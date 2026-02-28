मार्बल-टाइल्स पर होली का रंग लग जाए तो छुड़ाने के तरीके जरूर ध्यान में रखें

मार्बल-टाइल्स पर लगा होली का रंग कैसे छुड़ाएं

होली खेलना पसंद है। लेकिन खेलने के बाद चारों तरफ बिखरा रंग देखकर घबराहट होती है। कई बार ये रंग आसानी से नहीं छूटते और आपके महंगे घर को गंदा बना देते हैं। खासतौर पर टाइल्स और मार्बल पर लगे रंग के दाग नहीं जातें। और, जब आप होली के रंग को छुड़ाने के लिए किसी केमिकल या हार्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये महंगे टाइल्स और मार्बल खराब होने लगते हैं। ऐसे में ये कुछ काम के टिप्स जरूर याद रखें। जिससे होली खेलने के बाद जमीन पर पड़े रंग को साफ करना मुश्किल ना लगे।