हो लेकिन इसमें मौजूद पोषक तत्व सेहत को कई गजब के फायदे देते हैं। करेला का सेवन ब्लड शुगर कंट्रोल करने, पाचन सुधारने, वजन घटाने और त्वचा और बालों को स्वस्थ रखने जैसे कई फायदे देता है। अगर आप करेले के सेहत से जुड़े फायदे लेने के साथ उसका कसैला स्वाद भी बदलना चाहते हैं तो ये टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं।