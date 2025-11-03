करेले का कड़वापन दूर करेंगे ये 6 आसान उपाय, हर रेसिपी बनेगी शानदार

Hindustan Hindi News
Simple Hacks To Remove Bitterness from Bitter Gourd : अगर आप करेले के सेहत से जुड़े फायदे लेने के साथ उसका कसैला स्वाद भी बदलना चाहते हैं तो ये टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं।

Manju MamgainMon, 3 Nov 2025 07:00 PM
करेला का कड़वापन दूर करने के उपाय

करेला स्वाद में भले ही कड़वा हो लेकिन इसमें मौजूद पोषक तत्व सेहत को कई गजब के फायदे देते हैं। करेला का सेवन ब्लड शुगर कंट्रोल करने, पाचन सुधारने, वजन घटाने और त्वचा और बालों को स्वस्थ रखने जैसे कई फायदे देता है। अगर आप करेले के सेहत से जुड़े फायदे लेने के साथ उसका कसैला स्वाद भी बदलना चाहते हैं तो ये टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं।

करेला का साइज देखें

करेला हमेशा छोटा, हरे लरंग वाला और टाइट करेला खरीदें। याद रखें, बड़े और पके करेले स्वाद में ज्यादा कड़वे होते हैं।

बीज और गूदा निकालें

करेले के अंदर का सफेद गूदा और बीज बहुत कड़वे होते हैं, इन्हें निकालकर फेंक दें।

नींबू का रस

करेले पर नींबू का रस लगाकर 20 मिनट छोड़ने से खटास कड़वाहट को संतुलित करती है।

नमक लगाकर रखें

करेले को छीलकर, काटकर या फिर साबुत नमक से अच्छी तरह रगड़ें और 20-30 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर निचोड़ कर धो लें।

नमक-हल्दी पानी में भिगोएं

कटे हुए करेले को नमक और हल्दी घुले गुनगुने पानी में 15-20 मिनट के लिए भिगो दें।

सिरका और चीनी

सिरका और थोड़ी चीनी मिलाकर करेले को मेरिनेट करने से भी कड़वाहट कम होती है।

Kitchen Tips