धूप से बालों और स्किन को बचाने के लिए जानें केयरिंग टिप्स, कई समस्याएं होंगी कम

स्किन और बालों की केयर

गर्मी की तेज धूप में बालों और स्किन की केयर करना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेज धूप की वजह से स्किन और हेयर बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। दरअसल, सूरज की अल्ट्रावॉयलेट यानी यूवी किरणें स्किन कैंसर, समय से पहले झुर्रियां और टैनिंग का कारण बनती हैं। वहीं पसीने के कारण सिर की त्वचा चिपचिपी हो जाती है, जिससे डैंड्रफ और फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सही केयर करना जरूरी है। यहां जानिए बालों और स्किन केयर के लिए टिप्स।