मार्बल-टाइल्स पर होली का रंग लग जाए तो छुड़ाने के तरीके जरूर ध्यान में रखें

होली खेलना पसंद है। लेकिन खेलने के बाद चारों तरफ बिखरा रंग देखकर घबराहट होती है। कई बार ये रंग आसानी से नहीं छूटते और आपके महंगे घर को गंदा बना देते हैं। खासतौर पर टाइल्स और मार्बल पर लगे रंग के दाग नहीं जातें। और, जब आप होली के रंग को छुड़ाने के लिए किसी केमिकल या हार्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये महंगे टाइल्स और मार्बल खराब होने लगते हैं। ऐसे में ये कुछ काम के टिप्स जरूर याद रखें। जिससे होली खेलने के बाद जमीन पर पड़े रंग को साफ करना मुश्किल ना लगे।
मार्बल-टाइल्स पर पड़े होली के रंग को साफ करना है तो सबसे पहले गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। हल्के गुनगुने पानी को फर्श पर डालकर रगड़ें। इससे काफी सारा रंग आसानी से साफ हो जाता है।
मार्बल पर भूलकर भी विनेगर, नींबू या एसिड वाले प्रोडक्ट का यूज ना करें।
मार्बल पर रंग का धब्बा पड़ा है तो साफ करने के लिए सबसे साधारण उपाय है डिटर्जेंट। कपड़े साफ करने वाले अच्छे क्वालिटी के डिटर्जेंट पाउडर पानी में घोलकर उसमे कपड़ा डुबोकर रगड़ें। फिर साफ कपड़े से पोछें। ऐसा दो से तीन बार करने से होली का रंग आसानी से छूट जाएगा।
टाइल्स पर अगर होली का रंग लगा है और धब्बा नहीं छूट रहा तो विनेगर सही सॉल्यूशन है। सबसे पहले विनेगर को पानी के साथ मिलाकर डाइल्यूट करें। फिर इस पानी में कपड़े को भिगोकर रगड़ें। ऐसा करने से रंग आसानी से साफ हो जाएगा।
अक्सर कलर टाइल्स के जोड़ की लाइनिंग में भर जाता है और धब्बे छोड़ देता है। इसलिए ये हैक जरूर याद रखें। टाइल्स की लाइनिंग में बेकिंग सोडा और विनेगर दोनों को आधा-आधा मिलाकर पेस्ट बना लें और पूरी टाइल्स की जोड़ वाली लाइनिंग में लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इसे टूथब्रश की मदद से रब कर साफ करें। ये हैक आपके टाइल्स के बीच में दिख रहे धब्बों को मिटाने में मदद करेगा।
बाथरूम, किचन या घर के फ्लोर को सूखा रखें। जिससे इस पर पड़े सूखे रंग को आप फौरन झाड़कर उठा सकें। गीले फ्लोर पर गिरा रंग तेजी से दाग छोड़ता है। इसलिए फ्लोर को हमेशा सूखा रखें।